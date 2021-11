Senioři-odmítači? Jiná fakta. Proč nejdou na očkování...

reklama

Neočkovaných seniorů nad 60 let je přes 460 tisíc, naočkovaných přes dva miliony. „Skutečně důvodem nenaočkování je i řada technických problémů. Mluvil jsem nedávno s paní, která není ochotná někam jít stát do fronty do očkovacího střediska nebo jít někam do neznáma, informační technologie neovládá, chytrý telefon, přestože je to vysokoškolačka, jinak velmi vzdělaná, nemá a tyhle drobné technické překážky ji odrazují od toho, aby se očkovala. A není přitom žádnou zásadní popíračkou. Čili jsem shledal, že nejenom fake news a nejenom dezinformace, ale i čistě praktické a velmi přízemní otázky jsou často překážkami pro to, aby se dali očkovat,“ podotkl Höschl.

Anketa Jste pro zavedení povinného očkování proti covidu-19? Ano, všech 16% Ano, ale jen důchodců 1% Ano, ale jen vybraných profesních skupin 3% Ne 80% hlasovalo: 59924 lidí

Pokud by se stát opravdu rozhodl naočkovat seniory nad 60 let povinně, k čemu to podle Höschla povede? „Těžko se to dá předvídat. Zásadní odpůrci, popírači, ti možná budou odmítat očkování ještě sveřepěji a může dojít k nějakým občanským protestům a žalobám. A ti méně přesvědčení, ti se asi očkovat dají jenom proto, aby měli pokoj. Uvědomme si, a to tady také zaznělo, že ty pobídky, které se vláda snaží uplatnit vůči seniorům, to znamená buď nějaké benefity, že mohou do kina, do restaurace, do divadla, cestovat a podobně, ty u nich nemají takovou tíhu jako u té mladší a střední generace, protože u seniorů, zejména těch, kteří jsou třeba v domově pro seniory, tyhlety výhody nehrají tak zásadní roli,“ sdělil Höschl. S povinností očkování by byl však velmi opatrný.

„Příčí se mi jakkoliv lidi znásilňovat v oblasti jejich zdraví, byť je to v zájmu veřejného zdraví, a vždy bych upřednostňoval za každou cenu osobní přesvědčení a působení osobního vlivu toho, na koho dají, a oni na praktického lékaře nebo na svého lékaře opravdu dají,“ dodal Höschl.

