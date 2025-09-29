Seniorům je za Fialy líp, to jsem rád. Mádl dostal medaili, spustil o politice

Mádl začal příběhem, že v jedenácti letech, když čeští hokejisté vyhráli na olympiádě v Naganu, pochopil, „že v naší středně velké zemi je možné najít tolik talentů, píle a soudržnosti, abychom v rámci jasně daných pravidel mohli konkurovat komukoliv“. Koupil si prý tehdy sprej na vlasy a vystříkal si českou vlajku na vlasy. „Poprvé jsem zažil, co to znamená být pyšný na svou zemi,“ uvedl s tím, že Nagano ho naučilo naše lidi nepodceňovat.
„Českou vlajku a jiné symboly mezitím zneužili prodavači strachu, dezinformátoři a mnoho lidí se špatnou motivací. Většina z nich je prodlouženou rukou staré lokální mocnosti, Ruska, které by nás chtělo zpátky. Mimo touhy po zašlé slávě i proto, že se u nás zkrátka žije dobře. Jsme bezpečnou, dostatečně bohatou a stabilní zemí s nezpochybnitelnými úspěchy. Je toho mnoho, co nám mohou vzít. Jako by se ale mnohým lidem nechtělo uvěřit, že absolutní zlo existuje. Jako by se tomu těžko věřilo, dokud nám nestřílejí do oken, nepopravují nás na ulicích a neunášejí naše děti. Zkrátka dokud u nás nedělají to, co kousek od nás, na Ukrajině,“ začal Mádl s politikou.
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Anketa
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Rusové podle něho investovali dost času a peněz, aby se naučili „naleptávat“ různá společenství. „A daří se jim to skvěle. Na každý národ mimo ty úplně nejvzdělanější našli nějakou cestu, nějakou skulinku. Z našich tolik milovaných sousedů ze Slovenska si udělali svou laboratoř a zjistili, jak rychle je možné demontovat instituce ve vyspělé zemi. Já ale věřím, že co jede moc rychle, narazí do zdi. A že v každé historické situaci lze najít řešení, lze najít světlo. I když to světlo nese jen málo statečných lidí,“ přeskočil Mádl k sousedům.
Prohlásil, že v sálu je několik lidí, kvůli kterým by si hlavu nastříkal do českých barev znova. „Ale i za spoustu matek samoživitelek, za otce samoživitele, za všechny dobré učitele, pečovatele, zemědělce, statečné vojáky, statečné novináře, některé politiky a všechny ty, kteří po svém pomáhají a rozdávají radost,“ dodával a vzpomínal na výkony lékařů za covidu a záchranářů a hasičů během povodní.
„Umíme toho hodně. Jsme totiž společnost, která ale moc dobře chápe, že zlepšovat se může jen pokud skutečně zdravé, informované a bezpečné budou jednotlivé malé domácnosti,“ prohlašoval herec. A také že již vyrosly nové elity, některé dokonce podporují kulturu. „Jev, který jsme vídali spíše na Západě v těch nejvyspělejších zemích,“ prohodil.
„Jsem rád, že žijeme v sociálním státě, kde se za poslední tři roky situace většiny seniorů stabilizovala nebo zlepšila navzdory všemu dění,“ pravil a ocenil i neziskové organizace za vyplňování „děr zájmů“. „Jsem hrdý na to, jak tolerantní národ jsme. Špatné věci existují, ale jejich síla je limitovaná. Jsem hrdý na to, že hlásit se k homofobii je v Česku jako hlásit se k negramotnosti. Že rasismus je stále něco nepřijatelného a že pustit sednout seniora nebo maminku s dítětem je u nás bráno jako naprostý základ slušnosti,“ pokračoval.
Mádl by chtěl, aby hybnou silou v politice přestal být strach a vztek. „Aby politici přestali budit emoce,“ vyzýval. „Aby přestali dělat show a abychom to jako občané rozpoznávali. Abychom jako občané spíše hledali někoho, ke komu můžeme vzhlížet, než někoho, s kým se dokážeme identifikovat. Abychom oceňovali i nepopulární kroky, které nám třeba nevyhovují. Ale s ohledem na příští generace jsou nutné. Abychom přestali oceňovat chytré, nebo spíše vychytralé, kteří škodí. Možná je třeba předefinovat význam slova inteligence. Věřím totiž, že nejvyšším stupněm inteligence je schopnost a ochota konat dobro,“ vysvětloval. Vymezoval se také proti epidemii samoty.
„Tušíme, že nás čeká spousta výzev. A že je naprosto nezbytné, abychom se neustále vzdělávali, tvrdě pracovali a zároveň neztráceli radost. Až budeme večer uléhat najedení, v teple a v suché posteli, zkusme se prosím zamyslet nad tím, kdo všechno za tím životním úspěchem stojí. Kolik lidí se každý po svém na tom, v čem žijeme, podílí. A že mít co jíst a mít kde spát, není ve světě samozřejmostí. A že díky správně nastaveným pravidlům fungujeme jako ohleduplná demokracie. A že díky tomu můžeme před usnutím přemýšlet nad tím, ke komu cítíme lásku a co je pro nás v životě důležité,“ zakončil již pokorněji a smířlivěji herec a režisér.
Jirka a všechno, co potřebujete o Česku vědět ??????— Vilém Franěk (@vildafranek) September 28, 2025
pic.twitter.com/7ygR1s6MzP
Mádlův projev vzhledem k jeho obsahu chválí zejména účty, které mají v lásce současnou vládní koalici.
Jirka Mádl právě v Senátu vystřihl naprosto fantastický projev!????— Jura Háček ???????????? (jirka maso :) (@jura_haczek) September 28, 2025
Neuvěřitelný, jak tenhle snowborďák vyrostl!
Tesat každé jeho slovo. pic.twitter.com/FfmlXDHl6H
Mádl vysílá důležité Vlny a má naprostou pravdu. pic.twitter.com/bAbS0LWSAu— KAFKAvTOKIU (@TomasVilimec) September 29, 2025
???? Jiří Mádl měl jeden z nejlepších projevů, které jsem kdy slyšel. ?? Díky za to! ??— Jan Břížďala (@JanBrizdala) September 28, 2025
“Rusko dobře chápe, že vystaveno pravidlům kultivovaného světa nemůže vyhrát ani držet krok.” pic.twitter.com/QAP95GMdoS
Ne tak komentátor Petr Holec. „Zaprvé mě ‚pan herec‘ fakt zaskočil svým nehereckým projevem bez dikce a intonace a se spoustou přeřeknutí. Ale chápu, sám tomu asi nemohl věřit, když ty bláboly četl. Podobně kdysi mluvil Viliam Široký,“ vyjádřil se pro ParlamentníListy.cz.
„Stylem to připomínalo antichartu, čímž zdravím nejen mravokárce Jana Hrušínského, původně taky dětského herce jako Mádl. A hlavně, zadruhé. I Mádl se očividně nakazil fialovským lhaním a rozdával na půdě Senátu vznešené lži nebo taky obyčejné dezinfo, jak se dnes říká. Moc se mi líbila třeba slova o stabilizaci života našich důchodců během režimu Petra Fialy. Ten jim totiž život stabilizoval tak, že jim snížil valorizaci penzí. A to dokonce retroaktivně. Hezkým kremelským dezinfem jsou i lži o tom, jak se Česku daří. Ano, daří: O třetinu jsme za Fialy zchudli díky rekordní inflaci a pořád máme výrazně nižší kupní sílu než před jeho nástupem k moci. Ale chápu, že když vám filmy i dál štědrými dotacemi platí zchudlí lidé, vypadá svět mádlovsky báječně. Držím mu proto palce, aby to dojil dál!“ vzkázal.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Karel Šebesta
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.