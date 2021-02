Šest úkolů pro Babiše. Fiala, Jurečka a Pekarová dali najevo, co bude stát delší nouzový stav

reklama

Jako první koalice žádá postupné uvolňování škol. „Žáci a studenti jsou doma už bezmála rok a je potřeba najít cestu, jak umožnit jejich návrat do škol,“ píše se v prohlášení. Navrhují, že v první fázi by mělo dojít k otevření prvního stupně ZŠ, 9. tříd a maturitních a závěrečných ročníků SŠ. Měla by být umožněna praktická výuka na odborných školách (i v omezených skupinách) a výuka na ZUŠ ve formátu jeden učitel a jeden žák. Vláda by podle koalice měla pro všechny pedagogy v otevíraných školách okamžitě zajistit respirátory FFP2. Zároveň by také měla zajistit šetrné antigenní testy pro plošné testování žáků. „Pedagogové by měli být očkováni prioritně z důvodu veřejného zájmu udržení prezenčního vzdělávání,“ dodává koalice.

Následně také požaduje přijetí odškodňovacího zákona, který pokryje 100 % fixních nákladů. Tak se podle lídrů SPOLU uleví živnostníkům, podnikatelům a jejich zaměstnancům, na které dopadla vládní opatření. Anketa Mělo by Česko nasadit ruskou vakcínu Sputnik V ještě před jejím schválením orgány EU? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 5415 lidí

Apelují také na odpuštění odvodů u živnostníků a odvodů sociálního pojištění pro malé firmy. Podle nich bylo jednou z nejúspěšnějších pomocí podnikatelům a živnostníkům. „Tato podpora ekonomickému sektoru by měla být obnovena,“ uvádí koalice.

„Vláda má předložit krizovou legislativu a pandemický zákon v přijatelné podobě, který umožní ukončení nekonečného prodlužování nouzového stavu a umožní vládě potřebné fungování při řešení pandemie,“ dodává koalice SPOLU.

„Do doby přijetí krizového zákona žádáme vládu, aby předložila konkrétní seznam požadavků, ke kterým potřebuje nouzový stav,“ zmiňují také. V závěrečné kapitole se pak věnují očkování a testování. „Je potřeba vyřešit distribuci vakcín (viz víkendové uložení dávek Moderny ve skladech, místo aby směřovala k využití). Vybudovat robustní registrační systém, který bude schopen zvládnout registrace milionů lidí, na které se snad brzy dostane, a také „vychytat“ nedostatky ohledně vyhledávání vhodného místa s nejbližším termínem, reakce na případné výpadky dodávek, aby lidé o termín jednoduše nepřišli. Mimo zájem by neměly zůstat také dostupnost dat o množství dávek, kolik kdy doputuje (aby očkovací místa mohla plánovat první a druhé dávky), ale také smlouvy (vakcíny, distribuce) pro zajištění transparentnosti. Podmínkou návratu do co nejnormálnějšího života a otevření ekonomiky, ale i volnočasových aktivit je masivní testování,“ zní v prohlášení.

Koalice je podle svých slov připravena diskutovat o návrzích s premiérem Andrejem Babišem (ANO) před jednáním o prodloužení nouzového stavu. „Máme zájem, aby vláda mohla účinně čelit pandemii, a rozumná rozhodnutí podpoříme tak, jako to děláme už téměř rok. Ale také nehodláme přihlížet nečinnosti a bezradnosti. Pokud vláda nevyslechne a nesplní rozumné požadavky občanů, které zastupujeme a kteří se na nás obracejí, tak těžko může očekávat podporu nouzového stavu,“ zakončují lídři.

