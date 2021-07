Sestra, která pečovala o Václava Havla: V posledních měsících života se změnil

reklama

Exprezident Václav Havel odešel podle řeholnice Angeliky ze světa smířen. „Prožila jsem na Hrádečku posledních 40 dní... dnes jsem se dostala shodou okolností do Doxu a vzpomněla jsem si na to, že jsem tam byla poprvé před devíti lety 10. prosince, když tam dostával cenu Jána Langoše. To bylo jedno z posledních setkání dopoledne s dalajlámou a odpoledne v tom Doxu, takže se mi to znovu vybavilo. A uvědomila jsem si, právě v těchto posledních dnech, kdy jsem tam přišla v září, tak jak byly věci, které si fakt udělal sám,“ vzpomínala Angelika.

„Někdy se i omlouval, že to chce mít po svém. Vždycky jako řekl: Promiňte, víte, já bych to rád jako takhle. A pak postupem doby, já tomu říkám, pouštěl z ruky. Pak říkal... jak už mu ubývaly ty síly, tak říkal: Víte, tak vy to taky už víte, jak já bych to chtěl. A to není vlastně, v nemoci není ani tak nejtěžší unést bolest, ale unést právě to, že někdo musí právě něco podat, něco udělat. To je vlastně to nejtěžší, co musíme udělat. A tak jak jsem zažila jako x pacientů, nebo i třeba sestry, že někdy to může být takové vadné v tom slova smyslu, že my jako děláme něco pro Boha, tak jako vlastně do poslední chvíle musím dřít, a ve skutečnosti je mnohem těžší a zralejší umět se jako odevzdat, umět odevzdat to, co už já nemusím, a nechat si posloužit je bez nějaké nepříjemnosti, nebo být mrzutý. Že to je to nejtěžší. V tomhle bych řekla, že dozrál,“ zmínila.

Má Angelika na Václava Havla nějakou vzpomínku? „Paní Havlová nám po jeho skonu říkala, jestli něco chceme, a my jsme se před tím, on tam měl takový noční stolek a tam měl knihy, měl tam Dicka Francise, kterého já ráda čtu. A to bylo takové hezké, že on říkal, že to Olga měla moc ráda. Dicka Francise. Takže to byly vlastně knihy po Olze. A on s takovou skromností říkal: Já jsem měl tu čest se s ním potkat, protože jsme se znali s paní Moserovou a ona ho překládala. Což na něm bylo obdivuhodné, že on mohl z pozice prezidenta, prostě se já potkám, když Dick Francis přijede sem... ale on říkal: Já jsem měl to štěstí, že jsem se s ním mohl potkat, protože jsem se znal s paní Moserovou. Takže mám jednu knihu Dicka Francise, která patřila paní Olze Havlové,“ dodala s tím, že pak má i podepsané Havlovy hry.

