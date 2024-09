Ševčík: Lipavský, nejhorší ministr zahraničí za 100 let. S Fialou si vytřeli

Anketa Kdo je budoucností ODS? Petr Fiala 1% Martin Kuba 16% Je to úplně jedno 83% hlasovalo: 1724 lidí

„Máme směšné a nicotné portfolio. Je to zajímavé i vzhledem k tomu, že právě ten obchod dostala země, která se staví velmi kriticky ke všem současným opatřením Evropské unie a právě komisařem pro obchod bude Slovák Šefčovič,“ připomněl Ševčík hořký koment z minulého týdne, kdy premiér Petr Fiala musel vedle povodní řešit také telefonát s Ursulou von der Leyen, která měla podle zákulisních informací pro Síkelu chystat dokonce ještě „horší“ portfolio – vědu a výzkum.

„Stalo se to, že jsme neprosadili, co jsme chtěli,“ shrnul Ševčík a položil otázku, kde byl v takové situaci se svým údajným vlivem ministr pro evropské záležitosti Dvořák. „Za co ho platíme?“ ptá se ekonom a říká, že ministr Dvořák i celý jeho „resort“ jsou naprosto zbyteční. Ševčíka zajímá také to, zda ve věci něco dělal ministr zahraničí Jan Lipavský. Toho označil za možná „nejhoršího ministra zahraničí za posledních sto let“. „To už snad byl lepší Bohuslav Chňoupek,“ podotkl Ševčík s odkazem na dlouholetého Štrougalova ministra zahraničí.

Ševčík se vrátil i k samotné předsedkyni Evropské komise: „Co si máme myslet o von der Leyenové, která se svým rozhodnutím vysmála i posluhujícímu premiérovi Fialovi, který plní všechny její příkazy a rozkazy téměř v pozoru? Takhle to platilo na vojně: ‚Stojí předem v pozoru, a ještě v předklonu.‘ Tohle jsme si nezasloužili,“ říká Ševčík, podle něhož se Česko pod vládou Petra Fialy stalo jen poskokem a posluhovačem zájmů cizích mocností a finančních skupin.

Něco pozitivního se Miroslav Ševčík pokusil najít i na novém Síkelově portfoliu. Podle Ševčíka je možné, že je pozitivní alespoň pro Jozefa Síkelu a také pro ministra vnitra Víta Rakušana. „Možná přes ty africké fondy, které tam budeme posílat na to, abychom získali obchodní spojení a suroviny, které, prosím, v Evropě nemáme, například na elektromobilitu, tak možná přes to si budou posílat zpátky peníze tak, jak to fungovalo v Dozimetru,“ připomněl Ševčík kauzu, která se primárně vleče za hnutím STAN, jehož nominantem je i Jozef Síkela.

„Musím konstatovat, že za to, jak jim zobeme z ruky, si s námi vytřeli pr... teda pardon, podlahu. My jsme se ocitli v mocenském, politickém, ale i ekonomickém suterénu,“ zhodnotil celou záležitost docent Ševčík.