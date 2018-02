Sex s prostitutkami za peníze daňových poplatníků. Britská neziskovka čelí skandálu

Ve Velké Británii vypukl skandál, který může vážně poškodit obraz světa nevládních neziskových organizací. Jednu z nevlivnějších a nejrespektovanějších v zemi, Oxfam, zasáhla aféra, která může nejenom její pověstí zatřást od samotných základů. Oxfam byla založena již v roce 1942 velkopodnikatelem Cecilem Jackson–Colem a za více než sedmdesát let své existence si vydobyla doma i v zahraničí značný respekt a uznání.

Stovky dobrovolníků se pohybují zejména v zemích třetího světa a za přispění milionů liber od britské vlády, a tedy i daňových poplatníků pomáhají v Africe i v Asii bojovat proti chudobě. Oxfam byla přítomna také na Haiti poté, kdy tam došlo v roce 2010 k přírodní katastrofě. Podle aktuálních informací však již právě tam se dobrovolníci této neziskovky věnovali vedle pomáhání potřebným také poněkud méně bohulibým aktivitám.

Hned několik dobrovolníků si mělo platit ženy a dívky na Haiti, aby jim poskytovaly sexuální služby. Nešlo o žádné malé částky a měli přitom využívat služeb i luxusních a drahých prostitutek. Zástupkyně ředitele Oxfam Penny Lawrenceová, pod jejíž dikci spadaly pomocné programy v Čadu a na Haiti, již rezignovala na svoji funkci a nechala se slyšet, že za jednání některých svých kolegů se hluboce stydí.

Vedení Oxfam se tento týden také setkalo s ministryní pro mezinárodní rozvoj Penny Mordauntovou a vyjádřilo nad celou aférou politování. „Setkala jsem se s ředitelem Oxfamu Markem Goldringem a předsedkyní správní rady Caroline Thomsonovou. Oba se mně i obyvatelům Velké Británie a Haiti za otřesné chování některých svých kolegů omlouvali. Učiní dle svých slov vše, aby se podobným věcem napříště zabránilo,“ cituje deník Daily Mail ministryni.

Skandál s prostitutkami se v prvé řadě týká někdejšího šéfa projektů Oxfamu v Čadu a na Haiti Rolanda van Hauwermeirena. Dnes osmašedesátiletý charitativní pracovník si měl kupovat na Haiti prostitutky za tisíce dolarů. Jak ale zjistil deník The Sun, nebyl to v jeho kariéře první skandál tohoto druhu. Již v roce 2004, kdy pracoval pro charitu Merlin v Libérii, byla rovněž podána stížnost na jeho sexuální chování. Své místo musel opustit a později se dostal do Oxfamu.

autor: Josef Provazník