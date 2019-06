Shodí dnes ČSSD vládu? Máme jasnou a konkrétní odpověď

„Na dnešním jednání klubu nebyl jediný člen, který by dal najevo, že bude hlasovat pro vyslovení nedůvěry. Nemělo by logiku hlasovat proti vládě, ve které sedí 5 našich ministrů. Pokud bychom jako ČSSD chtěli skončit ve vládě, tak je pro to jiný nástroj ve formě demise ministrů,“ sdělil ParlamentnímListům.cz dopoledne šéf klubu Chvojka. V dalších hodinách se však situace začala komplikovat.

Jednání členů ČSSD mimo hlavní sál Sněmovny dále trvá. Týká se zejména otázky jmenování nového ministra kultury Michala Šmardy, s nímž otálí prezident Zeman. Ten ještě ani formálně nepřijal demisi současného ministra Antonína Staňka.

Ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček se podle informací ČTK setká s prezidentem Milošem Zemanem v první červencové dekádě. Pak se ČSSD poradí o dalším postupu kolem ministra kultury. Sám Hamáček říká, že informace o dalším postupu stranické frakce budou poskytnuty později.

Dle zdroje ParlamentníchListů.cz je po poledni situace taková, že na stole jsou znovu naprosto všechny možnosti.

Komunistická strana Čech a Moravy, která při vzniku vlády hlasovala pro její důvěru, dnes explicitně neodmítne její sesazení. Klub KSČM se shodl na tom, že se dnes zdrží hlasování, sdělil předseda strany Vojtěch Filip.

Před dnešní schůzí Sněmovny vyzval předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Vít Rakušan k vytvoření předvolebního bloku demokratických politických stran. Po volbách by podle něj nadále existovaly samostatné strany a poslanecké kluby. Rakušan to řekl na dnešní tiskové konferenci. Kdyby se podařilo vytvořit blok alespoň čtyř z pěti stran, které dnešní schůzi svolaly, mělo by to smysl, míní. STAN před hlasováním vyjádřil podobné výhrady k menšinové vládě ANO a ČSSD jako Piráti či KDU-ČSL.

STAN: Když ne dnes, tak ve volbách

Pokud se nepovede svrhnout vládu, musí být podle Rakušana premiér Babiš poražen ve volbách. „Vyzýváme ostatní strany a politické síly, které mají stejný názor, abychom vážně přemýšleli o tom, že při zachování autenticity jednotlivých politických subjektů vytvoříme předvolební blok, který bude schopen nabídnout občanům jasnou alternativu,“ řekl Rakušan.

„Demokraté by se před volbami měli spojit při tom, že po volbách budou nadále existovat samostatné politické strany a kluby. Nicméně je třeba ukázat, že možnost porazit Andreje Babiše v parlamentních volbách existuje,“ doplnil šéf STAN. O předvolební spolupráci by podle něj mělo jednat pět stran, které vyvolaly schůzi k návrhu na vyslovení nedůvěry kabinetu, tedy ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Připomněl, že tyto strany dohromady získaly ve volbách v roce 2017 víc hlasů než ANO a ČSSD.



Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek uvedl, že před minulými parlamentními volbami jeho strana vyzvala k podobnému kroku. Kdyby se tak stalo, volby by dopadly jinak a Babiš by nebyl premiérem, míní. „Bohužel, některé subjekty daly přednost tomu jít budovat vlastní značku. Nicméně chybami se lidé učí, a pokud k tomu bude vůle, my jsme samozřejmě první, kdo je ochoten se o tomto konceptu bavit,“ řekl Kalousek. Naopak hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) se nehodlá na bloku podílet, řekl jeho předseda Tomio Okamura.



Lidovečtí poslanci před dnešním hlasováním rozdají poslancům ANO a ČSSD film Milada kvůli jejich spolupráci s KSČM, která toleruje menšinový kabinet. Na tiskové konferenci to řekl předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Ve čtvrtek to bude 69 let, co byla politička Milada Horáková popravena při politických procesech komunistického režimu.



„Zítra (ve čtvrtek) je to 69 let od justiční vraždy Milady Horákové. My dnes všem poslancům hnutí ANO a ČSSD před hlasováním rozdáme film Milada s jasným mementem, s jasným poselstvím: K jejímu odkazu se hlásíte, ale s jejími vrahy vládnete,“ řekl Výborný. „Je to to, na co jsme upozorňovali od počátku, že tato vláda Andreje Babiše (ANO) se opírá o hlasy extremistů a komunistů. Pro KDU-ČSL je to jednoznačně nepřijatelné,“ doplnil.

Před hlasováním o vyslovení nedůvěry se očekává mnohahodinová debata ve Sněmovně. Hlasovat by se mohlo později odpoledne. Schůze se uskuteční den před ročním výročím od jmenování kabinetu a několik dnů po masivním shromáždění proti Babišovi a za nezávislost justice v Praze na Letné.

Okamura nebude pro vládu



Opoziční strany mohou při hlasování o nedůvěře vládě počítat s podporou hnutí SPD Tomia Okamury, jehož klub čítá 19 poslanců a zřejmě i pěti nezařazených poslanců. Kritici kabinetu by tedy neměli získat pro jeho pád více než 92 hlasů.

Před začátkem jednání novináři přímo v prostorách Sněmovny zaznamenali soukromou schůzku premiéra Babiše s vicepremiérem Janem Hamáčkem. Tématem mělo být Ministerstvo kultury. Babiš podle webu Aktuálně.cz zvažuje jak možnost, že bude prosazovat Michala Šmardu, tak možnost, že ustoupí prezidentu republiky, který by ve funkci chtěl ponechat Antonína Staňka.

Jako první dostal za navrhovatele nedůvěry slovo předseda ODS Petr Fiala. Podle něj je situaci v zemi mimořádně vážná. „Nejsem stoupencem přímé demokracie a diktátu emocí, ale lidé chodí na náměstí v celé republice v hojném počtu, a to ne kvůli zábavě nebo nějakému koncertu,“ řekl. Premiér podle něj vede kampaň proti orgánům Evropské unie, což nás poškozuje jako členský stát.