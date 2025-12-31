Hlaváček (STAN): Stoka přímo pod Staroměstským náměstím

31.12.2025 21:03 | Monitoring
autor: PV

Informace na svém veřejném facebookovém profilu o staré pražské kanalizační síti

Hlaváček (STAN): Stoka přímo pod Staroměstským náměstím
Foto: Hans Štembera
Popisek: Petr Hlaváček (STAN)

Napadlo by vás, že přímo pod Staroměstským náměstím teče stoka? Máme v Praze hustou kanalizační síť a jedna z nejstarších teče právě pod Starým Městem. Byla vybudována již v 19. století a funguje dodnes.

Každý rok nám ale přibývá kolem deseti tisíc obyvatel a za pár let budeme na hraně kapacity. Proto jsme schválili přípravu nové větve kmenové stoky, která zajistí kapacitu pro budoucí výstavbu třeba na Rohanu, v Bubnech nebo kolem Nákladového nádraží Žižkov.

Děkuji Michalu Hrozovi a PVK za spolupráci! Hotovo by mělo být již v roce 2030.

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček

  • STAN
  • územní plánování
Článek obsahuje štítky

Hlaváček , kanalizace , Praha , STAN

