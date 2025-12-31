Kavij (KSČM): Pane prezidente, novoroční čas je časem k zamyšlení

Na samotný závěr roku vyrazil na soukromou návštěvu KRNAP pan prezident Petr Pavel.

Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

Média byla kupodivu na informace skoupá, a tak se proslýchá, že společným malým dárkem pro manželku a tchyni po návratu byla ochutnávka pravé krkonošské bramboračky. Kritické hlasy diskutujících na sociálních sítích vnímají návštěvu coby parodii na tatíčka Masaryka, jen v osobě Petra Pavla vidí řezníka Krkovičku, kotelníka z horské chaty či zmiji ve zmijovce.

Prezident Pavel, pro mnohé stále prezentován jako agent Pávek, vstupuje do druhé poloviny období svého neomezeného hradního vládnutí, dělající si zálusk na prodloužení svého současného angažmá o další čtyři roky.

Jsme tak svědky pokračujících marketingových produktů k upoutání rádoby všestranné osobnosti Petra Pavla (ale i rádoby první dámy) v době, kdy jej stále značná část občanů, ale i jeho prvotních voličů vnímá jako válečného štváče, prezidenta, který jako první, jediný z dosavadních prezidentů nedokáže „uživit“ svoji manželku, pro kterou s přispěním bývalého lidoveckého ministra Jurečky byla přiznána měsíční stotisícová repre gáže. Prezidenta maximálně využívajícího hradní cestovku za peníze daňových poplatníků, rekordně zadluženou po éře vládnutí Fialovy vlády. Prezidenta, kterému nedělá problém ohýbat Ústavu ČR, mnohými označovaného bez příkras jako křivák.

Co na tom, že prezidentovy rozmary, spojené s navyšujícími finanční požadavky na provoz Hradu, jsou v přímém rozporu s nastoupeným kurzem nově vzniklé vlády Andreje Babiše, která jde cestou snižování personálu jednotlivých ministerstev, spojenou se snížením jejich provozních výdajů.

Pane prezidente, novoroční čas je časem k zamyšlení.

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij

