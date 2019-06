Shodili jste Topolánka, shoďte i Babiše, vyzval Kalousek ČSSD

Představitelé TOP 09 předstoupili před veřejnost a promluvili o pokusu na vyslovení nedůvěry vládě. Předseda poslaneckého klubu této strany Miroslav Kalousek se vrátil do minulosti, a jak se obrazně říká, sociálním demokratům omlátil Andreje Babiše (ANO) o hlavu.

TOP 09 má v tomto volebním období sedm poslanců. Šest z nich uspořádalo tiskovou konferenci. Nedorazila jen Helena Langšádlová.

Mgr. Helena Langšádlová TOP 09

poslankyně



Miroslav Kalousek se vrátil k roku 2009 a apeloval na sociální demokraty, aby si udrželi konzistentní postoje demokratických politiků.

„Dovolím si vám a především poslancům za ČSSD připomenut jeden desert let starý historický příběh. Psal se březen roku 2009, Česká republika úspěšně předsedala EU a sociální demokraté vyvolali hlasování o nedůvěře vládě, protože se poradce premiéra (Mirka Topolánka) údajně snažil ovlivnit vysílání nezávislé České televize. To byl pro sociální demokracii tak nepřijatelný konflikt zájmů a tak nepřijatelný útok na nezávislá média, že kvůli tomu vyvolali hlasování o nedůvěře a vláda padla v půlce předsednictví,“ pravil Kalousek.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09

poslanec



„Uteklo deset let. Stojíme tváří v tvář neskonale většímu konfliktu zájmů, který nemá v Evropě obdoby, který dělá mezinárodní ostudu České republice a poslanci ČSSD se dnes chtějí tvářit tak, že se nic neděje a že má vláda pokračovat,“ pokračoval Kalousek

Nakonec sociální demokraty požádal, aby si vzpomněli na rok 2009 a zachovali se jako opravdoví demokratičtí politici.

První místopředsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová připomněla, že víc než čtvrt milionu lidí na Letné vystavilo Andreji Babišovi stopku. Dvě stovky poslanců, kteří dnes sedí ve Sněmovně, by tomuto hlasu měli naslouchat a skutečně řešit Babišův střet zájmů.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09

poslankyně



Poslanec Dominik Feri kroutil hlavou nad tím, jak sám sebe Andrej Babiš neustále chválí a nechápe, proč lidé protestují, když on jim stále „pumpuje peníze,“ jak se doslovně vyjádřil. Podle Feriho Babiš sice peníze do lidí pumpuje, ale činí tak na úkor budoucnosti České republiky, na úkor mladých lidí. Proto je podle Feriho třeba Babišovu vládu, co nejdřív ukončit.

Dominik Feri TOP 09



Andrej Babiš ANO 2011



