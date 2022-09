Síkela: Vyhrála evropská jednota, kdo byl spokojený, není důležité. Vytřeli s námi bruselskou podlahu, přeložil Havlíček

reklama

Ministři energetiky se podle něj dohodli na zásazích do energetického trhu na poptávkové i nabídkové straně a tak prý bude postaráno, aby bylo energií na trhu dostatek. Evropské vlády a Evropská unie budou dle Síkely „garantovat“, že energie bude dostatek a za přijatelné ceny. A lidé by měli pomoc s energiemi obdržet brzy. Dojednáno mělo být, že podpora domácnostem dorazí nejpozději k 1. lednu příštího roku.



Exministr Havlíček však míní, že se nemáme těšit z toho, co vzešlo z jednání evropských ministrů energetiky, jelikož dle něj vyhrálo Německo, kde se bude pít šampaňské, zatímco nám zbyde po zjištění výše faktur akorát tak „otevřít tuzemák“.

Celý pořad můžete zhlédnout ZDE .

„Nevyčítám panu ministrovi, že měl špatné návrhy,“ řekl Havlíčekl a Síkelu podpořil, jelikož by se prý s ním na jeho řešení shodl.

Že se však něco podařilo Síkelovi změnit, to je dle Havlíčka mylná představa, jelikož se nepovedlo schválit „iberijský model“, který Česká republika chtěla prosazovat, spočívající v oddělení cen elektřiny a plynu.



„Hraje se podle not Bruselu,“ řekl Havlíček s tím, že s námi „vytřeli bruselskou podlahu“ a ono prezentované zastropování vůbec není zastropování, nýbrž „konfiskace zisku energetických společností“, které se budou rozdistribuovávat, což podle Havlíčka neznamená, že budou mít lidé okamžitě levnější energie.



Síkela však s tímto pohledem nesouhlasí. Přestože místo tzv. iberijského modelu mělo hlavní hlas Německo, vyhráli prý všichni. „Ale tady jde o to, že ta dohoda je vítězství evropské jednoty a evropských domácností,“ rozjařil se Síkela, podle něhož není důležité, kdo z ministerské rady odjížděl více či méně spokojený.

S kritikou polského premiéra Mateusze Morawieckého, jenž prohlásil, že „německá politika způsobila Evropě obrovské škody“, Síkela souhlasí, ale zároveň je toho názoru, že „Němci již své chyby plně chápou“.

„Největší německá chyba byla myslet si, že Rusko může být evropská demokracie,“ podotkl ministr a k zelené politice řekl, že by se mělo o emisních povolenkách ještě jednat.



Přestože ohlasy z jednání evropských ministrů znějí poměrně jednoznačně, není podle Síkely ještě jisté, že nakonec Evropská komise vedená Ursulou von der Leyenovou rozhodne jen pro německé požadavky, a ne pro oddělení cen elektřiny a plynu. „Kdo řekl, že tam ten iberijský model nebude?“ podotkl ministr, že to není jisté a je tak stále možné, že se oddělí cena plynových elektráren od tvorby cen elektřiny. Evropská komise to prý dostala zadáno k posouzení také.



Co však již ani Síkela nevidí jako možné, že se objeví zastropování ruského plynu. To by ho prý „překvapilo“.

Hotový legislativní rámec pak dle Síkely bude do konce měsíce a evropské rodiny a firmy budou mít dostatek energie a za přijatelné ceny.



Havlíček ovšem ukázal, že jedním ze závěrů jednání je „urychlení dekarbonizace“, načež Síkela namítal, že to je také řešení. „My jsme řekli, že to je jedna cesta, jak se zbavit závislosti na ruských fosilních palivech,“ tvrdil.



Dle Havlíčka to vypadá černě. „Mně to připadá, že se vám potápí loď, máte v ní díru jak vrata, ale vy natíráte komín,“ řekl.



Síkela kritiku odmítá. Zastropování cen energií prý bude nastaveno pro domácnosti tak, „aby pocítily“, že jim to pomůže. Otázkou a problémem je podpora pro firmy, jelikož ta bude muset být nastavena tak, aby nedošlo k porušení unijního práva, a není ještě zcela jasné, jak se bude řešit.

Tvrzení premiérových poradců, že už se ví, na jaké částce budou energie zastropovány, Síkela dementoval. Dle Síkely, vyjadřovat se takto k energetice poradcům premiéra nepřísluší. „Já miluji, když se ke konkrétním částkám vyjadřují poradci, kteří k tomu nemají mandát,“ obul se Síkela například do premiérova poradce Štěpána Křečka.



K návrhu Havlíčka a potažmo i opozičního ANO, aby se cena elektřiny zastropovala na 1500 korun za MWh, byl ještě ostřejší. Tvrdil, že takovýto plán stál 500 miliard a na svého předchůdce Síkela vypálil: „Já nevím, co tam v té svojí sektě hulíte?!“



Kritizoval nato i kroky předchozí vlády směrem k energetické nezávislosti Česka. Vláda expremiéra Andreje Babiše (ANO) dle Síkely neudělala kroky, které by nás odpoutaly od Ruska.



Havlíček se po těchto slovech neudržel a ministrovi vrátil, že ze všech, kdo vládu kritizují, „udělali ruské trolly“. Připomenul, že Síkelu kritizuje značná část firem a domácností a o žádné „ruské trolly“ nejde.

Síkela si i nadále stál za tím, že nás „do šlamastyky dostala vláda Andreje Babiše“ a on prý se dopustil pouze jediné chyby. „Udělal jsem chybu. Ano, udělal jsem,“ vyjádřil se k tomu, že chtěl úsporný tarif prý cílit formou, jež by nezvedla inflaci a „nechal si do toho mluvit“.



„Nedocenil jsem politický dopad toho, že lidé letos uvidí jen malou část toho příspěvku,“ sypal si popel na hlavu Síkela. Prý se na problém díval ekonomicky a kabinet dle něj podcenil „trolly“.



Česká vláda ovšem i tak dle Síkely podporuje občany jako jedna z nejvíc v Evropě. „Mluví se tady o Slovensku – že Slovensko něco má. Slovensko nic nemá!“ odmítl, že by na tom sousední země byly lépe.



To, že lidé si lidé nepožádají o sociální dávky je podle Síkely akorát jejich problém.

Ministr se také nechal slyšet, že úsporný tarif bude tento rok vyplácen tak, jak byl schválen. Pokud však bude ozhodnuto o plošném zastropování cen energií, dojde na odstoupení od úsporného tarifu na příští rok a peníze na něj určené bude vláda přerozdělovat „více adresně“.



K pomoci firmám mají být nyní na stole dva návrhy, o nichž „se má rozhodnout v řádech dní,“ podotkl Síkela.



Havlíček ale míní, že je již pozdě, protože již nyní má český průmysl nemalé problémy a některá odvětví již musí omezovat výrobu. Síkela sice problémy firem vnímá, odpověděl však, že jeho to nezbavuje „fiskální zodpovědnosti za budoucnost této země“ a nelze zemi dále zadlužovat.



Kritiku k sobě prý ministr obchodu a průmyslu od premiéra Petra Fialy (ODS) zaznamenal jen v tom, že by měl více komunikovat do médií. Poslouchat opozici prý častokrát nedává smysl. „To, že musím poslouchat dadaistické básně pana Babiše, mě od práce zdržuje,“ stěžuje si Síkela.

