Šílený střelec na Filozofické fakultě. Na místě mrtví

Policie zasahuje v budově Filosofické fakulty, odkud byla hlášena střelba. Na dostupných záběrech jsou vidět lidé vybíhající z budovy a střelba. Policie na svém účtu na síti X informuje, že na místě jsou mrtví i zranění.

„Aktuálně zasahujeme na Náměstí Jana Palacha u nahlášené střelby ve škole. Na místo jedou v současné chvíli všechny složky IZS. Další informace poskytneme ihned, jak to bude možné,“ píše policie s tím, že celé Náměstí Jana Palacha a blízké okolí je zcela uzavřeno.

„Na základě prvotních informací můžeme potvrdit, že na místě jsou mrtví i zranění lidé,“ stojí v dalším příspěvku.

Podle informací záchranné služby na místo vyrazilo množství jejích posádek a také speciální vůz Golem používaný při hromadných neštěstích. „Na místě se pravděpodobně nachází větší množství zraněných osob. O typu a počtu zraněných zatím nemáme informace,“ dodali záchranáři podle informací serveru Novinky.cz. V 16:05 hodin byl aktivován traumaplán.

Podle prvotních informací přímo z Filozofické fakulty se střelec nacházel ve 4. patře budovy.

Ve čtvrtém patře Filozofické fakulty se nacházejí učebny, a lze se do něj dostat pouze po jediném schodišti, což značně limituje únik.

„Vážení kolegove, vydržte na místech, nikam nechoďte, pokud jste v kancelářích, zamknete je a před dveře umístěte nábytek, zhasnete, střelec je pravděpodobně ve čtvrtém patře hlavni budovy na Náměšti Jana Palacha, čekám na pokyn policie CR, která mi bude volat,“ nabádala v mailu tajemnice FF Uk Zdeňka Filipová.

Zabarikádovaní studenti poskytli informace o dívce, která měla spadnout při snaze uniknout slezením z balkónu.

Policie preventivně uzavřela stanici metra Staroměstská hned vedle fakulty. Soupravy zde pouze projížděly.

V 16.01 policie uvedla, že střelec byl „eliminován“. Podle informací, které se objevily na sociálních sítích, měl spáchat sebevraždu.

Na místo v současné době zamířil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), premiér Petr Fiala (ODS) ruší program.

„Motivaci střelce v tuto chvíli nechci komentovat, situaci dále mapujeme. Oceňuji profesionální zásah všech složek. Policie byla na místě v řádech minut. Svoláme tiskový brífink s policejním prezidentem a následně i s premiérem. V tuto chvíli se v žádném případě nedá potvrdit souvislost s vyšetřovaným případem v Klánovicích,“ uvedl ministr Rakušan.

Paniku na místě ilustruje i video prchajících studentů, které přitom bylo pořízeno až na Karlově mostě, několik stovek metrů od fakulty.

A postupně se sítěmi šíří i děsivé obrázky z fakulty.

Currently stuck inside my classroom in Prague. Shooter is dead, but we are waiting to be evacuated. Praying to make it out alive.



