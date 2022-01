Šinkora: Ne očkování dětí. Jasné argumenty

Nejprve bychom měli očkovat rizikové skupiny a až potom děti, sdělil mimo jiné v pořadu Co Čech, to politik na CNN Prima NEWS exministr zdravotnictví Roman Prymula. Ještě striktněji se proti očkování dětí vyjádřil imunolog Jiří Šinkora, jenž by rozhodně neočkoval vakcínou, která je již proti zastaralému kmenu koronaviru.

Hana Roháčová, primářka z fakultní nemocnice Bulovka, biochemik Zdeněk Hostomský, exministr zdravotnictví Roman Prymula, imunolog Jiří Šinkora. To byli hosté prvního dílu pořadu Co Čech, to politik CNN Prima NEWS.

Profesor Jan Pirk v další části pořadu požádal primářku Roháčovou, aby zdravotníci nemuseli nosit roušky a respirátory. „Řekli jsme si, že plošné testování ztrácí smysl. Moje otázka je: Co byste tomu řekli, až nastane vlna normální chřipky? Mělo by se začít opět plošné testování, trasování, karanténování jako doposud?“ zeptal se Pirk.

„V minulosti jsem říkal, že v sezonách, které šly prakticky s covidem, se chřipka neuplatnila. Nyní, když přijde chřipková epidemie, bude podstatně silnější, protože jsme se s chřipkou nepotkali,“ zmínil Prymula v odpovědi Pirkovi. „Nebudeme ale dělat takováto opatření, nejsem z těch, který by je dělal. Ale domnívám se, že je zcela jasné, že nebude-li tady hrozba nějaké vážnější varianty, opatření se dělat nebudou,“ podotkl Prymula.

„Já jsem pro to, aby se testovali lidé, kteří mají příznaky. Aby byla vytvořena kapacita v nemocnicích, která tady je vytvořená,“ poznamenala dále Roháčová a pochválila veškeré zdravotníky. Vyzvala také k očkování.

Chřipkovo-covidový podzim pak rozhodně neděsí imunologa Šinkoru. „Chřipka najednou tady není! Říkalo se: Vidíte, roušky fungují! Jenomže teď se to zpětně analyzuje a ukázalo se, že pokles chřipky je tzv. virovou interferencí. Koronavirus se velmi úspěšně šířil a chřipka byla odložena,“ poznamenal Hostomský, že najednou chřipka přichází zpátky – ale v daleko nebezpečnější podobě. „My jsme měli imunitní prázdniny, nepřipravili jsme se na ni. Pokud bych si mohl připravit katastrofický scénář pro příští podzim: může přijít nová varianta chřipky. Omikron bude skutečně tečkou, ale nová varianta chřipky...,“ varoval Hostomský.

Další dotaz z řad diváků položil spisovatel Ondřej Neff. „Je to potvora z vesmíru, která nás potýrá,“ říká, jakého nabyl dojmu Neff. „Má koronavirus opravdu inteligenci, nebo nemá?“ zeptal se. „Přirozená tendence viru byla snižovat smrtnost, neboť to je evoluční neúspěch,“ sdělil Hostomský. „Všechny viry mutují, mutantů je spoustu a jen některé z nich se osvědčí a postoupí do pomyslného kola. Wuchanská tendence byla naprosto neohrabaná, začala lidi zabíjet víc, než by měla. Ale postupně se vyselektovaly mutace...,“ popisoval Hostomský.

„Viry jsou nadány samozřemě velkou měnlivostí, některé enormní, ohromnou. A co mohu říct – jsme rádi, že ta evoluce došla do tohoto stadia viru, se kterým se přátelsky popasujeme. Virus nevymizí, ale budeme s ním pracovat, budeme s ním žít jako s jinými respiračními viry,“ dodala Roháčová.

Očkování dětí

Posledním tématem této diskuse byl covid a očkování dětí. Zvládli jsme ochránit děti? „Ty dopady zavřeného školství tady jednoznačně jsou. Jsme obrovsky polarizovaní, tloustneme, snížili jsme sportovní aktivity. Dopady jsou opravdu veliké. Lidé chronicky nemocní se z obav před covidem do zdravotnického zařízení nepodívali a teď se bude řešit jejich zdravotní stav,“ zmínil Prymula. Co se týče očkování dětí, on by nejprve očkoval rizikové skupiny a až poté dětskou skupinu.

„Jsem, jak je známo, striktně proti očkování dětí. Mám pro to jako imunolog jasné argumenty,“ sdělil Šinkora, který by rozhodně neočkoval děti do 12 či 18 let. „A proč bychom vlastně měli očkovat vakcínou proti zastaralému kmenu, který už tady není,“ dodal Šinkora.

„Na rozdíl od kolegů podporuji i očkování dětí,“ komentovala následně Roháčová. „I WHO doporučuje očkování dětí, je podporováno,“ zdůraznila Roháčová.

