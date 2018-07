Šířit své zájmy zbraněmi. To je náš cíl, přiznaly USA. A panuje hrůza, pokud jde o Putina

01.07.2018 19:40

Objevily se dvě zásadní zprávy ohledně americké zahraniční politiky. Prestižní britský deník The Independent přináší analýzu amerického vlivu na zahraničí. Pro USA jde o zásadní změnu v komunikaci směrem navenek, přiznává prý, že jde pouze o zachování amerického vlivu v cizině. The New York Times pro změnu řeší nadcházející summit Trump–Putin. Panuje obava, že Trump nebude jako Obama. Putinovi prý ustoupí.