Ruská státní zpravodajská agentura TASS se v článku Alexandera Cyganova z 11. září zaměřila na volby do Poslanecké sněmovny v České republice. Jako očekávaného vítěze voleb TASS označuje hnutí ANO předsedy Andreje Babiše. Po krátkém medailonku o Babišovi a vysvětlení toho, jak se hnutí ANO v roce 2017 dostalo k moci, následuje v článku představení ostatních českých politických subjektů, včetně koalice Spolu, která by volby „měla prohrát“.
Cyganov se v komentáři věnuje i tomu, jak bude vypadat povolební situace v České republice. Předně se pak ptá, zda by případné vítězství Andreje Babiše mohlo „snížit stupeň protiruské hysterie v české politice“.
Na nastolenou otázku autor nicméně vzápětí sám odpovídá, když konstatuje, že „samozřejmě, na pozadí otevřených nepřátel Moskvy Petra Fialy a prezidenta České republiky, generála NATO Petra Pavla, vypadá lídr ANO se svými sliby odmítnout Kyjevu českou pomoc nadějně“. Ovšem v další větě pak dodává, že dle jeho názoru se tyto naděje „s největší pravděpodobností ukážou jako falešné“.
Ve třech bodech následně Cyganov shrnuje, proč by případné vítězství Andreje Babiše nevedlo k oslabení protiruského diskursu v české politice.
V prvním bodě Cyganov připomíná, že Babiš není proruský. To podkládá připomínkou výbuchu ve Vrběticích v roce 2014, kdy Babiš „vyvolal špinavý skandál proti Moskvě“, když obvinil ruské agenty, že jsou za incident zodpovědní.
„Je nepravděpodobné, že by se Babiš od té doby k Moskvě zachoval lépe,“ uvádí autor agentury TASS.
V druhém bodě Cyganov vysvětluje, že Brusel má na Babiše páky. A pokud by chtěl Babiš protibruselskou osu s Orbánem a Ficem, EU by na něj mohla zatlačit přes jeho podnikatelské aktivity. „To znamená, že Babišovi bude učiněna nabídka, kterou jako praktický podnikatel nebude moci odmítnout,“ tvrdí Cyganov.
Zatřetí pak Cyganov na základě historické zkušenosti s českými koalicemi dodává, že není jisté, že Babišovi koaliční partneři by drželi stejný kurz jako on.
„Existují koalice a pak existují české koalice,“ všímá si Cyganov.
Závěrem svého textu autor konstatuje, že Česká republika podle něj vždy podřízeně sloužila mocnostem – Říši Římské, Rakousku-Uhersku, Třetí říši a dnes Evropské unii a NATO. A Andrej Babiš podle Cyganova nemá předpoklady pro to, aby Českou republiku z této role vymanil.
„A kdo je Andrej Babiš, že by mohl zvrátit tuto historickou tradici? Určitě ne Jan Hus,“ píše Cyganov.
Text agentury TASS podrobil analýze i server Novinky.cz. Redaktor Vojtěch Bauer v něm představuje všechny tři argumenty Alexandera Cyganova pro to, proč Babiš pravděpodobně míru protiruské hysterie v české politice nesníží. Článek z 11. září nese titulek „Moskva vyhlíží návrat Babiše: Oligarcha a exkomunista může snížit protiruskou hysterii“.
Článku na Novinkách.cz si všiml kandidát do Poslanecké sněmovny ČR za koalici Spolu Jáchym Vrecion (ODS). Syn europoslanců ODS Veroniky Vrecionové a Alexandra Vondry si ho ale vyložil po svém, a zcela opačně.
„Rusko, pro tebe všecko!“ citoval Vrecion slogan z antikampaně koalice SPOLU.
Vrecion, který působí v Institutu Petra Fialy a moderuje zde společně s premiérovým zeťem Michalem Chládkem pořad Pravej podcast, se tématu ruského nebezpečí věnuje dlouhodobě, zpovídal Hanu Černochovou či svého otce Alexandra Vondru a prezentuje se jako expert na tuto agendu.
„Nedovolme ve volbách,“ přidal se s varováním také uživatel Robert Piffl.
Uživatelka Iveta text Novinek.cz také sdílela s upozorněním, že „vrazi, sadisti a pedofilové v Kremlu se už těší na StBáka Bureše“.
autor: Alena Kratochvílová
