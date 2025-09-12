Moskva se těší na Babiše? Ne. Jen Vondrův syn se nachytal na titulek

12.09.2025 16:39 | Zprávy

Ruská agentura TASS se zaměřila na nadcházející volby v České republice a očekávané vítězství Andreje Babiše (ANO). Autor textu tvrdí, že Babiš český protiruský diskurs pravděpodobně nezmírní. Připomněl například jeho roli ve „vyvolání skandálu“ kolem Vrbětic. Kandidát koalice SPOLU Jáchym Vrecion jej ale pochopil zcela opačně a začal jej tak šířit po sítích.

Moskva se těší na Babiše? Ne. Jen Vondrův syn se nachytal na titulek
Foto: Jakub Vosáhlo
Popisek: Jáchym Vrecion s Alexandrem Vondrou

Ruská státní zpravodajská agentura TASS se v článku Alexandera Cyganova z 11. září zaměřila na volby do Poslanecké sněmovny v České republice. Jako očekávaného vítěze voleb TASS označuje hnutí ANO předsedy Andreje Babiše. Po krátkém medailonku o Babišovi a vysvětlení toho, jak se hnutí ANO v roce 2017 dostalo k moci, následuje v článku představení ostatních českých politických subjektů, včetně koalice Spolu, která by volby „měla prohrát“.

Cyganov se v komentáři věnuje i tomu, jak bude vypadat povolební situace v České republice. Předně se pak ptá, zda by případné vítězství Andreje Babiše mohlo „snížit stupeň protiruské hysterie v české politice“.

Na nastolenou otázku autor nicméně vzápětí sám odpovídá, když konstatuje, že „samozřejmě, na pozadí otevřených nepřátel Moskvy Petra Fialy a prezidenta České republiky, generála NATO Petra Pavla, vypadá lídr ANO se svými sliby odmítnout Kyjevu českou pomoc nadějně“. Ovšem v další větě pak dodává, že dle jeho názoru se tyto naděje „s největší pravděpodobností ukážou jako falešné“.

Ve třech bodech následně Cyganov shrnuje, proč by případné vítězství Andreje Babiše nevedlo k oslabení protiruského diskursu v české politice.

V prvním bodě Cyganov připomíná, že Babiš není proruský. To podkládá připomínkou výbuchu ve Vrběticích v roce 2014, kdy Babiš „vyvolal špinavý skandál proti Moskvě“, když obvinil ruské agenty, že jsou za incident zodpovědní.

„Je nepravděpodobné, že by se Babiš od té doby k Moskvě zachoval lépe,“ uvádí autor agentury TASS.

V druhém bodě Cyganov vysvětluje, že Brusel má na Babiše páky. A pokud by chtěl Babiš protibruselskou osu s Orbánem a Ficem, EU by na něj mohla zatlačit přes jeho podnikatelské aktivity. „To znamená, že Babišovi bude učiněna nabídka, kterou jako praktický podnikatel nebude moci odmítnout,“ tvrdí Cyganov.

Zatřetí pak Cyganov na základě historické zkušenosti s českými koalicemi dodává, že není jisté, že Babišovi koaliční partneři by drželi stejný kurz jako on.

„Existují koalice a pak existují české koalice,“ všímá si Cyganov.

Závěrem svého textu autor konstatuje, že Česká republika podle něj vždy podřízeně sloužila mocnostem – Říši Římské, Rakousku-Uhersku, Třetí říši a dnes Evropské unii a NATO. A Andrej Babiš podle Cyganova nemá předpoklady pro to, aby Českou republiku z této role vymanil.

„A kdo je Andrej Babiš, že by mohl zvrátit tuto historickou tradici? Určitě ne Jan Hus,“ píše Cyganov.

Text agentury TASS podrobil analýze i server Novinky.cz. Redaktor Vojtěch Bauer v něm představuje všechny tři argumenty Alexandera Cyganova pro to, proč Babiš pravděpodobně míru protiruské hysterie v české politice nesníží. Článek z 11. září nese titulek „Moskva vyhlíží návrat Babiše: Oligarcha a exkomunista může snížit protiruskou hysterii“.

Článku na Novinkách.cz si všiml kandidát do Poslanecké sněmovny ČR za koalici Spolu Jáchym Vrecion (ODS). Syn europoslanců ODS Veroniky Vrecionové a Alexandra Vondry si ho ale vyložil po svém, a zcela opačně. 

„Rusko, pro tebe všecko!“ citoval Vrecion slogan z antikampaně koalice SPOLU.

Vrecion, který působí v Institutu Petra Fialy a moderuje zde společně s premiérovým zeťem Michalem Chládkem pořad Pravej podcast, se tématu ruského nebezpečí věnuje dlouhodobě, zpovídal Hanu Černochovou či svého otce Alexandra Vondru a prezentuje se jako expert na tuto agendu. 

„Nedovolme ve volbách,“ přidal se s varováním také uživatel Robert Piffl.

 

 

Uživatelka Iveta text Novinek.cz také sdílela s upozorněním, že „vrazi, sadisti a pedofilové v Kremlu se už těší na StBáka Bureše“.

 

 

autor: Alena Kratochvílová

