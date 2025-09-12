Trest smrti. Odměna přes 2 miliony korun. Vyšetřování Kirkovy vraždy se rozjelo

12.09.2025 7:50

FBI nabídla odměnu 100 000 dolarů za informace vedoucí k zatčení vraha pravicového aktivisty Charlieho Kirka, velkého podporovatele Donalda Trumpa. Na povrchy vyplouvají další informace z tohoto případu. Bude-li vrah dopaden, může být odsouzen k trestu smrti.

Trest smrti. Odměna přes 2 miliony korun. Vyšetřování Kirkovy vraždy se rozjelo
Foto: Screen X Ivanka Trump
Popisek: Charlie Kirk

Na povrch vyplouvají další informace o vraždě pravicového aktivisty Charlieho Kirka, jedné z hlavních tváří Trumpovského MAGA hnutí. Kirk byl zastřelen na univerzitě v Utahu a policie oznámila, že v nedalekém lese nalezla pušku, kterou byl Kirk zavražděn. Podle informací agentury Reuters měl být pachatel ve vysokoškolském věku.

Donald Lane, bývalý agent americké tajné služby, s desítkami let zkušeností s pátráním po uprchlících, řekl USA TODAY, že nalezení pušky použité při zabití Kirka je pro orgány činné v trestním řízení významným pokrokem.

Vyšetřovatelé se zatím o motivu vraha veřejně nezmínili, ale Trump novinářům řekl, že má náznaky o motivaci vraha. „Dáme vám o tom vědět později,“ řekl a dodal, že orgány činné v trestním řízení dosahují ve vyšetřování „velkého pokroku“.

47. prezident USA také oznámil, že Kirkovi udělí Medaili svobody, nejvyšší občanské vyznamenání USA. Vyznamenání prezident USA uděluje jednotlivcům, kteří mimořádně záslužně přispěli k bezpečnosti či národním zájmům Spojených států, ke světovému míru či ke kulturnímu nebo jinému významnému veřejnému či soukromému úsilí.  

Trump novinářům řekl, že hovořil s Kirkovou manželkou Erikou Frantzve. „Je zdrcená, je naprosto zdrcená, jak si dokážete představit,“ poznamenal.

Oznámil také, že se plánuje zúčastnit Kirkova pohřbu. „Požádali mě, abych šel, a myslím, že je pro mě povinností tam být,“ řekl prezident novinářům v Bílém domě.

Viceprezident J. D. Vance zrušil svou cestu do New Yorku na památku útoků al-Káidy z 11. září 2001 a místo toho odcestoval do Utahu, aby navštívil Kirkovu rodinu a aby je i s Kirkovou rakví dopravil domů do Arizony na palubě Air Force Two.

Záznamy z bezpečnostních kamer ukazují osobu, jak stoupá po schodišti na střechu, než na Kirka vystřelí, uvedli úředníci na tiskové konferenci. Kirk, zarytý obhájce práva na držení zbraní, odpovídal na otázku publika o masových střelbách, když ho kulka zasáhla do krku. Diváci v panice utekli.

Beau Mason z ministerstva vnitřní bezpečnosti státu Utah, oznámil, že některé informace zatím na veřejnost nepustí. „Máme kvalitní videozáznam této osoby. V tuto chvíli ho nezveřejníme,“ uvedl Mason, kterého citoval server USA TODAY.

FBI nabídla odměnu 100 000 dolarů (přes 2 miliony korun - pozn.red. )za informace vedoucí k zatčení vraha. Vyšetřovatelé také zveřejnili video muže, jak slézá ze střechy, odkud odstřelovač vypálil smrtící náboj. A oznámili, že obdrželi od veřejnosti přes 7 000 tipů a provedli přes 200 rozhovorů s možnými svědky.

Úřady nezveřejnily jméno potenciálního podezřelého a uvedly, že nebudou odpovídat na otázky zástupců médií. Pátrání po střelci pokračuje. Guvernér Utahu Spencer Cox uvedl, že státní zástupci budou v tomto případě usilovat o trest smrti.

Server deníku New York Times napsal, že vyšetřování Kirkovy vraždy je chaotické.

Zdroje:

https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2025/09/11/charlie-kirk-shooting-killed-suspect-live-updates/86087240007/

https://www.nytimes.com/2025/09/11/us/charlie-kirk-manhunt.html

https://www.reuters.com/world/us/investigators-charlie-kirk-killing-find-weapon-release-images-person-interest-2025-09-11/

autor: Miloš Polák

