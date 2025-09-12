Trest smrti. Odměna přes 2 miliony korun. Vyšetřování Kirkovy vraždy se rozjelo

Vadilo by vám, kdyby se STAČILO! podílelo na vládě?
Donald Lane, bývalý agent americké tajné služby, s desítkami let zkušeností s pátráním po uprchlících, řekl USA TODAY, že nalezení pušky použité při zabití Kirka je pro orgány činné v trestním řízení významným pokrokem.
Vyšetřovatelé se zatím o motivu vraha veřejně nezmínili, ale Trump novinářům řekl, že má náznaky o motivaci vraha. „Dáme vám o tom vědět později,“ řekl a dodal, že orgány činné v trestním řízení dosahují ve vyšetřování „velkého pokroku“.
47. prezident USA také oznámil, že Kirkovi udělí Medaili svobody, nejvyšší občanské vyznamenání USA. Vyznamenání prezident USA uděluje jednotlivcům, kteří mimořádně záslužně přispěli k bezpečnosti či národním zájmům Spojených států, ke světovému míru či ke kulturnímu nebo jinému významnému veřejnému či soukromému úsilí.
Trump novinářům řekl, že hovořil s Kirkovou manželkou Erikou Frantzve. „Je zdrcená, je naprosto zdrcená, jak si dokážete představit,“ poznamenal.
Oznámil také, že se plánuje zúčastnit Kirkova pohřbu. „Požádali mě, abych šel, a myslím, že je pro mě povinností tam být,“ řekl prezident novinářům v Bílém domě.
Viceprezident J. D. Vance zrušil svou cestu do New Yorku na památku útoků al-Káidy z 11. září 2001 a místo toho odcestoval do Utahu, aby navštívil Kirkovu rodinu a aby je i s Kirkovou rakví dopravil domů do Arizony na palubě Air Force Two.
Záznamy z bezpečnostních kamer ukazují osobu, jak stoupá po schodišti na střechu, než na Kirka vystřelí, uvedli úředníci na tiskové konferenci. Kirk, zarytý obhájce práva na držení zbraní, odpovídal na otázku publika o masových střelbách, když ho kulka zasáhla do krku. Diváci v panice utekli.
Beau Mason z ministerstva vnitřní bezpečnosti státu Utah, oznámil, že některé informace zatím na veřejnost nepustí. „Máme kvalitní videozáznam této osoby. V tuto chvíli ho nezveřejníme,“ uvedl Mason, kterého citoval server USA TODAY.
Úřady nezveřejnily jméno potenciálního podezřelého a uvedly, že nebudou odpovídat na otázky zástupců médií. Pátrání po střelci pokračuje. Guvernér Utahu Spencer Cox uvedl, že státní zástupci budou v tomto případě usilovat o trest smrti.
Server deníku New York Times napsal, že vyšetřování Kirkovy vraždy je chaotické.
autor: Miloš Polák
