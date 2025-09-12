Když se vzdáme benzínu, můžeme postavit nemocnice. Farského nápad je pro smích

12.09.2025 15:01 | Monitoring

Argumentace europoslance Jana Farského se nesetkala s pochopením. V debatě na CNN Prima NEWS obhajoval emisní povolenky a připomněl, že Česko ročně utratí 150 miliard korun za fosilní paliva. Dodal, že tyto peníze by se daly využít na stavbu nemocnic nebo silnic. Jeho výrok se však stal terčem posměchu na sociální síti X, kde ho novináři i komentátoři začali ironicky napodobovat a zpochybňovat.

Když se vzdáme benzínu, můžeme postavit nemocnice. Farského nápad je pro smích
Foto: CNNP Prima NEWS
Popisek: Europoslanec Jan Farský v debatě CNN Prima NEWS

„Proč povolenky? Protože chceme snížit závislost na fosilních palivech,“ vysvětlil Jan Farský (STAN) během jedné z debat na CNN Prima NEWS a připomněl, že Česká republika ročně zaplatí přes 150 miliard korun právě za fosilní paliva.

Zároveň navrhl, co by se s částkou 150 miliard korun dalo dělat. „Za tyto peníze by se dala postavit nemocnice v každém kraji nebo 200 kilometrů silnic. Investovat se dají lépe než do závislostí, můžeme je vracet do regionů,“ uvedl Farský s tím, že bez spalování fosilních paliv by v České republice také bylo lepší a kvalitnější životní prostředí.

 

Argumentace europoslance Farského se však docela rychle stala terčem posměchu na sociální síti X.

„Ročně zaplatíme za jídlo přes 1 500 miliard korun. Za tyto peníze by se dalo postavit 10 nemocnic v každém kraji nebo 2000 kilometrů silnic,“ napodobil Farského s menší obměnou komodit ekonom Petr Bartoň a vyzval uživatele sociální sítě, ať mu dají vědět, až někdo v kampani zaznamená „první ekonomicky rozumný argument“.

 

I politický komentátor Petr Schmarcz se zaměřil na potraviny. „Kdybychom přestali jíst, tak bychom za to měli jak nemocnici v každém kraji, tak 200 kilometrů dálnic a ještě by zbylo nějakých 90 miliard korun na výzkum zeleného šílenství,“ navrhl další možný bod programu Farskému.

 

Šéfredaktor Aktuálně.cz Matyáš Zrno zase vzpomněl na doby, kdy na nástěnkách ve školních třídách visely plakáty o tom, kolik nemocnic by se dalo postavit za jednu americkou atomovou ponorku.

 

Politický komentátor Luděk Staněk rovněž odsoudil Farského argumentační dovednosti, které europoslanec v debatě předvedl. „Ale vážně, když vezmu předvolební komunikaci tzv. demobloku, STAN je podle mého názoru nejvíc mimo,“ uvedl Staněk.

 

Investor Robert Kvapil raději rovnou na síti poprosil, zda by mu Farského návrh někdo nemohl vysvětlit.

„Kde vezme ČR ty miliardy na nemocnice? Plánují, že jim ty peníze odevzdáme my, občané a firmy, třeba místo nákupu PHM či uhlí do kamen?“ nechápal Kvapil s otázkou, zda se hnutí STAN nechystá zavést novou daň.

„Třeba daň z chůze? Nebo je Jan Farský populista, případně blbec?“ domáhal se Kvapil odpovědi.

 

Psali jsme:

Drzá Richterová, prázdná Nerudová. Maláčová si nebrala servítky
Mašek (ANO): Vítku, už je čas!
Fiala i Rakušan neschopní. Holec se obává, že otevřou dveře něčemu horšímu
Kobza (Stačilo!): Green Deal nás ožebračuje

 

Zdroje:

https://t.co/BCzxTth1hG

https://t.co/dJ6JgYWMOH

https://t.co/faL5grL8Qd

https://t.co/hKc0PHjuXB

https://t.co/iDtdrK2VDl

https://t.co/jfiZiU4Lft

https://t.co/LnPreYzVqH

https://twitter.com/JanFar_sky/status/1965312903462224254?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/JanFar_sky?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/kvapilrobert/status/1966391872894513560?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/LudekStanek/status/1966359520709403116?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MatyasZrno/status/1966421209463050291?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/mschmarcz/status/1966425233897783798?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/petr_barton/status/1966243150479163490?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/starostove_cz?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

emisní povolenky , STAN , Farský , fosilní paliva

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s europoslancem Janem Farským, že je třeba snížit závislost ČR na fosilních palivech?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Alena Kratochvílová

MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

Máte dojem, že je v Praze dostupné bydlení?

Není a to jste byl několik let i primátor a ve vedení Prahy jste i teď, tak jak vám věřit, že pro lepší dostupnost opravdu něco uděláte, když jste do teď nic neudělali, a to jste byli i ve vládě?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 15 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Když se vzdáme benzínu, můžeme postavit nemocnice. Farského nápad je pro smích

15:01 Když se vzdáme benzínu, můžeme postavit nemocnice. Farského nápad je pro smích

Argumentace europoslance Jana Farského se nesetkala s pochopením. V debatě na CNN Prima NEWS obhajov…