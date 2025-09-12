Když se vzdáme benzínu, můžeme postavit nemocnice. Farského nápad je pro smích

„Proč povolenky? Protože chceme snížit závislost na fosilních palivech,“ vysvětlil Jan Farský (STAN) během jedné z debat na CNN Prima NEWS a připomněl, že Česká republika ročně zaplatí přes 150 miliard korun právě za fosilní paliva.
Zároveň navrhl, co by se s částkou 150 miliard korun dalo dělat. „Za tyto peníze by se dala postavit nemocnice v každém kraji nebo 200 kilometrů silnic. Investovat se dají lépe než do závislostí, můžeme je vracet do regionů,“ uvedl Farský s tím, že bez spalování fosilních paliv by v České republice také bylo lepší a kvalitnější životní prostředí.
Ročně zaplatíme za dovoz fosilních paliv přes 150 miliard korun. Za tyto peníze by se dala postavit nemocnice v každém kraji nebo 200 kilometrů silnic. Investovat se dají lépe než do závislostí, můžeme je vracet do regionů. pic.twitter.com/jfiZiU4Lft— Jan Farský (@JanFar_sky) September 9, 2025
Argumentace europoslance Farského se však docela rychle stala terčem posměchu na sociální síti X.
„Ročně zaplatíme za jídlo přes 1 500 miliard korun. Za tyto peníze by se dalo postavit 10 nemocnic v každém kraji nebo 2000 kilometrů silnic,“ napodobil Farského s menší obměnou komodit ekonom Petr Bartoň a vyzval uživatele sociální sítě, ať mu dají vědět, až někdo v kampani zaznamená „první ekonomicky rozumný argument“.
Ročně zaplatíme za jídlo přes 1 500 miliard korun. Za tyto peníze by se dalo postavit 10 nemocnic v každém kraji nebo 2000 kilometrů silnic.— Petr Bartoň (@petr_barton) September 11, 2025
(Až někdo v kampani zaznamenáte nějaký první ekonomicky rozumný argument, od kohokoli, probuďte mě.) https://t.co/iDtdrK2VDl
I politický komentátor Petr Schmarcz se zaměřil na potraviny. „Kdybychom přestali jíst, tak bychom za to měli jak nemocnici v každém kraji, tak 200 kilometrů dálnic a ještě by zbylo nějakých 90 miliard korun na výzkum zeleného šílenství,“ navrhl další možný bod programu Farskému.
A víte, kolik Češi utratí ročně za potraviny? Ještě mnohem více než za benzín a plyn. Skoro 400 miliard.— Martin Schmarcz (@mschmarcz) September 12, 2025
Kdybychom přestali jíst, tak bychom za to měli jak nemocnici v každém kraji, tak 200 kilometrů dálnic a ještě by zbylo nějakých 90 miliard korun na výzkum zeleného šílenství. https://t.co/hKc0PHjuXB
Šéfredaktor Aktuálně.cz Matyáš Zrno zase vzpomněl na doby, kdy na nástěnkách ve školních třídách visely plakáty o tom, kolik nemocnic by se dalo postavit za jednu americkou atomovou ponorku.
Já si jeste pamatuju, jak ve třídě na nástěnce viselo kolik nemocnic by se dalo postavit za jednu (samozřejmě americkou) atomovou ponorku ???? https://t.co/BCzxTth1hG— Matyas Zrno (@MatyasZrno) September 12, 2025
Politický komentátor Luděk Staněk rovněž odsoudil Farského argumentační dovednosti, které europoslanec v debatě předvedl. „Ale vážně, když vezmu předvolební komunikaci tzv. demobloku, STAN je podle mého názoru nejvíc mimo,“ uvedl Staněk.
Pojdme si rict, ze tahle argumentace moc nepomaha.— Ludek Stanek (@LudekStanek) September 12, 2025
Ale vazne, kdyz vezmu predvolebni komunikaci tzv “demobloku”, STAN imho nejvic mimo a o parnik nejvic mimo vysec, ve ktery jsem je alespon ja ocekaval.
Pro predstavu- ta vysec byla v my predstave rozumnej a pragmatickej… https://t.co/faL5grL8Qd
Investor Robert Kvapil raději rovnou na síti poprosil, zda by mu Farského návrh někdo nemohl vysvětlit.
„Kde vezme ČR ty miliardy na nemocnice? Plánují, že jim ty peníze odevzdáme my, občané a firmy, třeba místo nákupu PHM či uhlí do kamen?“ nechápal Kvapil s otázkou, zda se hnutí STAN nechystá zavést novou daň.
„Třeba daň z chůze? Nebo je Jan Farský populista, případně blbec?“ domáhal se Kvapil odpovědi.
Může mi to někdo vysvětlit???— Robert Kvapil (@kvapilrobert) September 12, 2025
Kde vezme ČR ty miliardy na nemocnice? Plánují, že jim ty peníze odevzdáme my, občané a firmy, třeba místo nákupu PHM či uhlí do kamen?
Chystají snad @starostove_cz novou daň? Třeba daň z chůze ???
Nebo je @JanFar_sky populista, případně blbec?
Díky. https://t.co/LnPreYzVqH pic.twitter.com/dJ6JgYWMOH
