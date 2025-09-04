Skrytá tvář útočníka na Babiše? Vážná dohra útoku

Jak známo, Andrej Babiš skončil po setkání s lidmi na předvolebním mítinku v nemocnici na řadě vyšetření, včetně CT mozku. Šéf ANO schytal několik tvrdých ran do hlavy holí od příznivce vládních stran a radikálního odpůrce opozice.
Antibabišovský tábor zprvu na sociálních sítích tvrdil, že se žádný útok nestal, protože to není zaznamenáno na žádných záběrech z místa. Tuto tezi šířil například redaktor časopisu Respekt nebo bývalý placený aktivista dnes již bývalého senátora Hilšera.
Posléze se začali ze stejného tábora objevovat spekulace, že k útoku možná došlo, ale že si ho s největší pravděpodobností zrežírovalo samo hnutí ANO, aby k sobě pár týdnů před volbami přitáhlo větší pozornost. Poté se objevila videonahrávka, která útok zachycuje a některá média vypátrala i samotného útočníka a pořídila s ním rozhovor. Verze Babišových odpůrců o útoku se proto obrátila k třetí variantě. Že se útok skutečně stal, ale Babiš si to naprosto zasloužil kvůli své údajně nenávistné rétorice. S tím přispěchal třeba komentátor Zdeněk Šarapatka.
ParlamentníListy.cz se zeptaly politiků napříč politickými stranami a hnutími, co na takové vysvětlení říkají. Z odpovědí, které dorazily, plyne, že pochopení pro útok nemá nikdo.
„Ukazuje se skutečná tvář samozvaných demokratů. Nejde jim o dialog, nalézání společných styčných bodů, ale jen o mocenský boj bez pravidel slušnosti, nenásilí a tolerance. Jejich hodnoty nejsou západní, jak veřejně lžou, jejich hodnoty pocházejí z džungle,” reagoval místopředseda hnutí ANO a šéf sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček.
Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský konstatuje, že facka není argument. „Fyzický útok na Andreje Babiše jednoznačně odsuzuji. Násilí do politiky nepatří – vůči komukoli a z jakéhokoli tábora. Zpochybňování útoku, konspirační bláboly o inscenaci i moralistické ,může si za to sám' jsou nebezpečné omlouvání agrese. Kdo dnes relativizuje útok na politika, zítra bude relativizovat útok na novináře či učitele. Ať policie věc vyšetří a viníka potrestá, ale veřejná debata má mít jasná pravidla: kritizovat lze tvrdě, nikdy však přes pěst. Demokracie stojí na sporu vedeném slovy, ne na násilí. Odpůrci i příznivci Andreje Babiše by se měli shodnout alespoň na tomto minimu. Vyzývám všechny politické lídry i komentátory: přestaňte šířit dohady, přestaňte omlouvat násilí a pomozte uklidnit situaci. Nulová tolerance k fyzickým útokům je základní civilizační norma,” říká pro ParlamentníListy.cz.
„Tato relativizace je, stejně jako v poslední době u násilí třeba vůči Donaldu Trumpovi nebo Robertu Ficovi, samozřejmě odporná. Bohužel jen dokazuje, jaké příkopy vyhrocená politická rétorika dokáže vyvolat. Domněnka politických marketérů, že jen silná slova plná zášti a lží vůči politickým soupeřům, dokážou ,správně' namotivovat politické podporovatele, resp. voliče, tak i z normálních lidí může udělat naprosté šílence. A platí to bohužel pro celou politickou scénu bez rozdílu,” uvedl senátor Zdeněk Hraba.
Podle Jany Maláčové, která vede kandidátku Stačilo! v Praze, má být politika soubojem idejí. „Vždycky říkám voličům, ať pozorně sledují, kdo prezentuje svoji vizi, jak má naše společnost vypadat a fungovat, a kdo jen hází špínu na ostatní. Víc k tomu není potřeba dodávat,” uvedla.
Stručně a jasně odpověděl poslanec ODS Karel Krejza. „Absolutně odsuzují jakékoli násilí. Bez výjimky. Na konspirační teorie nevěřím. Za mně velký špatný,” sdělil.
„Tohle je ubohost nejhrubšího charakteru. Už jsme to viděli u premiéra Fica, kde se po čase stalo takovým evergreenem, že vlastně za to, že na něj byl spáchán atentát, si může on sám. Ne, nikdo nikoho nenutí k násilí. A překvapuje mě, že fyzický útok schvalují ti, kteří tak často kážou o slušné a hodnotové politice!” vzkázala lídryně Stačilo! Kateřina Konečná.
„Útoky na politiky jsou vizitkou současné vládní koalice, která svými výroky, plakáty a hesly vzbuzuje nenávist ve společnosti, která následně vede k takovýmto útokům. Vidíme, kam to zašlo v USA při střelbě na Donalda Trumpa a na Slovensku na premiéra Roberta Fica. Takže za tento útok může současná vládní koalice a s nimi spřátelená média,” napsal redakci poslanec SPD Radovan Vích.
Podle šéfa Přísahy a senátora Roberta Šlachty je volební kampaň bohužel každým rokem vyhrocenější. „To ale není žádným ospravedlněním jakéhokoliv fyzického útoku. Násilí do politiky nepatří a já jsem ho ihned odsoudil. Přísaha nikdy cestou rozpoutávání nenávisti nešla a nepůjde. To, jakou volí strany rétoriku, například i antikampaně Spolu a dalších, je jejich zodpovědnost a já věřím, že voliči to zohlední při svém rozhodování,” řekl.
„Jedni šíří negativismus, protože si od toho slibují volební zisky, druzí vše zase lakují na růžovo. V Pirátech se snažíme být věcní, současně když je něco problém, tak to řešit. Kampaň stavíme hlavně na pozitivních tématech, máme plán na dostupné bydlení a menší životní náklady pro rodiny, protikorupční úklid a jak přivést nové odborníky a zajistit bezpečnost. Jasně tak ukazujeme, že cesta pozitivní kampaně je možná a že člověk nemusí volit mezi dvěma zly,” uvedl pro ParlamentníListy.cz šéf pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek.
Předseda strany PRO a lídr kandidátky SPD v Moravskoslezském kraji Jindřich Rajchl míní, „že pětikoaliční politici a twitteroví lepševici nemají žádné dno. Nejdříve vytvoří atmosféru čiré nenávisti, pak nás začali nazývat sviněmi a kolaboranty, radovat se z atentátu na Fica a teď, když toto jimi zaseté zlo vyústilo ve fyzické napadení bývalého premiéra naší země, tak řeknou, že si za to může sám. Přesně takhle se chovali nacisté v Německu ve 2. polovině 30. let minulého století. A tihle neofašisté nejsou o nic lepší.”
První místopředseda Trikolory Petr Štěpánek má jasno. „Opět klasický dvojí metr. Když na železnici zaútočil bláznivý důchodce Balda, mohlo za to SPD a byla toho plná média. Když útočí tenhle magor, média skrývají jeho tvář a může si za to Babiš sám. To nevymyslíš, to musíš s Fialou a spol. prožít. Je nejvyšší čas přejmenovat Českou republiku na Zemi Dvojího Metru,” míní.
autor: Radim Panenka