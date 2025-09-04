Skrytá tvář útočníka na Babiše? Vážná dohra útoku

04.09.2025 16:45 | Komentář

Fyzický útok na lídra hnutí ANO a expremiéra Andreje Babiše, který schytal několik ran holí do spánkové oblasti na hlavě, byl částí zastánců vládního tábora nejprve zpochybňován, poté zaznívalo, že si útok na sebe Babiš sám zinscenoval, aby nakonec opakovaně padlo, že útok sice proběhl, ale Babiš si ho zasloužil. Co na to česká politická scéna? Zní jednohlasně.

Skrytá tvář útočníka na Babiše? Vážná dohra útoku
Foto: Screen X
Popisek: Útok holí na Andreje Babiše

Jak známo, Andrej Babiš skončil po setkání s lidmi na předvolebním mítinku v nemocnici na řadě vyšetření, včetně CT mozku. Šéf ANO schytal několik tvrdých ran do hlavy holí od příznivce vládních stran a radikálního odpůrce opozice. 

Antibabišovský tábor zprvu na sociálních sítích tvrdil, že se žádný útok nestal, protože to není zaznamenáno na žádných záběrech z místa. Tuto tezi šířil například redaktor časopisu Respekt nebo bývalý placený aktivista dnes již bývalého senátora Hilšera. 

Posléze se začali ze stejného tábora objevovat spekulace, že k útoku možná došlo, ale že si ho s největší pravděpodobností zrežírovalo samo hnutí ANO, aby k sobě pár týdnů před volbami přitáhlo větší pozornost. Poté se objevila videonahrávka, která útok zachycuje a některá média vypátrala i samotného útočníka a pořídila s ním rozhovor. Verze Babišových odpůrců o útoku se proto obrátila k třetí variantě. Že se útok skutečně stal, ale Babiš si to naprosto zasloužil kvůli své údajně nenávistné rétorice. S tím přispěchal třeba komentátor Zdeněk Šarapatka.

ParlamentníListy.cz se zeptaly politiků napříč politickými stranami a hnutími, co na takové vysvětlení říkají. Z odpovědí, které dorazily, plyne, že pochopení pro útok nemá nikdo.

„Ukazuje se skutečná tvář samozvaných demokratů. Nejde jim o dialog, nalézání společných styčných bodů, ale jen o mocenský boj bez pravidel slušnosti, nenásilí a tolerance. Jejich hodnoty nejsou západní, jak veřejně lžou, jejich hodnoty pocházejí z džungle,” reagoval místopředseda hnutí ANO a šéf sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček.

Fotogalerie: - Mela v Příčovech

Vojtěch Pšenák v Příčovech
V Příčovech došlo ke konfliktům mezi účastníky vla...
V Příčovech došlo ke konfliktům mezi účastníky vla...
V Příčovech došlo ke konfliktům mezi účastníky vla...
V Příčovech došlo ke konfliktům mezi účastníky vla...
V Příčovech došlo ke konfliktům mezi účastníky vla...

Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský konstatuje, že facka není argument. „Fyzický útok na Andreje Babiše jednoznačně odsuzuji. Násilí do politiky nepatří – vůči komukoli a z jakéhokoli tábora. Zpochybňování útoku, konspirační bláboly o inscenaci i moralistické ,může si za to sám' jsou nebezpečné omlouvání agrese. Kdo dnes relativizuje útok na politika, zítra bude relativizovat útok na novináře či učitele. Ať policie věc vyšetří a viníka potrestá, ale veřejná debata má mít jasná pravidla: kritizovat lze tvrdě, nikdy však přes pěst. Demokracie stojí na sporu vedeném slovy, ne na násilí. Odpůrci i příznivci Andreje Babiše by se měli shodnout alespoň na tomto minimu. Vyzývám všechny politické lídry i komentátory: přestaňte šířit dohady, přestaňte omlouvat násilí a pomozte uklidnit situaci. Nulová tolerance k fyzickým útokům je základní civilizační norma,” říká pro ParlamentníListy.cz.

„Tato relativizace je, stejně jako v poslední době u násilí třeba vůči Donaldu Trumpovi nebo Robertu Ficovi, samozřejmě odporná. Bohužel jen dokazuje, jaké příkopy vyhrocená politická rétorika dokáže vyvolat. Domněnka politických marketérů, že jen silná slova plná zášti a lží vůči politickým soupeřům, dokážou ,správně' namotivovat politické podporovatele, resp. voliče, tak i z normálních lidí může udělat naprosté šílence. A platí to bohužel pro celou politickou scénu bez rozdílu,” uvedl senátor Zdeněk Hraba.

Fotogalerie: - Jarmark na kladenském Václaváku

Město Kladno
Jarmark SPD na Kladně. O petici za svobodu slova b...
Český jarmark SPD na Kladně
Český jarmark SPD na Kladně
Český jarmark SPD na Kladně
Český jarmark SPD na Kladně. Na pódiu Hana Lounová

Podle Jany Maláčové, která vede kandidátku Stačilo! v Praze, má být politika soubojem idejí. „Vždycky říkám voličům, ať pozorně sledují, kdo prezentuje svoji vizi, jak má naše společnost vypadat a fungovat, a kdo jen hází špínu na ostatní. Víc k tomu není potřeba dodávat,” uvedla. 

Stručně a jasně odpověděl poslanec ODS Karel Krejza. „Absolutně odsuzují jakékoli násilí. Bez výjimky. Na konspirační teorie nevěřím. Za mně velký špatný,” sdělil.

„Tohle je ubohost nejhrubšího charakteru. Už jsme to viděli u premiéra Fica, kde se po čase stalo takovým evergreenem, že vlastně za to, že na něj byl spáchán atentát, si může on sám. Ne, nikdo nikoho nenutí k násilí. A překvapuje mě, že fyzický útok schvalují ti, kteří tak často kážou o slušné a hodnotové politice!” vzkázala lídryně Stačilo! Kateřina Konečná.

„Útoky na politiky jsou vizitkou současné vládní koalice, která svými výroky, plakáty a hesly vzbuzuje nenávist ve společnosti, která následně vede k takovýmto útokům. Vidíme, kam to zašlo v USA při střelbě na Donalda Trumpa a na Slovensku na premiéra Roberta Fica. Takže za tento útok může současná vládní koalice a s nimi spřátelená média,” napsal redakci poslanec SPD Radovan Vích.

Slova o tom, jak si za ten útok může Andrej Babiš sám, senátorka Jana Zwyrtek Hamplová odmítá hned ze dvou důvodů. „Za prvé nic nemůže ospravedlnit jakýkoliv fyzický útok, a pak - ve volební kampani vidím Andreje Babiše mezi lidmi spíše usměvavého, využívajícího vtipu a nadhledu, kterému jeho soupeři nestojí za vyšší pozornost. A využívat nadhledu je co říct, protože co čeká jeho vládu po této vládě, rozhodně není nic veselého. Zato lídři vládních stran, kdyby neměli Andreje Babiše a Rusko, a po více než třiceti letech oprášené komunisty, by často neměli o čem mluvit a psát, tak jsou v koncích. Ta nenávist je tedy cítit spíš na jejich straně, protože se sílícím pískotem na náměstích jim velmi ujíždí nervy. Obrátila bych to - útok na Andreje Babiše vyvolaly vládní strany svou trvalou rétorikou vůči němu. A ať jsou rádi, že to nedopadlo hůř. Vůbec by se všichni měli zklidnit - ty osobní nenávisti tam nahoře zbytečně komplikují život lidem dole, kteří něco podobného v obcích a městech vůbec nemají zapotřebí,” uvedla.

Podle šéfa Přísahy a senátora Roberta Šlachty je volební kampaň bohužel každým rokem vyhrocenější. „To ale není žádným ospravedlněním jakéhokoliv fyzického útoku. Násilí do politiky nepatří a já jsem ho ihned odsoudil. Přísaha nikdy cestou rozpoutávání nenávisti nešla a nepůjde. To, jakou volí strany rétoriku, například i antikampaně Spolu a dalších, je jejich zodpovědnost a já věřím, že voliči to zohlední při svém rozhodování,” řekl.

„Jedni šíří negativismus, protože si od toho slibují volební zisky, druzí vše zase lakují na růžovo. V Pirátech se snažíme být věcní, současně když je něco problém, tak to řešit. Kampaň stavíme hlavně na pozitivních tématech, máme plán na dostupné bydlení a menší životní náklady pro rodiny, protikorupční úklid a jak přivést nové odborníky a zajistit bezpečnost. Jasně tak ukazujeme, že cesta pozitivní kampaně je možná a že člověk nemusí volit mezi dvěma zly,” uvedl pro ParlamentníListy.cz šéf pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek.

Předseda strany PRO a lídr kandidátky SPD v Moravskoslezském kraji Jindřich Rajchl míní, „že pětikoaliční politici a twitteroví lepševici nemají žádné dno. Nejdříve vytvoří atmosféru čiré nenávisti, pak nás začali nazývat sviněmi a kolaboranty, radovat se z atentátu na Fica a teď, když toto jimi zaseté zlo vyústilo ve fyzické napadení bývalého premiéra naší země, tak řeknou, že si za to může sám. Přesně takhle se chovali nacisté v Německu ve 2. polovině 30. let minulého století. A tihle neofašisté nejsou o nic lepší.”

První místopředseda Trikolory Petr Štěpánek má jasno. „Opět klasický dvojí metr. Když na železnici zaútočil bláznivý důchodce Balda, mohlo za to SPD a byla toho plná média. Když útočí tenhle magor, média skrývají jeho tvář a může si za to Babiš sám. To nevymyslíš, to musíš s Fialou a spol. prožít. Je nejvyšší čas přejmenovat Českou republiku na Zemi Dvojího Metru,” míní.

Článek obsahuje štítky

aktivisté , anketa , Babiš , opozice , útok , vláda , ANO , volby 2025

autor: Radim Panenka

