Pozvali Konečnou, pozvali Rajchla. A pak začalo na ČT peklo

Česká televize uspořádala další ze série velkých předvolebních debat. Tentokrát o zahraniční politice. Pozváni byli europoslankyně za Přísahu Nikola Bartůšek, která do českého parlamentu kandiduje z posledního místa kandidátní listiny v Jihočeském kraji, europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM), která je jednou z hlavních tváří uskupení STAČILO!, za SPD Jindřich Rajchl, dále pirátka Tereza Nislerová, Richard Brabec z hnutí ANO, bývalý europoslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil, Lucie Potůčková (STAN) a za Motoristy sobě někdejší diplomat Karel Beran.
Podle Jiřího Pospíšila Rusové svým krokem jen potvrdili, že válka na Ukrajině se nás týká, a to velmi významně. „Příště může toto neštěstí dopadnout i na Českou republiku. Nechci strašit, ale musíme na to být připraveni,“ podotkl Pospíšil.
Brabec vyjádřil naději, že EU nebude muset bojovat, ale konstatoval, že musíme být připraveni.
Rajchl nabádal ke zdrženlivosti.
„Pokud šéfka Evropské komise řekne, že Evropa musí bojovat, tak mě mrazí na celém těle. Opravdu tady někdo chce rozpoutat válku s jadernou velmocí? Jsme normální? Je naším cílem mír, nebo válka? Evropa nesmí bojovat za žádnou cenu! Evropa musí začít vyvíjet skutečně diplomatické úsilí k co nejrychlejšímu ukončení toho konfliktu,“ zaznělo od Rajchla.
JUDr. Jindřich Rajchl
Na polský případ je podle Rajchla třeba hledět s rozvahou.
A vrátil se do listopadu 2022, kdy do Polska dopadla ukrajinská raketa. A tady ho moderátor Martin Řezníček zarazil s poznámkou, že šlo o ukrajinskou raketu protivzdušné obrany, která se snažila zastavit raketu ruskou. „Ale nikdo nezpochybňuje to, že za to může Rusko. To je prostě fakt,“ konstatoval Řezníček.
„Ne, to není fakt,“ ohradil se Rajchl.
Řezníček mu na to konto připomněl, že kdyby Rusové nezaútočili na Ukrajinu, nemuseli by Ukrajinci využívat sil protivzdušné obrany a pak by žádná ukrajinská raketa na polské území nespadla. Tak jednoduché to je.
„Tohle je absolutní lež, tohle je what aboutismus,“ trval na svém Rajchl. Zdůrazňoval, že nevíme, zda se ruské drony nad Polsko nedostaly náhodou, jestli to byla nehoda, nebo jestli to byl úmysl. A proto je podle jeho názoru opravdu třeba jednat s rozvahou. „Ale my už tady zase dopředu opakujeme stejnou chybu,“ varoval Rajchl. „Pojďme prosím lidem říkat pravdu, přestaňme lhát,“ žádal před kamerami Rajchl a ve studiu veřejnoprávní televize prohlásil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se tehdy snažil zatáhnout Polsko do války a o to víc je teď třeba být opatrný.
Kateřina Konečná se vyjádřila obdobně.
„Já jsem moc ráda, že Evropská unie ničím nedisponuje, protože to, co jsme slyšeli od Kaji Kallasové a Ursuly von der Leyenové, tak si myslím, že bychom v té třetí světové válce už dávno byli. Paní Černochová s paní Nerudovou se jim téměř blíží. Ale jinak neznám další ženy, které by si tak strašně přály válku,“ poznamenala komunistická europoslankyně. „Já jsem u toho projevu Ursuly von der Leyenové byla ve středu, a to byla šílenost. To bylo jen o tom, že musíme bojovat. Že musíme investovat peníze ne do energetické krize a do boje s chudobou, ale že budeme nakupovat další drony, že budeme investovat do armády,“ rozčilovala se dál.
Mgr. Jana Černochová
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Ve shodě s Rajchlem volala po času na rozmyšlenou.
„To, jak zareagovalo Polsko, je zcela v pořádku. Vzalo si čas na rozmyšlenou. Protože nikdo neví, jak to bylo. A dělat jakékoli unáhlené kroky by mohlo vyvolat a eskalovat ten konflikt. A pokud by se sedělo u jednacího stolu, tak žádné drony nelítají. Ale to EU nechce udělat,“ kroutila hlavou Konečná s tím, že Vladimir Putin v EU nevidí ochotu k jednání, a proto se k jednacímu stolu nežene. Tak to vidí Kateřina Konečná.
„Tady paní Konečná a pan Rajchl, to jsou exemplární příklady dezinformační války jak ze školního kabinetu,“ ozvala se v tu chvíli Potůčková. To, co se stalo v Polsku, podle ní není vůbec žádná legrace. „EU reagovala naprosto schválně, NATO výborně,“ ocenila uskupení Potůčková.
Podle Nikoly Bartušek je třeba analyzovat fakta. „Počkejme na stanoviska odborníků a pak řešme, jak to bude dál,“ žádala Bartůšek. Po pár minutách ve studiu také prohlásila, že EU už připravila už 19 sankčních balíčků, což jen ukazuje, že asi moc nefungují.
Rajchl na to konto vytáhl i útok na plynovod Nord Stream, z něhož byla podezírána také ruská strana, aby se postupem času začalo ukazovat, že mohlo jít o akci Ukrajinců. „Prosím, přestaňme tyhle věci dělat,“ varoval Rajchl ve studiu před rychlými soudy. „Vždycky se něco stane, nás označíte za dezinformátory, pak se ukáže, že jsme měli celou dobu pravdu, poté se stane něco nového a vy nás zase znova označujete za dezinformátory,“ rozohnil se Rajchl ve studiu ČT.
Když opět dostal prostor Pospíšil, uhodil na Konečnou a její myšlenku, že kdyby se sedělo za jednacím stolem, drony by nelétaly. Pospíšil se vrátil k jednáním Donalda Trumpa a Vladimira Putina na Aljašce. „Za jednacím stolem se sedělo a drony létají dál. Putin nechce mír,“ shrnul dnešní stav Pospíšil. „Pokud přestaneme Ukrajinu podporovat, Ukrajina padne a Putin postoupí až ke Košicím,“ poznamenal v jednu chvíli před kamerami Pospíšil.
Konečná okamžitě kontrovala, že Trump a Putin spolu sice jednali, ale nejednali o Ukrajině, nýbrž o svých národních zájmech. A Potůčkovou požádala, aby řekla, jaké padly dezinformace, když ona sama jen vyzývá k prověření celé situace.
Ing. Kateřina Konečná
Pospíšil si trval na tom, že Rusové na Polsko vyslali pokusný balonek a sledují, jak bude západ reagovat.
Karel Beran řekl, že mezi Českem a ruskou armádou leží ještě Ukrajina a buď Slovensko či Polsko, což znamená, že není příliš pravděpodobné, že by ruské drony přiletěly např. někam nad Olomouc. Jedním dechem však dodal, že je třeba Ukrajině pomáhat ve všech iniciativách, které fungují.
Moderátor Martin Řezníček v jednu chvíli přehodil diskusní výhybku k přijetí eura v České republice. Za přijetí eura se jednoznačně postavily političky STAN a Pirátské strany. Ostatní se přiklonili k české koruně. Pospíšil poznamenal, že někdy v budoucnu bychom euro přijmout měli, ale až tomu bude nakloněna většina občanů.
Rajchl si přisadil: „Státy EU, které euro nemají, rostou rychleji než ty, které euro mají.“ A jedním dechem dodal, že EU nás dnes omezuje v lecčems, ale odmítá se s námi podělit o lepší kvalitu potravin. Tak to vidí Rajchl.
Řezníček se později zeptal, zda existuje v EU nějaký stát, který považují za potížistu. Rajchl a Konečná označili Německo. Konečná Němcům vyčetla, že si nedokázali ukočírovat Leyenovou doma, a tak ji poslali do EU, což je podle Konečné hrozné.
Potůčková, Nislerová a Pospíšil Maďarsko.
Brabec se vůči moderátorovi ohradil: „Já se omlouvám, ale mně ta otázka přijde manipulativní. Neříkám, že na ni nemáte právo, ale zdá se mi to manipulativní,“ poznamenal Brabec.
Konečná se poté s Pospíšilem začala hádat o to, zda je správné kritizovat Maďarsko. „Orbán jedná s Putinem a Putin ohrožuje nás, ohrožuje střední Evropu,“ rozohnil se Pospíšil. „Vy jste se zbláznil?“ ptala se na to konto Konečná.
Rajchl se vyjádřil v obdobném duchu.
„Naši lidi jednoznačně chtějí úzké vtahy se Slovenskem. A kdo je trhal? No jednoznačně vláda premiéra Petra Fialy.“
Martin Řezníček diskusní výhybku přehodil i k emisním povolenkám pro domácnosti ETS2. Tady většina hostů našla vzácnou shodu a Green Deal kritizovali.
„My jako jediní máme plán, jak tyto prostředky alespoň částečně vrátíme lidem,“ oznámila do kamer Nislerová s tím, že polovina výnosů z tohoto systému se může vrátit občanům a Piráti chtějí jít právě touto cestou. Upozornila také, že v Evropském parlamentu není vůle ke zrušení Green Dealu.
Karel Beran přesto volal po zrušení Green Dealu.
Brabec konstatoval, že Evropská komise vlastně vůbec netušila, co to schvaluje, když schvalovala Green Deal. „Oni vůbec netušili, jaké budou ty dopady,“ konstatoval Brabec.
„Já jsem pro to už tehdy nehlasoval, když jsem byl europoslanec. Ten argument pro mě byl, že jde vlastně o formu daně, jejíž výše není stanovena,“ ozval se Pospíšil.
Potůčková oponovala, že EU se na konkrétní kroky Green Dealu připravuje už asi deset let a je třeba s tím pracovat.
Konečná kontrovala, že česká vláda by měla objíždět evropské partnery a pracovat na tom, jak Green Deal zrušit a nahradit ho. „V podstatě čímkoli,“ zdůraznila Konečná, „A vaše žebračenky, paní kolegyně, situaci fakt nevyřeší,“ obrátila se na pirátku.
Jindřich Rajch také nešetřil ostrými slovy.
„Zrušte to, vždyť je to celé podvod. … Emisní povolenky nemají s životním prostředím nic společného. Mají přenášet peníze ze střední a východní Evropy do Německa. Německé penzijní fondy koupily ty povolenky za 10 či 15 euro a dneska je prodávají za 70 a královsky na tom vydělávají,“ rozčílil se Rajchl. „A jestli vy nevíte, jak s tím něco udělat, tak běžte domů. My to víme, my víme, co musíme udělat. Green Deal je podvod,“ hřímal ve studiu Rajchl.
„Je to úplně do brňavky kopnutý, na hlavu padlý,“ přidal se ke kritice Green Dealu Brabec.
Debata se začala chýlit ke konci. Rajchl v posledních pár minutách volal po pádu celé Evropské komise. „My to uděláme,“ přislíbil. „Evropská unie je úplně špatně a jestli se má Evropa zachránit, tak je třeba zrušit bruselskou centrálu a hledět na zájmy českých občanů. „Hlavním úkolem naší armády má být kontrolovat naše hranice, ne bojovat z Ruskem,“ pravil také Rajchl.
Po pádu celé komise volala i Konečná.
„Evropská unie je strašný průšvih a mě dneska baví, jak to někdo chce brát pozitivně,“ pousmála se Konečná.
autor: Miloš Polák