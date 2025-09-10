Vězeňská služba ČR zprovoznila nákupní systém DNS

11.09.2025 22:31 | Tisková zpráva

Vězeňská služba České republiky zprovoznila dynamický nákupní systém (DNS) určený k dodávkám potravin do vybraných věznic. Potřebné informace pro dodavatele jsou k dispozici bezplatným neomezeným dálkovým přístupem prostřednictvím národního elektronického nástroje.

Foto: vscr.cz
Popisek: Vězeňská služba ČR - logo

Dodáváte potraviny? Získejte stabilního odběratele ve státním sektoru

Zabýváte se dodávkami potravin primárně masa, pečiva, ovoce či zeleniny ? Máte zájem o dlouhodobou spolupráci a možnost pravidelných odběrů ? Zaregistrujte se do zavedeného Dynamického nákupního systému (DNS) pro zásobování Věznic v ČR potravinami a získejte tím přístup k aktuálním výzvám k podání nabídky.

Zjednodušte si práci a zapojte se do DNS a získejte více zakázek

DNS představuje moderní, rychlý a transparentní způsob, jak se dodavatelé mohou zapojit do zadávání veřejných zakázek.

DNS je ideální pro malé, střední i velké dodavatele, kteří chtějí být flexibilní, rychlí a efektivní při získávání veřejných zakázek.

Proč se zaregistrovat do DNS?

  • Úspora času – jednou se zaregistrujete a poté se můžete snadno účastnit jednotlivých soutěží bez složité administrativy
  • Stabilní odběratel – Vězeňská služba ČR představuje dlouhodobého a spolehlivého partnera
  • Pravidelné zakázky – systém zahrnuje Věznice ČR a poptávky jsou vypisovány v pravidelných intervalech ve formě Rámcových dohod na jednu komoditu dle CPV kódu (např. pečivo)
  • Více příležitostí – získáte přístup k většímu počtu zakázek ve vašem oboru
  • Spravedlivý digitální proces – podání nabídek i komunikace probíhá elektronicky bez nutnosti fyzických dokumentů a všichni mají stejnou příležitost

Vyvolali jsme ve vás zájem? Zaregistrujte se do DNS a získejte přístup ke aktuálním zakázkám. ZDE

Pro podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat, máme pro Vás připraveny návody postupu – Krok za krokem

  • Email: e-podatelna@grvs.justice.cz, do předmětu napište: Informace k DNS
  • Telefon: +420 244 024 111
  • Podrobná dokumentace a příručka NEN: (ZDE)
  • Oficiální školení DNS pořádané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (ZDE)

