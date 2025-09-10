Vězeňská služba ČR zprovoznila nákupní systém DNS

Dodáváte potraviny? Získejte stabilního odběratele ve státním sektoru
Zabýváte se dodávkami potravin primárně masa, pečiva, ovoce či zeleniny ? Máte zájem o dlouhodobou spolupráci a možnost pravidelných odběrů ? Zaregistrujte se do zavedeného Dynamického nákupního systému (DNS) pro zásobování Věznic v ČR potravinami a získejte tím přístup k aktuálním výzvám k podání nabídky.
Zjednodušte si práci a zapojte se do DNS a získejte více zakázek
DNS představuje moderní, rychlý a transparentní způsob, jak se dodavatelé mohou zapojit do zadávání veřejných zakázek.
DNS je ideální pro malé, střední i velké dodavatele, kteří chtějí být flexibilní, rychlí a efektivní při získávání veřejných zakázek.
Proč se zaregistrovat do DNS?
- Úspora času – jednou se zaregistrujete a poté se můžete snadno účastnit jednotlivých soutěží bez složité administrativy
- Stabilní odběratel – Vězeňská služba ČR představuje dlouhodobého a spolehlivého partnera
- Pravidelné zakázky – systém zahrnuje Věznice ČR a poptávky jsou vypisovány v pravidelných intervalech ve formě Rámcových dohod na jednu komoditu dle CPV kódu (např. pečivo)
- Více příležitostí – získáte přístup k většímu počtu zakázek ve vašem oboru
- Spravedlivý digitální proces – podání nabídek i komunikace probíhá elektronicky bez nutnosti fyzických dokumentů a všichni mají stejnou příležitost
Vyvolali jsme ve vás zájem? Zaregistrujte se do DNS a získejte přístup ke aktuálním zakázkám. ZDE
Pro podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat, máme pro Vás připraveny návody postupu – Krok za krokem
- Email: e-podatelna@grvs.justice.cz, do předmětu napište: Informace k DNS
- Telefon: +420 244 024 111
- Podrobná dokumentace a příručka NEN: (ZDE)
- Oficiální školení DNS pořádané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (ZDE)
autor: Tisková zpráva