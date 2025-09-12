Ministerstvo spravedlnosti: Web Mezi soudy zpřístupňuje evropskou judikaturu

12.09.2025 10:17 | Tisková zpráva

Po více než roce fungování se naplno ukazuje efektivita webového projektu Mezi soudy.

Ministerstvo spravedlnosti: Web Mezi soudy zpřístupňuje evropskou judikaturu
Foto: justice.cz
Popisek: Ministerstvo spravedlnosti ČR

Webový projekt Mezi soudy již letos v dubnu, tedy po relativně krátké době od svého vzniku, obdržel prestižní ocenění Úřednický čin roku v kategorii analytická práce. Tým Kanceláře vládního zmocněnce (KVZ) při Ministerstvu spravedlnosti stále intenzivně pracuje na ojedinělé databázi judikatury ESLP, připravuje komentáře a tematické příručky či informuje o nejdůležitějších rozhodnutích ESLP prostřednictvím elektronického zpravodaje.

„Je to prostředí určené zejména soudcům, státním zástupcům, úředníkům a advokátům, avšak své si zde najdou i další zájemci o právo a judikaturu ESLP,“ přibližuje cílovou skupinu webového projektu Petr Konůpka, vládní zmocněnec pro zastupování ČR před ESLP. „A ty více než roční zkušenosti s provozem nám ukazují, jak moc potřebné toto prostředí je. Získané ocenění Úřednický čin roku celý tým nesmírně potěšilo a dodalo nám energii do další práce. Stejně tak pozitivní odezva z řad justice, která se k nám dostává a pomáhá posouvat celý projekt stále dál,“ doplnil Petr Konůpka.

Anketa

Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?

1%
97%
2%
hlasovalo: 2243 lidí

Zájemci na webu naleznou především unikátní databázi judikatury (ZDE), která na jednom místě koncentruje rozhodnutí ESLP, Ústavního soudu, Evropského výboru pro sociální práva a výborů OSN. Odpadá tak nutnost navštěvovat čtyři různé databáze. Přičemž k dispozici je judikatura mezinárodních orgánů v českém jazyce.

Další jedinečnou součástí projektu Mezi soudy jsou četné tematické příručky (ZDE), zpracovávající oblast svobodného přístupu k informacím, práv obětí trestných činů, nenávistných projevů, domácího násilí apod. Web dále obsahuje velmi praktický návod pro tvůrce právních předpisů (ZDE), jak ověřit návrh zákona s Evropskou úmluvou o lidských právech a s judikaturou ESLP. Již stabilním výstupem práce KVZ je pak čtvrtletní elektronický Zpravodaj (ZDE), obsahující shrnutí aktuálních a nejdůležitějších rozsudků ESLP, významných pro české právní prostředí.

Petr Konůpka vyzdvihuje zejména praktičnost celého projektu: „Lidé se nám na stránky vrací, doporučují je dál, opravdu tam hledají cenné informace a my se snažíme jim je servírovat v přehledné, aktuální a moderní podobě. Každý tam něco najde, legislativec i třeba někdo z advokátní praxe. Web Mezi soudy tak skvěle funguje i mezi lidmi z různých oborů.“

Web vznikl v rámci projektu financovaného fondy EHP a Norska. „Ministerstvo spravedlnosti při jeho přípravě spolupracovalo zejména s Ústavním soudem, Nejvyšším správním soudem, Nejvyšším soudem, Kanceláří veřejného ochránce práv, Úřadem vlády, Ministerstvem financí a Právnickou fakultou Univerzity Karlovy. Za všechny ty hodiny příprav, jednání a spolupráce bych jim chtěl ještě jednou velice podekovat,“ doplnil vládní zmocněnec Konůpka.

Psali jsme:

Ministerstvo spravedlnosti: Informační kampaň k novele trestního zákoníku
Ministerstvo spravedlnosti: Veřejně dostupné informace týkající se spisu 50 T 4 / 2017
Ministerstvo spravedlnosti zveřejňuje první část auditu k bitcoinové kauze
Ministerstvo spravedlnosti: ELSP odmítl stížnost squatterů

Zdroje:

https://mezisoudy.cz/databaze-judikatury

https://mezisoudy.cz/pro-legislativce

https://mezisoudy.cz/tematicke-prirucky

https://mezisoudy.cz/zpravodaj-kvz

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

informace , web , MSp , TZ , ESLP

autor: Tisková zpráva

Jinde na netu:

Výhody konzumace jablečného octa pro mužeVýhody konzumace jablečného octa pro muže Zrady ve vztazích, které bolí úplně stejně jako nevěraZrady ve vztazích, které bolí úplně stejně jako nevěra

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministerstvo spravedlnosti: Web Mezi soudy zpřístupňuje evropskou judikaturu

10:17 Ministerstvo spravedlnosti: Web Mezi soudy zpřístupňuje evropskou judikaturu

Po více než roce fungování se naplno ukazuje efektivita webového projektu Mezi soudy.