Ministerstvo spravedlnosti: Web Mezi soudy zpřístupňuje evropskou judikaturu

Webový projekt Mezi soudy již letos v dubnu, tedy po relativně krátké době od svého vzniku, obdržel prestižní ocenění Úřednický čin roku v kategorii analytická práce. Tým Kanceláře vládního zmocněnce (KVZ) při Ministerstvu spravedlnosti stále intenzivně pracuje na ojedinělé databázi judikatury ESLP, připravuje komentáře a tematické příručky či informuje o nejdůležitějších rozhodnutích ESLP prostřednictvím elektronického zpravodaje.
„Je to prostředí určené zejména soudcům, státním zástupcům, úředníkům a advokátům, avšak své si zde najdou i další zájemci o právo a judikaturu ESLP,“ přibližuje cílovou skupinu webového projektu Petr Konůpka, vládní zmocněnec pro zastupování ČR před ESLP. „A ty více než roční zkušenosti s provozem nám ukazují, jak moc potřebné toto prostředí je. Získané ocenění Úřednický čin roku celý tým nesmírně potěšilo a dodalo nám energii do další práce. Stejně tak pozitivní odezva z řad justice, která se k nám dostává a pomáhá posouvat celý projekt stále dál,“ doplnil Petr Konůpka.
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Anketa
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Zájemci na webu naleznou především unikátní databázi judikatury (ZDE), která na jednom místě koncentruje rozhodnutí ESLP, Ústavního soudu, Evropského výboru pro sociální práva a výborů OSN. Odpadá tak nutnost navštěvovat čtyři různé databáze. Přičemž k dispozici je judikatura mezinárodních orgánů v českém jazyce.
Další jedinečnou součástí projektu Mezi soudy jsou četné tematické příručky (ZDE), zpracovávající oblast svobodného přístupu k informacím, práv obětí trestných činů, nenávistných projevů, domácího násilí apod. Web dále obsahuje velmi praktický návod pro tvůrce právních předpisů (ZDE), jak ověřit návrh zákona s Evropskou úmluvou o lidských právech a s judikaturou ESLP. Již stabilním výstupem práce KVZ je pak čtvrtletní elektronický Zpravodaj (ZDE), obsahující shrnutí aktuálních a nejdůležitějších rozsudků ESLP, významných pro české právní prostředí.
Petr Konůpka vyzdvihuje zejména praktičnost celého projektu: „Lidé se nám na stránky vrací, doporučují je dál, opravdu tam hledají cenné informace a my se snažíme jim je servírovat v přehledné, aktuální a moderní podobě. Každý tam něco najde, legislativec i třeba někdo z advokátní praxe. Web Mezi soudy tak skvěle funguje i mezi lidmi z různých oborů.“
Web vznikl v rámci projektu financovaného fondy EHP a Norska. „Ministerstvo spravedlnosti při jeho přípravě spolupracovalo zejména s Ústavním soudem, Nejvyšším správním soudem, Nejvyšším soudem, Kanceláří veřejného ochránce práv, Úřadem vlády, Ministerstvem financí a Právnickou fakultou Univerzity Karlovy. Za všechny ty hodiny příprav, jednání a spolupráce bych jim chtěl ještě jednou velice podekovat,“ doplnil vládní zmocněnec Konůpka.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva