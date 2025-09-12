Sterzik (Stačilo!): Evropa už není mocnost, ale panoptikum

Rusko, zdá se, udělalo s drony neuvěřitelný pokrok. Představte si to, roj asi dvaceti dronů letěl z Ruska přes Bělorusko (nebo přes Ukrajinu), přeletěl půl Polska, tam ty drony dopadly na zem a nechaly se vyfotit od šokovaných místních obyvatel. Drony doletěly o stovky kilometrů dál, než je jejich dolet, způsobily patřičný poprask, včetně aktivace článku 4 NATO, poškodily prý nějakou střechu a nic nikde nevybuchlo. Atmosféra je velmi podobná roku 2022, kdy přiletěla jasná ruská raketa, která se po prohlášení Bidena stala ukrajinskou raketou, ale kdyby to bylo na Černochové, byla třetí světová válka…
Ještěže stojíme pevně za Izraelem, který zaútočil na vedení Hamásu v Kataru a poslal na jistý barák v běžné zástavbě několik bomb… Ten dvojí metr se nám teď bude velmi dobře vysvětlovat. Když přiletí ruský dron, který nic nezničí, je to na článek 4, když přiletí izraelská stíhačka, je to na koukání do stropu či do země. Asi ta stíhačka také stojí na správné straně, byť si to Fialovi propalestinští odpůrci nemyslí… Ale to já jen tak… jízlivost je mé druhé jméno.
Všeobecně by ten poprask s drony byl větší, kdyby nebylo té rakety v roce 2022 a kdyby nebylo odpáleného Nordstrýmu, což také jasně udělali Rusové a všichni experti se předháněli v důkazech. Až se nakonec ukázalo, že to byli Ukrajinci… Ale nejspíš v tom měli prsty Britové nebo Američané… Věřte médiím, věřte expertům, věřte liberální demokracii…
Aniž bych chtěl nějak spekulovat, jak se ty drony dostaly do Polska, kdo je vypustil a odkud, aniž bych se vyjadřoval ke zprávám z Běloruska, které prý Poláky před těmi drony varovalo, aniž bych jakkoliv spekuloval, jestli to byla náhoda nebo úmyslná provokace k vyvolání celoevropské války (všimněte si, že už neříkám světové války – to už Trump zařídil), dovolte mi několik prokletých otázek:
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Vážně si někdo myslí, že by Rus zahájil útok na Polsko pomocí dvaceti polystyrenových dronů Gerbera bez výbušnin, když proti Ukrajině jich posílá vyšší stovky zároveň? Kdyby chtěl Putin velkou válku, letěly by nejspíš Orešniky nebo tak něco. A nebo by těch dronů letělo o dost větší množství. Já vím, že si čeští liberálové myslí, že Rusové žijí v zemljankách a neumějí číst a psát, ale jako fakt čekáte, že Rus prostě dopředu upozorní poslední funkční evropskou armádu v Polsku, že co nevidět začne válčit? Posíláme dvacet dronů, aktivujte protivzdušnou obranu, vyhlašte mobilizaci, přiveďte si spojence, my počkáme, až to uděláte a pak zaútočíme… Případně počkáme, až vám přijdou ty stíhačky, polní kuchyně a batohy…. Takhle blbej snad nemůže být ani Ženíšek…
A obráceně… opravdu si někdo myslí, že kdyby to ta naše slavná koalice ochotných myslela s válkou vážně, tak by dělali takovouto provokaci, aby to vypadalo jako vysílačka v Gliwicích a pak by pěkně aktivovali článek 4 NATO, pak svolali konzultace, pak se vykonzultovali a pak vmašírovali na Ukrajinu? Ano Řehka se Zelinkou nejsou žádní géniové a Francouzi v poslední době také působí značně slabomyslně, ale snad, kdyby opravdu do té války chtěli, tak by už teď všechno jelo podle předem připraveného plánu, ne? Hitlerův útok na Polsko začal bezprostředně po Gliwicích… Moment překvapení, vole! Čekal bych alespoň zbytky fištrónu, že evropští generálové by začali válku potichu a bez vyhlášení, aby naše slavná, kulturně rozmanitá a nebinární vojska došla alespoň k frontě. My se teď svoláme, uradíme, oznámíme výsledky a vy, Rusové, počkáte, až to vykonáme. Vůbec se nebojíme, že byste třeba udělali nějakou protiakci.
Docela by mě zajímala účetní bilance celé té věci… kolik stojí dvacet dronů z papundeklu a kolik stál provoz těch stíhaček, co vzlétly? Kolik dolarů náš slavný Západ utratil, aby elimininoval „ruskou provokaci,“ která stála pár kopějek? Já jen, jestli se nedá prohrát i tímhle… Vlastně nevylučuju, že jsme na tom už tak bídně, že si to Rus prostě dovolí… naše slavné NATO už ho nějak neodstrašuje…
Mimochodem… už jsme nakoupili protivzdušnou obranu, když ty ruské drony dolétnou tak daleko? Máme něco proti Iskanderům či Kinžálům? Aha, my nemáme ani plot kolem čáslavské letecké základny… Ale zato máme armádní tým, který šmíruje opozici a chystá na ni složky… Není nad to, se zapojit do války, když jste tak úžasně semknuti jako Česká republika před volbami… Foltýnovské příkopy se hned dají použít jako zákopy…
A vůbec mi to celé nepřipomíná mnohokrát opakovaný scénář ze Sýrie, kde Asadova vojska už už vítězila a v té chvíli použila chemické zbraně, aby Spojené státy proti ní mohly odpálit Tomahawky…
Nechám toho… Evropa už není mocnost, ale panoptikum… Tak hlavně mluvte o eskalaci, bubnujte to války, sláva Ukrajině, naše vítězství se blíží, snad ještě stihneme ten dvacátý balíček sankcí, než se Francie ekonomicky sesype a než padne další vláda, Británie se stane chalífátem a Německo bude dělat vedoucí úlohu v Evropě…
