VZP: Poskytnout správně první pomoc se dá naučit, i díky kurzům

12.09.2025 7:33 | Tisková zpráva

První pomoc je dovednost, která může v kritických vteřinách rozhodnout o životě.

Foto: VZP
Popisek: Všeobecná zdravotní pojišťovna

Všeobecná zdravotní pojišťovna proto pořádá kurzy první pomoci, které už úspěšně absolvovaly víc než dva tisíce lidí. Další kurzy budou následovat, aktuálně VZP ČR vypsala veřejnou zakázku pro jejich zajištění a následnou realizaci. Tiskovou zprávu vydáváme při příležitosti Světového dne první pomoci (13. 9.).

„Nejdůležitější je odvaha vůbec poskytnout pomoc, třeba i jen zavoláním na tísňovou linku. Dispečer vás navede krok po kroku, takže na situaci nejste sami. Pokud jste na místě s dalšími lidmi, rozdělte si role: jeden volá, druhý zahajuje resuscitaci, další uvolňuje prostor pro příjezd záchranářů. Tento princip ‚někdo volá, já dělám‘ funguje a výrazně snižuje psychologickou bariéru, která brání mnohým lidem začít jednat,“ říká Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP ČR pro služby klientům, a dodává nejčastější chyby: „Nejčastější chybou je první pomoc neposkytnout nebo zbytečně dlouho váhat.“

První pomoc v kurzech VZP

Pilotní běh kurzů první pomoci Všeobecné zdravotní pojišťovny skončil v prosinci loňského roku a zúčastnilo se jej přes 2 tisíce frekventantů, kteří jej přijali velmi pozitivně. Zhruba třetina kurzů se konala na středních školách, zbytek ve firmách a státních institucích. Každý kurz byl zakončen znalostním testem, jehož otázky zodpověděli jejich účastníci s vysokou úspěšností – 92 %.

VZP ČR bude v kurzech po vybrání jejich realizátora pokračovat. Jejich obsah propojuje teoretickou výuku s praktickým nácvikem. Účastníci tak získají potřebné znalosti a dovednosti nezbytné pro poskytnutí pomoci v krizové situaci. Teoretická část se věnuje například záchrannému řetězci, správnému přivolání pomoci, využití mobilní aplikace Záchranka či rozpoznání selhání základních životních funkcí. Praktická část je zaměřena na resuscitaci dospělých a dětí, použití automatizovaného externího defibrilátoru (AED) a zvládnutí Heimlichova i Gordonova manévru.

„Když jde o život, rozhodují vteřiny. První pomoc může zvládnout každý, ale jen ten, kdo ví, co má dělat, dokáže opravdu pomoci. Proto v námi organizovaných kurzech učíme, aby lidé tyto dovednosti nejen znali, ale měli je i nacvičené. Díky kombinaci teorie a praxe jsou absolventi kurzů připraveni v krizové situaci reagovat rychle, správně a s jistotou,“ říká Ivan Duškov a dodává: „Po výběru dodavatele kurzů by jich opět mělo být zhruba 80 a počet účastníků každého takového kurzu se bude pohybovat mezi
25 a 35 osobami, v průběhu roku by tak tímto školením mohlo projít přibližně 2 500 lidí.“

„Absolvování kurzů první pomoci je nezbytné pro rozpoznání krizové situace a včasnou a adekvátní reakci na ni. Pokud jsme ve stresu, vybaví se nám pouze přibližně 10 % toho, co umíme. Takže kurzy první pomoci by měl každý nejen absolvovat, ale si je i po pár letech zopakovat,“ říká prof. Tomáš Vymazal, přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol a současně předseda Akreditační komise pro anestezii, intenzivní medicínu a algeziologii při Ministerstvu zdravotnictví ČR.

První pomoc se liší podle věku

„U menších dětí musíme respektovat především specifika dýchání a krevního oběhu. Čím menší dítě, tím rychlejší musí být srdeční masáž. U dospělého začínáme rovnou srdeční masáží, u malého dítěte začínáme umělými vdechy, které pak opakujeme po každých 15 stlačeních hrudníku,“ říká profesor Tomáš Vymazal a dodává: „Mezi další rozdíly patří to, že malé dítě je mnohem náchylnější k podchlazení a přehřátí než dospělý. Děti mají méně krve než dospělý, takže stejně velká krevní ztráta u dítěte a dospělého má zcela odlišné dopady.

Při poskytování první pomoci je klíčové ji nezastavit, soustředit se na jednoduché kroky a pokud možno se střídat, resuscitace je fyzicky náročná. Normální je také přítomný stres.

„Lidé neposkytnou první pomoc třeba ze strachu z infekce při styku s krví postiženého. V extrémních případech k tomu může dojít, ale rozhodně to není důvod první pomoc neposkytnout. Má-li někdo tyto obavy, stačí s sebou nosit lékařské rukavice, které jsou za pár korun dostupné v každé lékárně. Mnoha lidem se také příčí podávat umělé dýchání. I proto již umělé dýchání není součástí poskytování první pomoci,“ říká profesor Tomáš Vymazal.

Správná technika resuscitace

Dospělí: hloubka stlačení 5–6 cm, frekvence 100–120/min, umělé vdechy se již nedoporučují, pokud je jeden zachránce anebo pokud zachránce vdechy nechce nebo neumí provádět. Pak stačí pouze srdeční masáž ideálně s podloženými rameny. Zkušení zachránci pak umělé vdechy provádět mohou a měli by. Bez kyslíku se srdce nerozhýbá a mozek může být nenávratně poškozen.

Kojenci a děti do 10 let: nejprve 5 záchranných vdechů, následně cyklus 15 stlačení: 2 vdechy. Hloubka stlačení je přibližně třetina hrudníku. Frekvence 150/minutu. Novorozencům či mladším batolatům můžeme stlačovat hrudník jednou rukou, kojenci dvěma prsty a menší silou s frekvencí 180/minutu. Pokud poskytujeme umělé dýchání, pak ústa zachránce musí pokrýt ústa i nos dítěte
a objem vdechnutého vzduchu by měl být objemem našich úst.

VZP , TZ

VZP , TZ

autor: Tisková zpráva



