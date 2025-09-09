Korýtka na poslední chvíli? Kolem Lipavského opět živo

Podle informací serveru ParlamentníListy.cz přímo ze samotného resortu se před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny na ministerstvu zahraničí připravuje několik „záchranných misí“ pro ty jeho vedoucí pracovníky, kteří se pokoušeli spolu se šéfem resortu Janem Lipavským nejvíce točit kormidlem české zahraniční politiky.
Vadilo by vám, kdyby se STAČILO! podílelo na vládě?
Anketa
Vadilo by vám, kdyby se STAČILO! podílelo na vládě?
Jde o relativně zažitou praxi, kdy se druhou stranou, úspěšnou ve volbách, toleruje odsun bývalého vedení na česká velvyslanectví v zahraničí, neboť se očekává stejný postup v budoucnosti ve vztahu k jejím nominantům. To povětšinou platí, pokud se jedná o tzv. kariérní diplomaty, tedy letité úředníky ministerstva. Podle našich zdrojů se však na prestižní diplomatické posty chystají dva političtí náměstci, kteří by měli skončit na ministerstvu s odchodem Lipavského.
Jde o Jiřího Kozáka zastupujícího zájmy ODS a Jana Mariana ze STAN. Jiří Kozák by se podle několika našich zdrojů měl stát českým velvyslancem při OSN, kde by měl vystřídat bývalého ministra zahraničí za SOCDEM Jakuba Kulhánka.
Dosavadnímu politickému náměstkovi za hnutí STAN Janu Marianovi se po rezignaci Martina Smolka otevírá cesta do sousedního Rakouska, konkrétně na Stálou misi ČR k mezinárodním organizacím sídlícím ve Vídni. V tomto případě jde o poměrně rychlá „škatulata“, neboť Smolkův nástup do Vídně byl avizován teprve v průběhu léta. Nedávno ale vyšlo najevo, že ho prezident Pavel hodlá protlačit do Ústavního soudu, takže možnost výjezdu do Vídně odpískal dříve, než tam vůbec nastoupil.
Pokud jde o nominaci Jana Kozáka do New Yorku, tam je vývoj podle informací serveru ParlamentníListy.cz mnohem dál. Dokonce již dle zpráv našich diplomatických zdrojů měla být podepsána prezidentem republiky Petrem Pavlem.
Obě destinace, jak české zastoupení u Organizace spojených národů (OSN) v New Yorku, tak vídeňská Stálá mise ČR patří mezi mimořádně žádané a prestižní. Nelze se proto divit vzteku kariérních diplomatů, kteří naší zemi slouží klidně i několik desetiletí a pověstnou smetanu za ně teď slíznou straničtí kádři politických subjektů, které s největší pravděpodobností míří do opozice.
U českých diplomatů však obě nominace budí rozhořčení. „Opravdu si nedokážu představit, jak nějaký druhořadý komunální politik (Kozák zastával post zastupitele obce Říčany, pozn. red.) a k tomu bývalý ředitel neziskovky bude ČR reprezentovat na jednom z nejdůležitějších diplomatických postů, které venku máme,“ sdělil PL vysoce postavený diplomat obeznámený se situací. „A u Mariana je to ještě horší,“ pokračuje zdroj redakce. „Na zamini přišel z Člověka v tísni a genofond z této neziskovky mu už zůstal. Jde o protiruského fanatika, který by na Moskvu nejradši házel bomby,“ konstatuje.
V „baráku“, jak se také říká Černínskému paláci, se dle našich zjištění Marian „proslavil“ dvěma věcmi – neustálým prosazováním kontroverzního výrazu Czechia pro zahraničí a výrokem v našem ekonomickém magazínu MED, že po ukončení rusko-ukrajinské války bychom se na ruský trh neměli vracet. Za obojí ho prý podnikatelská sféra naprosto nenávidí.
Jiný zkušený diplomat na adresu náměstka z hnutí STAN poznamenal, že „Marian založil svou chytristiku na tom, že se z úřednického poměru nechal stanaři nominovat na post politického náměstka poté, co se ukázalo, že i jeho bývalý kámoš Lipavský už ho má dost a zbavil ho místa pověřeného ředitele tiskového odboru, a teď by se chtěl zase honem přepnout do úřednického poměru a vzít kramle, aby na něj příští pánové Černínu nemohli. Ví se o něm dobře i u ANO a SPD,“ prozrazuje náš zdroj.
Další z hlasů zevnitř Černínského paláce dal naplno najevo své rozhořčení. „Jmenovat tyto dva politické náměstky na velvyslance je plivnutím do tváře všem kariérním diplomatům. Začínáte jako nováček v Africe, pak vás pošlou do Asie, vy se následně těšíte na nějaký slušný post, abyste se posléze dozvěděl, že vám ho vyfoukne nějaký politický náměstek, který i po čtyřech letech stěží najde vrata od Černínského paláce. Nota bene takoví dva neumětelové jako Kozák s Marianem,“ uzavírá jeden z našich bývalých velvyslanců.
Dodejme, že třetí z politických náměstků za KDU-ČSL Eduard Hulicius počítá, že s touto vládou na ministerstvu zahraničí skončí.
ParlamentníListy.cz oslovily Ministerstvo zahraničních věcí s žádostí o komentář k budoucímu působení dosavadních náměstků Kozáka a Mariana. Žádná odpověď, ani reakce z Černínského paláce dosud nedorazila.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Radim Panenka