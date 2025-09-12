Drzá Richterová, prázdná Nerudová. Maláčová si nebrala servítky

Kontaktní kampaň strany SOCDEM, která vyšle své členy kandidovat do říjnových voleb za hnutí STAČILO!, je v plném proudu. Že by kampaň byla jakkoliv „vyhrocená“ podle Maláčové minimálně v kontaktní kampani není cítit. „Na ulici v osobním kontaktu, kde každý reprezentuje sám sebe a svůj obličej, tak se lidé chovají normálně, i když nesouhlasí,“ uvedla Maláčová. Naopak „zvyšování teploty“ Maláčová pociťuje spíše skrze sociální sítě.
„Vidíme to všichni. V příštích týdnech to může být ještě velmi vyhrocené,“ obává se Maláčová.
Novinář a moderátor podcastu Thomas Kulidakis se nato dotázal, zda Maláčová nezvažovala využití ochranky. Vzpomněl na nedávné napadení předsedy hnutí ANO Andreje Babiše na jednom z předvolebních mítinků i předsedy ODS, Petra Fialu, který byl na jednom z mítinků popliván.
Maláčová nicméně ochranku odmítá, na kontaktní kampaň chodí pěšky či jezdí tramvají. Přiznala však, že jednu dobu byla nočními telefonáty obtěžována lidmi okolo influencera Mikaela Oganesjana, který vystupuje pod přezdívkou MikeJePan. „Jednu dobu mě takoví ti fanatici, které údajně platí STAN a ODS – Oganesjanův gang – mě ve dne v noci obvolával. Desítky telefonátů. Ale naštěstí s tím přestali,“ řekla předsedkyně SOCDEM.
Nejhůře se k Maláčové dle jejích slov chovají vládní i opoziční političky. Popsala například svou nedávnou zkušenost z debaty s Olgou Richterovou (Piráti), která podle ní byla „drzá jako opice“, když jí neustále skákala do řeči. Podobně Maláčová zkritizovala i Danuši Nerudovou (STAN), která dle ní byla sice méně drzá, ale obsahově prázdná. „Já jsem jí pak říkala, že to je zvláštní, že ekonomka se vyjadřuje ke všemu jenom ne k ekonomickým tématům,“ dodala Maláčová a shrnula, že vládní politici „přikládají pod kotel“, protože sami nic nenabízejí a jen straší a odvádějí pozornost od skutečně důležitého tématu – tedy od toho, jak se lidem v Česku žije. Sama je toho názoru, že lidem se v Česku žije „mizerně“.
Předně pak Maláčová zkritizovala ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku (KDU-ČSL). Ten měl dle jejího názoru rezignovat. „Ministr práce, za něhož reálné mzdy poklesly o 10 procent, měl rezignovat. Vláda s tím vůbec nic neudělala, nepokusila se to zvrátit. Jenom přihlíží tomu, jak nám ekonomicky méně výkonné Polsko a Slovensko utíkají,“ pohoršila se Maláčová. Ministrovi práce a sociálních věcí vyčetla i snížení důchodů kvůli úsporám, zanedbání sociálních služeb, rekordně nízkou porodnost a nečinnost vůči rodinám.
Předsedkyně SOCDEM, sama bývalá ministryně práce a sociálních věcí v letech 2018 až 2021 také zdůraznila, že ač lidovci se prezentovali jako „sociální svědomí vlády“, Jurečka podle ní zklamal všechny hlavní skupiny ve svém resortu. Z důchodců podle ní udělal „hospodářskou škodu“.
„Ti lidi lžou jak na běžícím pásu. Vůbec si nejsou ochotni připustit žádnou chybu a čísla na ně neplatí. Neplatí na ně vůbec nic. Oni to dělají skvěle a za všechno může Putin,“ kritizovala Maláčová podle ní nedostatečnou sebereflexi vlády Petra Fialy (ODS).
Thomas Kulidakis se během monologu Maláčové musel zasmát, jak později dovysvětlil „smutným“ smíchem a připojil historku ze života, kdy jeho známý chtěl stavět dům právě v době, kdy se zaváděla digitalizace stavebního řízení pod vedením Ministerstva pro místní rozvoj, kde byl tou dobou ministrem Ivan Bartoš (Piráti). Známý Kulidakise tehdy kvůli problémům s elektronickým systémem se musel vrátit k papírovým dokumentům, což prodloužilo celý proces. Když bylo vyřizování konečně u konce, začala zima a stavbu už nemělo smysl zahajovat. Výsledkem tak bylo, že se se stavbou začínalo až o rok později.
„To jsou lidé, kteří si postavili svou politickou existenci na digitalizaci. Před volbami nám říkali, jak to mají připravené a ‚pusťte nás na ně‘. Pak tam předvedli tuhle tragédii a teď budou vykládat, že za to můžou ostatní, že to vlastně bylo hotové a žádná škoda nevznikla?“ nechápala Maláčová výroky některých členů Pirátské strany.
Zároveň se vymezila proti nálepce „komunistů“. Připomněla, že strana SOCDEM je pouze na kandidátce hnutí STAČILO! a naopak obvinila Piráty z pokrytectví, protože podle ní právě oni mají na kandidátce skutečného „kovaného komunistu“. Jmenovitě Maláčová hovořila o Vladimírovi Votápkovi, který kandiduje v Karlovarském kraji. Votápek byl do roku 1992 členem KSČM a od roku 2022 je členem Pirátské strany.
„Jestli někdo má na své kandidátce kovaného komunistu, tak jsou to skutečně Piráti,“ prohlásila Maláčová a odsoudila pirátské pokrytectví.
Voliči by podle Maláčové měli volit STAČILO! pokud chtějí, aby platily základní sociální jistoty. „Jediná strana, kterou lze v tuhle chvíli volit, je STAČILO!,“ řekla Maláčová.
Cílem hnutí STAČILO! dle jejích slov není nabízet „zázraky“, ale praktická opatření. Důležité podle Maláčové je, aby lidé ze své práce uživili rodinu, mladí měli šanci na vlastní bydlení a nájem nepřesahoval čtvrtinu až pětinu rodinného rozpočtu, jak to je podle ní běžné například ve Vídni v Rakousku.
Představila proto plán prosadit tzv. „vídeňský model“, kdy by během následujících čtyř let měl stát nakoupit či postavit 100 000 bytů do státního bytového fondu, který by spravoval stát, obce nebo sociální družstva. Podle ní platí, že čím víc bude takových bytů, tím víc klesnou ceny bydlení i pro ostatní.
„Bydlení je právo, nikoliv statek, který si musí někdo zasloužit,“ uvedla předsedkyně SOCDEM.
autor: Alena Kratochvílová