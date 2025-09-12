Lidé v Olomouci nadšeně vítali Fialu. S Okamurou

Olomoucké hlavní nádraží, jedno z nejstarších v zemi, je doslova zaplněno předvolební reklamou jednotlivých stran. LED obrazovky, kde se střídá reklama, si zaplatily téměř všechny strany.
Na největším panelu v odjezdové hale svítí střídavě Kateřina Konečná a Andrej Babiš, který s širokým gestem nabízí lepší život.
Menší poutače obsadili Starostové, kteří se slibem více odvahy představují kandidátku Hanu Naiclerovou, nebo Piráti se svým závazkem usilovat o bezpečnou Evropu. Venku před halou je trio Motoristů.
Výlepy na nádraží ignoruje koalice Spolu, kterou jsem viděl ve městě vyvěšenou na balkóně jedné z historických budov, nebo na plakátovacích plochách mezi paneláky.
Jinak ale hlavní nádraží rozkvétá předvolebními barvami, které doplňují výraznou výzdobu nádražní haly. Ta oslavuje lidskou práci, v čele s dominantním heslem „Rozkvétá kraj, má milovaná zem - když dělníci a ženci prací tvořivou ji věnčí“. Výtvarné zpracování z roku 1960 stylově odpovídá době vzniku, hned při příjezdu ale připomene, že Haná byla jako úrodný kraj vždy přirozeným centrem českého zemědělství.
Právě na prostranství mezi železničním terminálem a krajským úřadem se ve čtvrtek konal další Český jarmark SPD.
Dostupné a kvalitní potraviny jsou pro Tomio Okamuru jedním z hlavních bodů, co chce SPD v příští Poslanecké sněmovně prosazovat. Vedle cenově dostupných energií a levnějšího bydlení, jak lidem řekne hned na úvod svého projevu a vyslouží si za to aplaus. Počet diváků pod pódiem se hrubým pohledem blížil zájmu v Ostravě den předtím, kde byla účast doposud rekordní.
Na pódiu se Okamura objevil s Radimem Fialou a Zuzanou Majerovou po půl páté. Už předtím od třinácti hodin ale probíhal pestrý program, který sledovaly na rozlehlém prostranství stovky lidí. U stolů vládla výborná nálada a balónků, ať červených s logem SPD nebo světle modrých se značkou spolukandidující strany PRO, se rozdalo odhadem reportéra ještě více, než na jiných jarmarcích.
Poslanci, zastavte LGBT ideologii
Na rozdíl od Přerova nebo Ostravy, kde byl Jarmark tento týden, v Olomouci dorazilo také docela dost dětí, takže na nafukovací skluzavce se občas dělala fronta a v permanenci byla i „kráva Jitka“, jak prý v SPD říkají trenažéru dojení, který už rovněž obrazil všechny dosavadní mítinky.
V Olomouci byl na tomto stanovišti zlatým hřebem odpoledne nepříliš zdařilý pokus malého syna, který byl však následován podobným neúspěchem tatínka, za skeptického pohledu a pobavených glos maminky.
Vedlejší stánek se zeleninou rovněž čelil velkému zájmu, ve tři hodiny nám paní prodavačka hlásila, že zbývá už jen mrkev. Brambory byly beznadějně vyprodány i přes limit 5 kilogramů na osobu.
Živé debaty sledujeme i u dalších stanů, zejména u petičního stánku hnutí PRO, které kandiduje v koalici s SPD. „Já vás podporuju,“ ujišťuje paní s plnou taškou z knihkupectví a podepíše se na oba archy. Sbírají se tu podpisy proti přijetí eura a rovněž za „zastavení LGBT indoktrinace dětí na školách“. V arcibiskupské Olomouci na katolické Moravě měl tento požadavek celkem ohlas.
Petice se obrací na parlament, aby legislativně zakázal či alespoň omezil činnost neziskových organizací na školách, pokud zde šíří „LGBT+ a genderovou ideologii“. Ta by neměla být šířena ani pod pláštěm přednášek, filmových promítání nebo divadelních představení.
Jako suverén ministra školství by parlament měl zabránit tomu, aby ministerstvo tuto ideologii vkládalo do osnov. Explicitně je požadováno stažení tzv. Duhové příručky, kterou už ministerstvo do škol rozeslalo.
Také je vyzýván, aby odmítl všechny návrhy na změnu pohlaví pouze na základě prohlášení, zakázal jakoukoliv hormonální léčbu spojenou se změnou pohlaví nezletilým a neratifikoval Istanbulskou úmluvu.
Radim Fiala téma na jarmarcích z pódia glosuje „lékařským“ vtipem o genderovém třídění pacientů na urologii, gynekologii a psychiatrii, a zde s tím měl mimořádný úspěch.
„Do škol patří učitelé, žáci, a rodiče, když jsou rodičovské schůzky. Nepatří tam žádné neziskovky, šířící ideologie,“ prohlásila z pódia Zuzana Majerová. Předsedkyně Trikolory je spojena s Olomoucí, ale letos vede kandidátku v sousedním Zlínském kraji.
Co zvedá lidem tlak?
Na osmém místě za ní bude kandidovat lékař Vladimír Zlínský, jehož jméno a krajské zařazení novináře pravidelně mate. Poslanec SPD seděl u stánku, kde si návštěvníci mohou změřit tlak a vysvětloval svůj programový cíl prosadit ve Zlíně zřízení lékařské fakulty.
„Podle ÚZIS bude pro naše zdravotnictví krizový rok 2030, kdy odejde do důchodu velká vlna lékařů. Ty silné ročníky. A navíc tyto ročníky stárnou a budou potřebovat více lékařské péče. Takže bude třeba navýšit počet studentů lékařských fakult. A my jako pohraniční kraj máme takové specifikum, že nám odchází spousta chytrých lidí. Do Olomouce, do Brna, do Prahy. Ale když bude lékařská fakulta ve Zlíně, tak tam bude i medicína na vysoké úrovni. Bude to navázáno na Univerzitu Tomáše Bati a bude se tam dělat věda, tak to pro studenty z našeho kraje bude motivující, aby tam zůstávali,“ vysvětluje, než se začíná věnovat dalšímu zájemci o změření.
Jaké hodnoty tlaku lidé u stánku dosahují ponechal skryto za lékařským tajemstvím, ale má pocit, že si dnes lidé „zvedají tlak“ až příliš. Zejména při sledování médií a sociálních sítí.
Na pódiu se během odpoledne vystřídala zpěvačka Hana Lounová s pětaosmdesátiletým moravským lidovým básníkem, který recitoval své básně Dezolát, Elita a Čecháček.
Proběhly také soutěže v hádání českých písniček a tradiční souboj v pití piva. České jarmarky zaváží Pivovar Nová Paka svým Medvědem a půllitr se prodává za 15 korun, stejně jako malinovka. „Jde o férové ceny. Takové, za jaké ti výrobci prodávají supermarketům,“ vysvětloval Radim Fiala s tím, že rozdíl jde na konto zahraničních řetězců, které tato vláda podporuje.
O tom v projevu mluvil i Tomio Okamura. „Ukončeme tuto protinárodní vládu,“ vyzýval.
Vláda podle něj slouží zahraničním subjektům, zatímco on chce podporovat české občany.
Jeho požadavek na revizi všech pobytových povolení Ukrajinců se setkal s aplausem, stejně jako jeho plán přijmout zákon „jednou a dost“, který by znamenal automatické odebrání povolení k pobytu v případě odsouzení za trestný čin.
Okamura připomněl, že dnes je trestně stíhán naopak on, když upozornil na kriminalitu migrantů dnes již okřídleným výrokem o chirurzích z dovozu na předvolebním plakátu.
A svou kriminalizaci připomněla i Zuzana Majerová, kterou popotahují za poznámku „spolu chyceni, spolu pověšeni", k jednání vládních stran. Okřídlený výrok o zločincích vyvolal rozhořčení ve vládních stranách a zájem policie. K trestnímu oznámení se hrdě přihlásil komunální politik STAN Matěj Hlavatý. „Jsem kriminalizována, že jsem použila rčení, které z té vlastizrádné vládní garnitury použili snad všichni," komentovala to z pódia.
Když je stíhána za slova, připadá si prý jako před 36 lety, když jako osmnáctiletá jela z Moravy do Prahy na nepovolenou demonstraci k 28. říjnu. „Tenkrát jsem skončila na Bartolomějské. A teď jsem tam musela po letech na výslech znovu. A někdo mi bude říkat, že máme svobodu a demokracii?" ptala se publika, které to kvitovalo výkřiky „hanba".
„Olomoucký jarmark byl naprosto bezchybný. Tolik stovek lidí, kteří se nebáli vyjádřit nám podporu a důvěru, se hned tak nevidí. Moc děkuji všem, kteří nás podporují a věřím, že SPD bude největší překvapení letošních voleb,“ řekla pro ParlamentníListy.cz Zuzana Majerová.
Nadšení a důvěru lidí vnímá jako závazek, který nechce v parlamentu zklamat.
„Přišlo hodně lidí, mám z toho radost! Olomouc je kraj, kde žiju a je to pro mě srdeční záležitost,“ vyznal se Radim Fiala, místopředseda SPD, který zde v Olomouci tak jako v minulých volbách vede kandidátku.
Jak je na tom místní poslanec s popularitou, to jsme mohli pozorovat, když se krátce před šestnáctou hodinou objevil mezi lidmi.
Zájem o něj neustal až do půl páté, když se s předsedy SPD a Trikolory odebral na pódium. Mezitím si stihl pohovořit s reportérem místního televizního projektu.
Po skončení programu na pódiu se podobného přijetí dostane i Tomio Okamurovi. Poslední fotografie a podpisy rozdával, když už se začínalo stmívat.
autor: Jakub Vosáhlo