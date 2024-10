Skandál v televizi: „Vylepšili“ Harrisovou. Trump už oplácí

Zbývá pár týdnů do voleb, které rozhodnou o dalším směřování USA. Těžko říci, kolik voličů se stále rozhoduje podle předvolebních debat, které patří k tradicím předvolebního klání. Nicméně, u Kamaly Harrisové a Donalda Trumpa k mnoha střetnutím nedošlo. Oba kandidáti se setkali v debatě na televizní stanici ABC. O této debatě se hovoří jako o „první a poslední“. Od Trumpa i jeho příznivců zazněla stížnost, že debata byla v podstatě tři na jednoho, tj. ke Kamale Harrisové se přidali i moderátoři. Na to přicházela odpověď, že Trump víc lhal, proto ho moderátoři více usměrňovali. Statistiku, která k této debatě byla zveřejněna, však Trumpovi příznivci napadali jako zaujatou a ignorující lži a omyly od prezidentské kandidátky.

PRESIDENT TRUMP: The debate was 3-on-1. It was a RIGGED deal, as we all knew it would be. pic.twitter.com/VMFFp2qMLk — Trump War Room (@TrumpWarRoom) September 11, 2024

Od té doby se prezidentští kandidáti nestřetli. Kamala nicméně navštívila pořad televizní stanice CBS 60 Minutes, kde ji „zpovídal“ moderátor Bill Whitaker. Jenže toto interview vyvolalo pozdvižení. V upoutávce na rozhovor a v konečné verzi rozhovoru dává Harrisová jiné odpovědi, což neušlo pozorovatelům na sociálních sítích, kteří obviňují stanici CBS, že se snaží Harrisové vytvořit lepší mediální obraz.

CBS didn’t just edit Kamala’s answer, they completely changed it to mislead voters & make her look better.



This isn’t real journalism — it’s corrupt election interference.



CBS needs to release the full unedited interview if they want to restore any credibility with Americans. pic.twitter.com/0ORURG3EcM — Richard Hudson (@RepHudsonNC) October 10, 2024

In addition to substituting an entirely different answer to a question, @60Minutes edited Kamala Harris’s response to the previous question so much that it is not an accurate representation of what she said. °°Here is the question and answer from the original clip, with the… pic.twitter.com/LE5kRW7Q9H — Laura Powell (@LauraPowellEsq) October 8, 2024

Remember Kamala’s word salad answer about Israel on 60 Minutes? It’s gone.



This is what many Americans will now see. pic.twitter.com/H4w7btDv6x — MAZE (@mazemoore) October 8, 2024

Jednalo se o téma Izrael. Moderátor se Harrisové zeptal, zda USA nemají žádný vliv na Benjamina Netanjahu, izraelského premiéra, který vede válku vůči Pásmu Gazy a nyní proti Libanonu. V původní verzi říká Harrisová: „Pomoc, kterou jsme Izraeli poskytli, mu umožnila bránit se proti 200 balistickým raketám, které byly určeny právě k útoku na Izraelce a izraelský lid. A když se zamyslíme nad hrozbou, kterou představuje Hamás, Hizballáh, Írán, myslím, že je bezpochyby naší povinností udělat vše, co můžeme, abychom Izraeli umožnili bránit se proti těmto druhům útoků.

Na to Whitaker odpovídá: „Ale vypadá to, že Netanjahu neposlouchá.“ Na což Harrisová zdráhavě odpověděla: „No, Bille, naše práce vyústila v řadu pohybů v tomto regionu ze strany Izraele, které byly do značné míry vyvolány mnoha věcmi, včetně našeho prosazování toho, co se musí v regionu stát.“

V konečné verzi rozhovoru ale Kamala Harrisová odpovídá mnohem jistěji a také jsou její odpovědi kratší. Na první otázku odpovídá: „Naše diplomatická práce s izraelským vedením je neustálou snahou o vyjasnění našich zásad.“ A na druhou: „Nepřestaneme usilovat o to, co je nezbytné, aby Spojené státy jasně vyjádřily svůj postoj k nutnosti ukončit tuto válku.“ Tato verze je i na stránkách CBS.

Podle deníku Variety se volební kampaň Harrisové od kontroverze distancovala s tím, že nemají pod kontrolou, jak CBS edituje své pořady.

Kauze se věnuje i agentura Associated Press. Ta uvádí, že pro CBS je úprava rozhovorů a vysílání ukázek normální proces u velkého rozhovoru. „Pro ty, kteří nejsou obeznámeni s novinařinou a televizní produkcí, to však může působit zarážejícím dojmem,“ dodává Associated Press. Dle tvrzení CBS řekla Kamala Harrisová obojí. Ale protože museli 45minutové interview vměstnat do dvacetiminutové „díry“ v programu, tak část skončila vystřižená. Nicméně i AP uznává, že způsob úpravy pořadu otevírá prostor pro kritiku. Obě média také hned na začátku zmiňují, že Trump pozvání do 60 Minutes odmítl, dle Variety proto, že pořad by „fact-checkoval“ jeho tvrzení, což stanice tvrdí, že dělá u všeho.

Kauza každopádně pomáhá Trumpovi. Jednak obvinil Harrisovou, že je na tom mentálně stejně jako Joe Biden. „Domnívám se, že je velmi důležité, aby Kamala Harrisová prošla testem kognitivní odolnosti a obratnosti. Její jednání vedlo mnohé k domněnce, že by s ní mohlo být něco velmi špatně. Dokonce i 60 Minutes a CBS, aby ochránily prolhanou Kamalu, nezákonně a bez skrupulí nahradily její odpověď, která byla naprosto ‚bláznivá‘, jinou odpovědí, která neměla s položenou otázkou nic společného. Také je pomalá a letargická v odpovědích i na ty nejjednodušší otázky. Právě jsme si tím prošli téměř čtyři roky, neměli bychom to zažívat znovu!“ uvedl Trump na sociální síti X.

I believe it is very important that Kamala Harris pass a test on Cognitive Stamina and Agility. Her actions have led many to believe that there could be something very wrong with her. Even 60 Minutes and CBS, in order to protect Lyin’ Kamala, illegally and unscrupulously replaced… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2024

Ještě ostřeji se pustil do Kamaly Harrisové a CBS na své sociální síti Truth Social. „Lhářka Kamala poté, co odmítla debatu na Fox News 4. září, kterou jsem já přijal, nyní říká, že chce diskutovat, navzdory skutečnosti, že hlasy jsou již odevzdány. Důvod, proč to chce teď, je prostý, prohrává v průzkumech a je zoufalá – udělá cokoli! Problém je v tom, že Kamala nezvládne ani obyčejný rozhovor a potřebuje, aby falešná média, jako je CBS, zcela stáhla její odpověď v 60 Minutes, která byla nesrozumitelná a nelegálně do ní vložili úplně jinou, aby vypadala alespoň trochu inteligentně. Nepomohlo to a 60 Minutes za to bude těžce platit ještě hodně dlouho.“

Kromě toho se Trump věnoval svému zdravotnímu stavu a prohlašoval, že je zdravější než Cllinton, Bush, Obama, Biden a právě Kamala Harrisová. Jako nebezpečné uvedl, že Harrisová trpí alergiemi.

Lyin' Kamala, after having turned down the FoxNews Debate on September 4th, which I accepted, is now saying she wants to Debate, despite the fact that the Votes are already being cast. The reason she wants it now is simple, she is losing in the Polls, and is desperate - Will do… — Trump Posts on ?? (@trump_repost) October 15, 2024

Tlak na CBS, aby vypustila celou, neupravenou verzi rozhovoru každopádně sílí, Trump se dokonce nechal slyšet, že se jedná o volební manipulaci a CBS by kvůli tomu měla ztratit vysílací licenci. Kritici také upozorňují, že zveřejněná ukázka se stala terčem posměchu na sociálních sítích ještě před vysíláním pořadu, tedy stanice měla čas „vyčistit“ mediální obraz Harrisové.

