Skoč do h*jzlu a spláchni se! Kundra v nesnázích. Blamáž s ricinem už jede i v zahraničí

„Lol! Pointa ricinové ‚spygame‘: Rus dodal smyšlené informace, podle nich vyrobil Ondřej Kundra dramatický příběh a Policie ČR přidělila 3× ochranku. Že to nakonec rozkryli a ty Rusy vyhostili, je samozřejmě ok. Ale jinak bych použil slovo ‚blamáž‘,“ poznamenal k dnešnímu vyjádření premiéra a šéfa diplomacie europoslanec Jan Zahradil (ODS).

„Z informací a předložených důkazů, které jsem obdržel od Bezpečnostní informační služby (BIS) jednoznačně vyplývá, že celá kauza vznikla v důsledku vnitřního boje mezi pracovníky zastupitelského úřadu Ruské federace v Praze, kdy jeden z nich zaslal cíleně naší Bezpečnostní informační službě smyšlenou informaci o plánovaném útoku proti českým politikům. Způsobil tak kromě zbytečného vytížení našich bezpečnostních složek další komplikaci v česko-ruských vztazích a poškození dobrého jména Ruské federace v České republice,“ řekl dnes Babiš. Na jeho slova upozornila ČTK.

Anketa Měly by skončit Otázky Václava Moravce? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 4141 lidí

Zdůraznil také, že podobné akce nemůže Česká republika na svém území tolerovat. Dva ruští diplomaté byli proto z Česka vykázáni. „Jsme svrchovaný stát a takovéhle akce na našem území nejsou přijatelné.“

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) doplnil, že se nejprve snažil celou věc vyřešit diskrétně, ale ruská strana v tomto směru nebyla příliš vstřícná, takže vládě nakonec nezbylo nic jiného, než dvě osoby vyhostit.

Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. ČSSD



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Připomeňme, že v dubnu napsal časopis Respekt, že do České republiky dorazil diplomat, který s sebou přivezl jed ricin údajně s úmyslem ohrozit starostu pražských Řeporyjí Pavla Novotného, starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře a pražského primátora Zdeňka Hřiba.

Právě do autora článku v časopise Respekt Ondřeje Kundry se na svém twittterovém profilu strefil Petr Paulczyňski. „Já být Kundrou, tak poté, co se ukázalo, že kauza ricin byla vymyšlená, tak bych skočil do hajzlu a spláchl bych se,“ napsal.

A celou věc okomentoval i spisovatel Mark Galeotti; hovoří o bizarnosti celého příběhu.

The already barking-mad 'ricin case' gets even more bizarre - #Czech govt says triggered by one staffer at #Russian embassy in Prague making up story + tipping off CZ security service as part of internal feud. I thought original story weird but this...https://t.co/vvhpXMC348