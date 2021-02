Škodíš mi, volíš Zemana s Babišem! Jan Hřebejk a jeho rodina. Silný vhled

„Stává se to i v lepších rodinách,“ je známé české úsloví, které by se dalo použít na to, s čím se v neděli svěřil režisér Jan Hřebejk. Jeho švagr totiž volil Andreje Babiše a Miloše Zemana, a to opakovaně. „Řekl jsem mu, že mě, moje děti a lidi jako já ale jeho volba ohrožuje,“ řekl režisér. Ovšem zlý švagr prý není. Ale už je bývalým švagrem, se kterým se nevídá. Což souhlasí s tím, co Hřebejk řekl po druhé volbě Miloše Zemana: „Kdo po všech těch excesech za těch pět let Miloše Zemana volil, nevím, to jsou lidi, se kterýma nechci mít nic společnýho.“

„Před dvěma lety se můj bývalý švagr tvářil dotčeně, že kritizuji voliče Zemana. On volil Zemana i Babiše opakovaně, jak se mi trochu zlomyslně chlubil, protože ‚každý má právo na svůj názor‘. Řekl jsem mu, že mě, moje děti a lidi jako já ale jeho volba ohrožuje,“ sdělil Hřebejk na Twitteru.

Anketa Mělo by Česko nasadit ruskou vakcínu Sputnik V ještě před jejím schválením orgány EU? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 3457 lidí

Jak vypadá situace se švagrem dnes, zda dotyčný lituje, koho volil, mu ovšem známo není. „Švagr je to bývalý a jeho politické preference podivné. Ale není to žádný fašo-komunistický dobytek s názory ‚za komunistů bylo líp‘ nebo ‚cikáni do plynu‘. Osobně není ani zlý. Má prostě jen ‚svůj názor‘. Nevím, jestli mu prezident s premiérem dělají radost,“ doplnil na dotaz. „Můj názor je, že volba dua Zeman a Babiš svými důsledky postihne možná ještě více jejich voliče. Každopádně jim nic nepřinese. Jen ten jejich zlomyslný pocit,“ mínil Hřebejk.

Do diskuse se zapojili bývalý předseda lidovců Pavel Bělobrádek a komentátor Petr Honzejk. „Nejděsivější odpovědi ze života: ‚Jsem volil Babiše, protože jste mu všichni nadávali‘ a ‚Zemana, toho druhého jsem neznala‘,“ tvrdil bývalý předseda a Honzejk dodal, že podobný efekt se vyskytuje i u písniček z rádia, tedy že lidé mají rádi většinou to, co znají.

Hřebejk se přidal, že tento efekt je důležitý v politickém marketingu. „Tedy to, co chápe kromě Babiše i Tomio Okamura nebo Václav Klaus (tam se to asi dědí). A z demokratického spektra třeba Pavel Novotný nebo Ivan Bartoš. K této schopnosti bohužel patří i zvýšená ochota ke konfrontaci,“ řekl a Bělobrádek poznamenal, že znalost tohoto faktu ještě neznamená schopnost.

Jeden z komentujících poznamenal, že problém by mohl být v tom, že Babiš nemá protiváhu. „Myslím, že problém je, že silný Klaus měl proti sobě silného Zemana. Koho má proti sobě silný Babiš? Když slyším tak trochu ‚uplakané‘ komentáře a odpovědi pana Fialy a ostatních, tak nevím. Chtělo by to více ráznosti ve slušnosti,“ mínil. „Klaus (tehdy) byl standardní politik, Babiš je vládnoucí oligarcha v ohromném střetu zájmů, vlastnící klíčová média a obsazující státní správu svými zaměstnanci. A opírající se o zákony ignorujícího Zemana, KSČM a SPD. Proberte se. Jsou tu dva opoziční bloky s čitelnými lídry,“ oponoval režisér.

Ovšem po druhé volbě, ve které opět zvítězil Miloš Zeman, Hřebejk přitvrdil. „Kdo po všech těch excesech za těch pět let Miloše Zemana volil, nevím, to jsou lidi, se kterýma nechci mít nic společnýho,“ soudil režisér a dodal, že dotyční jsou zblblí ze lží, které si přečetli, nebo nemají v pořádku hodnoty. „Protože Zeman podlě mě reprezentuje to, čím já z celé duše...,“ začal Hřebejk a dodal, že myslí to, co Miloš Zeman reprezentuje dnes, nikoliv v minulosti. To prý Česku neprospěje.

Opřel se i do lidí, kteří volí SPD a komunisty: „Věřej nesmyslům, věřej úplnejm blbostem, lidi, který tohle volej. Tady jde o to, že se blbci přestali stydět za svoji blbost, protože nebylo přece možný, že v pět hodin hovořil na Radiožurnálu profesor Grygar s nějakým člověkem, který si myslí, že Země je placatá.“

