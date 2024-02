Školní hajlování v Německu. Spolužákovi vyholili do vlasů hákové kříže

15.02.2024 12:46

Z krajského města Ústí nad Labem je to do německé spolkové země Sasko co by kamenem dohodil. Nějakých 40 kilometrů. A pokud do Saska zajedete na výlet, tak tu podle deníku Bild potkáte středoškoláky inklinující ke krajní pravici, kteří se nezdráhají hajlovat při exkurzi v nacistickém koncentračním táboře a občas na sebe pokřikují, že „židi patří do plynu“.