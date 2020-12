Skončí Mikuláš Minář v koši? Ostrý humor Karolíny Stonjekové řízne i STAN a „premiéra“ Bartoše

Xaverův pořad Podtrženo sečteno patřil tentokrát Karolíně Stonjekové. Politici se podle ní bojí očkování udělat povinné, protože společnost je rozdělena přibližně napůl. A druhá polovina by si to s nimi pak vyřídila. Také se věnovala průzkumům, pokud jsou pravdivé, je prý čas se „těšit“ na premiéra Bartoše. A Mikuláš Minář? Je jako krabice loňského cukroví, řekla. Zralý na vyhození.

reklama

Hned na začátek zařadil Xaver otázku na úřad, navržený ministrem Blatným, jenž by měl pravomoci zavírat obchody či sledovat mobily nakažených. Stonjeková poznamenala, že pak už budou překonané všechny reality soutěže jako Big Brother nebo Vyvolení. „Teď už to nemusí nikdo točit, teď už v tom budeme žít,“ mínila. Dodala, že jde o snahu vlády zbavit se odpovědnosti, protože nový úřad by byl zodpovědný za vyhlašování nouzového stavu. A také řekla, že jde o nebezpečný nesmysl, který se má stopnout hned v zárodku. Anketa Jste pro to, aby vláda znovu zavřela obchody a restaurace? Ano 55% Ne 45% hlasovalo: 6565 lidí

Komentátorka se dotkla i kritiky předsedy Ústavního soudu Jana Rychetského. Poznamenala, že jde o kritiku od bývalého komunisty na adresu údajného bývalého agenta StB. A že se Rychetský, ačkoliv je předseda ÚS, stále více cítí býti politikem a se svou rolí se nesžil.

Očkování také bylo tématem, konkrétně to, že lidé píší poslancům, že nechtějí, aby bylo povinné. Stonjeková si myslela, že to je jen předehra k hlavnímu dějství. Politici se podle ní bojí, protože aby vakcína fungovala, musí být proočkovanost mezi 60–70 %. „Za situace, kdy je společnost štíplá ohledně koronaviru půl na půl, tak nevím, kde se bude hledat těch 60, neřkuli těch 70 %,“ řekla s tím, že politici se bojí, že jim to hlasití odpůrci očkování spočítají. Sama se také nechat očkovat nehodlá, ani v tom nehodlá někomu bránit.

Fotogalerie: - Procházka s Minářem

Xaver komentátorce předhodil průzkum, podle kterého se na stejnou pozici s ODS dotáhl STAN a Piráti před nimi vedou. Pro Stonjekovou šlo o překvapení, protože Starostové a nezávislí podle ní nevyvíjejí žádnou větší mediální aktivitu a jediný důvod, proč se o nich mluví, je jejich potenciální koalice s Piráty. „Kdyby ta čísla zůstala plus minus stejná, tak se už všichni můžeme ‚těšit‘ na pana premiéra Bartoše,“ komentovala to, že Piráti mají 14 % a STAN 10,5 %. Dodala, že koalice TOP 09, lidovců a ODS nemá za cíl sestřelit Babiše, ale zachránit TOP 09. Ale úspěch je podle ní ještě ve hvězdách, zvláště kvůli spojení s TOP 09, které může popudit jádro ODS kvůli pozici TOP 09 v oblasti ekologie a přijetí eura.

A na závěr přišel Mikuláš Minář a jeho Lidé PRO. „Jsem myslel, že je nějaký iPhone Pro,“ rýpl si moderátor a Stonjeková pokračovala, že ono slovíčko Pro vypadá hezky a moderně. „Lidé PRO, neřeknete už pro co, ať si každý vybere,“ řekla. Přirovnala Mináře ke krabici loňského cukroví: „Před tím rokem to každému chutnalo, kdekdo se tím nacpal, až měl boule za ušima, ale budete to po tom roce ještě jíst? Ne, vyhodíte to.“ Minář je podle ní adept na 2–4 %, a když říká, že nechce být další pětiprocentní stranou, tak za pět procent by si ještě mohl gratulovat. Sice ho podporují známé osobnosti, ale Stonjeková poznamenala, že ty osobnosti „podporovaly kdekoho a kdeco a ještě budou“.

Psali jsme: Zahradil popíchl Pavla Novotného. Takto to dopadlo Covid: Řeknu to slušně, vystoupil primář. Žaloudík, Klaus, lidé... Zdrcující slova Spiknutí proti Fridrichové. U Xavera zbořili ČT i divadlo Hrušínského Přijde falešný instalatér a babičku vykrade. Policistka posvítila na covidové šmejdy, je to masakr

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.