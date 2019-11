Skončíme v jeskyních? Putin naštve Gretu a další

Ruský prezident Vladimir Putin byl hostem investičního fóra The VTB Capital RUSSIA CALLING! O události informovaly jak The Moscow Times, tak MSN. „Domnívám se, že by lidstvo mohlo opět skončit v jeskyních,“ shrnul Putin svůj názor na rozšiřující se trend bezuhlíkové energetiky. Větrné turbíny prý zabíjejí ptáky. Též ocenil, že se kvůli současnému politickému dění v USA již tolik neřeší údajné zasahování Ruska do prezidentských voleb.

V The Moscow Times vyšel článek o ruském prezidentovi – Vladimirovi Putinovi. Ten shrnul dění na investičním fóru The VTB Capital RUSSIA CALLING! V proslovu, který měl Putin na investičním fóru, zkritizoval koncept zelené energetiky, který propaguje například známá švédská dívka Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg.

Produkování energie bez uhlíkových emisí pošle Evropu dle názoru Putina do prehistorického období. Vladimir Putin již dříve vtipkoval o klimatických změnách. V roce 2003 řekl, že teplejší počasí může zvýšit sklizeň obilí a zmenšit výdaje na kožichy. Toto léto zkritizoval větrné turbíny, říkaje, že přispívají k smrti ptactva. Prý též způsobují to, že červi vychází ven z půdy. „Větrné turbíny se chvějí, a to způsobuje, že červi vylézají ze země. To není vtip,“ pronesl.

„Když jsou propagovány tyto myšlenky na snížení výroby elektrické energie (z nečistých zdrojů) na nulu nebo se spoléhá pouze na sluneční nebo větrnou energii, domnívám se, že by lidstvo mohlo opět skončit v jeskyních, jednoduše proto, že nic nespotřebuje,“ pronesl Putin na fóru. Rozvoj sluneční a větrné energie se v Rusku tolik neuchytil jako v ostatních zemích. Rusko patří k hlavním producentům fosilních paliv.

„Technologie je v současnosti taková, že jednoduše nebudeme schopni bez uhlovodíků, jaderné a vodní energie zachovat civilizaci,“ řekl Putin. Putin odmítl myšlenku, že většina zemí upřednostňuje uhlíkově neutrální energetiku z důvodu změny klimatu a vinil ruské konkurenty na energetickém trhu, že sledují svou vlastní agendu. „Tito lidé se snaží zasáhnout do současných trendů veřejného mínění a snaží se nás všechny vést k iluzím,“ pronesl. „Musíme se držet reality,“ dodal.

Putin uvedl ruskou výrobu jaderné energie, vodní energie a zemního plynu jako jeden z nejvíce ekologických energetických mixů na světě. Rusko, čtvrtý největší producent skleníkových plynů na světě, ratifikovalo Pařížskou dohodu o klimatu v září.

Dále na tomto fóru uvedl, že politické bitvy ve Washingtonu odložily na vedlejší kolej nařčení, že Rusko zasahovalo do prezidentských voleb v USA. „Díky bohu, že nás nikdo neobviňuje ze zasahování do voleb v USA, nyní obviňují Ukrajinu,“ pronesl na fóru. Někteří republikáni využili veřejná slyšení, aby přednesli zdiskreditovanou teorii o spiknutí, která obviňuje Ukrajinu, nikoli Rusko, z toho, že zasahovala do prezidentských voleb v USA v roce 2016.

V slyšeních o impeachmentu demokraté v Kongresu řekli, že prezident Donald Trump tlačil na svého ukrajinského protějška Volodymyra Zelenského, aby vedl vyšetřování proti bývalému americkému viceprezidentovi Bidenovi, zatímco zadržoval americkou vojenskou pomoc Kyjevu, a demokraté tvrdí, že to může být motiv pro odvolání prezidenta z úřadu.

