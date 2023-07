Skopeček z ODS si řekl voličům o vysvědčení vládě. Už u evropských voleb

Vládním stranám mizí voliči. O tom, co vše může za klesající preference vládních stran, diskutovali v nedělní Partii na CNN Prima News místopředseda Sněmovny Jan Skopeček z ODS a předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala, jenž podotkl, že všechny vládní strany kromě Pirátů „jdou dolů“, neboť neoslovují své voliče a dostatečně nekomunikují. „Lidé jsou otráveni pohledem na vládu,“ řekl místopředseda SPD. Ale Skopeček ho mírnil, ať z výsledku průzkumu nedělá nic mimořádného, a že mnohé se do konce volebního období ještě změní.

V nejnovějším průzkumu agentury Median obecně ztrácejí vládní strany a získává opozice. Vládní ODS podle průzkumu by ve volbách získala 14 %, což je o jeden procentní bod méně než by získala o měsíc dříve.

Vysvětluje podle Skopečka vláda své kroky svým voličům dostatečně? „Myslím, že je to přirozený proces, v době, kdy máte vládní zodpovědnost a jste v polovině volebního období a navíc připravujete a projednává se legislativa úsporného charakteru, která se snaží konsolidovat veřejné finance, což přirozeně nepřináší pozitivní body, tak ta podpora klesá,“ nevidí Skopeček nic zvláštního na tom, že stranám vládní pětikoalice odcházejí voliči.

Důležité podle něj je, jaká budou čísla na konci volebního období. „To znamená, jestli se podaří vládě vysvětlil třeba i ty nepopulární kroky, které jsme nuceni dělat. Pokud se nám podaří vysvětlit, že je lepší varianta udělat teď nějaké nepopulární kroky, než nechat penzijní systém úplně spadnout do deficitu v řádu desítek miliard korun a nemít na důchody pro dnešní třicátníky a čtyřicátníky. Jestli se podaří přesvědčit veřejnost, že konsolidovat veřejné finance je po tom covidovém rozpočtovém tsunami potřeba, jinak tu v budoucnu nebude na základní veřejné statky, které od státu každý chceme. Pokud se nám podaří to vysvětlit, tak věřím, že ty preference budou lepší,“ prohlásil Skopeček.

K průzkumům dodal, že k nim má spíše odstup, a že nejvíce ukážou výsledky voleb: „Pro mě jsou nejdůležitějším testem volby. Brzy nás čekají volby do Evropského parlamentu, čekají nás krajské volby, to bude tou nejlepší prověrkou, jak vládní koalice, tak opozice,“ řekl s tím, že volby málokdy dopadnou podle toho, jak průzkumy predikují.



„Takže já nepodceňuji, nezlehčuji, sleduji, jak se dlouhodobě ta podpora vyvíjí. Myslím, že přidat v komunikaci je vždy možné a potřeba i na straně vládní koalice, ale tím testem budou volby,“ zopakoval Skopeček. „Společnost, která představila tento volební model, velmi podcenila výsledek koalice Spolu v těch předcházejících volbách, kdy to bylo úplně jinak,“ podotkl.

Naopak Radim Fiala z SPD vnímá výsledky průzkumu Median velmi pozitivně, v něm jeho hnutí vzrostlo o dva procentní body na 10 %. „Posun směrem nahoru o dva procentní body je pro SPD skvělý. Faktem je, že nejlepším průzkumem jsou volby. My vždy máme nižší průzkumy, než je pak výsledek ve volbách, takže pro nás to je samozřejmě velkým příslibem do budoucna,“ konstatoval. Že SPD stoupají preference, přičítá tomu, že mají dlouhodobý kontinuální program a všechny věci, před nimiž SPD dopředu vždy varuje, se potvrzují, ať se to týká migrace, Green Dealu atd.

Nejhorší propad zaznamenala v průzkumu agentury Median vládní strana KDU-ČSL, a to na 2 %. Skopeček prozradil, že se musel smát, když někteří radili lidovcům, ať opustí konzervativní témata a přesunou se k progresivním tématům. „Tak to já bych KDU-ČSL doporučil, aby tyto rady nenásledovala. Myslím, že v těch progresivních tématech už je to politické spektrum rozděleno, tam už prostor není. Sázka na tradiční voliče a nepodlehnutí nějakým bublinám na sociálních sítích je pro každou politickou stranu pozitivní recept, jak získávat voličské body,“ míní Skopeček.

Radim Fiala výsledek KDU-ČSL, vládní strany se třemi ministry, vnímá tak, že „vláda jde dolů“. „Všechny vládní strany jdou dolů, snad kromě Pirátů. I ODS padá, samozřejmě. KDU-ČSL má dvě procenta proto, že do té vlády šli, možná by se nedostali ani do Sněmovny, kdyby tenkrát kandidovali samostatně,“ přemítal Radim Fiala.

„Je na tom vidět, že vláda neoslovuje voliče, nekomunikuje ty své věci. Jsou to ty důchody, konsolidační balíček. Podle mě jsou to celkem nesystémové věci, které přicházejí pozdě, pomalu a špatně. A z toho důvodu, si myslím, že ti lidé jsou otrávení, to je jejich pohled na tu vládu a vládní strany proto padají,“ míní Radim Fiala.

Nato Skopeček opět zopakoval, ať se z toho poklesu preferencí vládních stran nedělá nic mimořádného: „Děje se tak jakékoli vládě. Ve chvíli, kdy nese každá strana vládní zodpovědnost, tak je zřejmé, že jí to málokdy přináší v průběhu toho volebního období pozitivní politické body,“ připomenul.

A opřel se do opozice: „Ono je hrozně snadné být v opozici a říkat, jak to ta vláda dělá špatně. Zvláště když ta opozice není schopna představit své alternativní návrhy, třeba vůči těm penzím. Jak říkám, rozhodující bude konec volebního období, kdy se sečtou jak ty pozitivní efekty z těch změn, které přinášíme, tak i případná negativa působení ve vládě,“ dodal Jan Skopeček.

