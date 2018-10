Skutečně záleží na každém hlasu. Tento politický příběh to dokazuje

Aktuální politický příběh někdejší poslankyně za TOP 09 Jitky Chalánkové ukazuje, že záleží na každém hlasu. Do druhého kola senátních voleb pronikla opravdu těsně. Třetí Irenu Blažkovou kandidující za hnutí ANO porazila o pět hlasů.

Jitka Chalánková byla jednou z výrazných političek TOP 09. Za tuto stranu byla poslankyní a v letech 2015 až 2017 í její místopředsedkyní. Letos se rozhodla kandidovat do Senátu, ale strana dnes vedená Jiřím Pospíšilem ji odmítla podpořit. Dáma z TOP 09 odešla a bojovala o Senát jako nezávislá kandidátka.

A zdá se, že má za sebou první úspěšný krok. V Prostějově postoupila do druhého kola senátních voleb. Zajímavé je, že postoupila jen těsně. První místo v Prostějově obsadila obhajující senátorka za ČSSD Božena Sekaninová s takřka 19 procenty hlasů. Druhá skončila Jitka Chalánková se ziskem 12,68 procenta hlasů. Údaje Českého statistického úřadu říkají, že jí vyjádřilo důvěru 5370 voličů. Těsně za ní skončila Irena Blažková kandidující za hnutí ANO. Dostala 5365 hlasů.

Chalánková na sociální síti Facebook poděkovala za důvěru a jedním dechem připomněla, že boj ještě nekončí.

„Potvrzeno, sečteno. Byl to dlouhý a velmi napínavý boj až do samotného konce, ale nyní už s jistým výsledkem. Děkuji všem, kteří můj postup do 2. kola podpořili svým hlasem, velmi si toho vážím. Nicméně příští týden se rozhodne o 2. kole těchto voleb, prosím myslete na mne i 12. a 13. října. Boj nekončí!“ napsala.

Psali jsme: Kde je Babiš, kde je Stuchlík. Schovaný v zákulisí. Kdo vás sem pustil?! Ne vše, co se dělo ve štábu ANO, jste mohli vidět v televizi Praha je naší baštou, říká Pirát Hřib. Už vyhlíží koalici ČSSD nebude poprvé od roku 1990 v zastupitelstvu Prahy, Hradce či Ústí Profesor Drahoš se stal senátorem v prvním kole. Nahradil Evu Sykovou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp