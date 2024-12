Šlachta tvrdě kritizuje Fica. S Putinem jen z pozice síly, vzkazuje

Slovenský premiér Robert Fico se 22. prosince 2024 setkal v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, aby projednali několik klíčových témat ovlivňujících Slovensko a širší evropský region.

Hlavním tématem byla budoucnost dodávek ruského plynu na Slovensko. Ukrajina oznámila, že po 1. lednu neprodlouží smlouvu o tranzitu ruského plynu přes své území, což by mohlo ohrozit energetickou bezpečnost Slovenska. Fico zdůraznil, že tato situace je pro Slovensko nepřijatelná a že je nutné zajistit kontinuitu dodávek.

Oba lídři diskutovali také o konfliktu na Ukrajině. Fico vyjádřil podporu mírovému řešení a kritizoval sankce vůči Rusku, které podle něj nevedou k ukončení konfliktu. Putin prezentoval ruský pohled na současnou situaci na bojišti.

Ficova cesta do Moskvy vyvolala kontroverze i na domácí politické scéně. Kroky slovenského premiéra odsoudil předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta. „Nesouhlasím s cestou Roberta Fica do Moskvy. Jednání s Vladimirem Putinem by mělo probíhat z pozice síly, což je dosažitelné pouze prostřednictvím jednotné politiky Evropské unie. Právě EU by měla být hlavním tahounem těchto vyjednávání,“ uvedl Šlachta pro ParlamentníListy.cz s tím, že přístup EU k řešení konfliktu zatím postrádá efektivitu. „Místo toho nám radí ve všem možném a vymýšlí nesmyslná nařízení,“ doplnil.

Opoziční politici a část veřejnosti označili Ficovu cestu do Moskvy za zradu evropských hodnot a za krok, který může izolovat Slovensko od jeho západních spojenců. Mezinárodně byla návštěva vnímána jako odklon od jednotné politiky EU vůči Rusku, zejména v kontextu probíhajícího konfliktu na Ukrajině.

Navzdory převládající kritice získala Ficova návštěva Moskvy podporu od některých politických představitelů a skupin, které sdílejí jeho názory na zahraniční politiku a energetickou bezpečnost. Tito podporovatelé argumentují, že přímý dialog s Ruskem je nezbytný pro zajištění stabilních dodávek energie a pro ochranu národních zájmů Slovenska. Někteří také zdůrazňují, že jednostranná politika vůči Rusku nevede k řešení konfliktů a že je třeba hledat diplomatická řešení.

Setkání bylo také zaměřeno na normalizaci vztahů mezi Slovenskem a Ruskem, které byly v minulých letech napjaté. Fico vyjádřil zájem o obnovení spolupráce v různých oblastech včetně energetiky a obchodu.

Ficovu návštěvu Moskvy ostře zkritizoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jenž nařkl slovenského premiéra, že svým jednáním napomáhá Rusku financovat válku proti Ukrajině a oslabuje evropskou jednotu. Zelenskyj také vyjádřil obavy, že pokračující závislost na ruském plynu představuje bezpečnostní riziko pro Evropu.