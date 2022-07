Šlápli jste na hrábě. Putin rozjel téma „plyn“. EU nebude ráda

reklama

V Teheránu se Putin kromě místních politiků setkal také s tureckým prezidentem Erdoganem. Dokonce s ruskými novináři hovořil o „trojce“- Rusku, Turecku a Íránu. Ten v minulých dnech podal žádost o vstup do klubu BRICS, od Turecka se podobný krok v budoucnu rovněž očekává.

Se zástupci Íránu měl Putin jednat zejména o otázkách arabského regionu a v řadě věcí prý měli podobný pohled. „Za posledních šest měsíců vzrostl obchod mezi Ruskem a Íránem o 40 procent. To je velmi dobrý ukazatel,“ uvedl Putin pro ruská média.

Ožehavou otázku íránského jaderného programu, kvůli které Joe Biden minulý týden posílal z návštěvy Saúdské Arábie do Teheránu vzkazy „budeme usilovat o obnovení silné globální koalice, která íránský jaderný program zastaví“, Putin nyní komentoval slovy, že Rusko je připraveno dovést Írán zpět ke spolupráci s mezinárodní atomovou agenturou.

Novináři jej pak požádali o aktuální komentář k vyjádření Gazpromu, který argumentoval omezení dodávek plynu do Evropy vyšší mocí. „Gazprom vždy plnil, plní a hodlá i nadále plnit své závazky. Že se naši partneři snaží přenést na něj své vlastní chyby, to nemá žádný reálný základ,“ uvedl ruský prezident.

„Evropské země dlouhodobě opomíjejí tradiční zdroje energie a sázejí na ty netradiční. Oni jsou velkými odborníky na tyto zdroje, jako je slunce nebo větrná energie. Ale letos byla dlouhá zima a minimum větru - toť vše,“ komentoval nedostatek energie na evropském trhu.

Tradiční zdroje energie jsou v Evropě vytěsňovány, banky na ně nepůjčují, pojišťovny je odmítají pojistit, takže se zanedbává budování infrastruktury a případné opravy. A právě proto mohou vznikat přechodné technické problémy s dodávkami. „Je to výsledek jejich politiky posledních let, možná desetiletí. Od toho to všechno začalo,“ vysvětloval.

Upozornil, že dodávky ruského plynu do Evropy byly zásadně omezeny Ukrajinou, která uzavřela jednu ze dvou tras přes své území se zdůvodněním, že nemá pod kontrolou čerpací stanici v Luhansku. Podle Putina se jednalo o politické rozhodnutí. Pak tlak Polska vedl k uzavření plynovodu Jamal. Následně si z něj obráceným směrem začali brát plyn, který Rusko prodalo Německu. „Vyšlo je to levněji, s námi měli nasmlouvanou drahou cenu, zatímco Německo od nás bere levněji,“ vysvětloval ruský prezident.

Teď jsou ale podle něj všichni překvapeni, že když je na evropském trhu méně plynu, tak jeho cena vzrostla.

Zmínil i případ turbíny Gazpromu, která byla na opravě v Kanadě a ta až po mezinárodním tlaku souhlasila, že ji majiteli vrátí. Do té doby tvrdila, že jí to neumožňují protiruské sankce. Reálně ale podle Putina zatím vrácena nebyla. A to samozřejmě nadále komplikuje ruské dodávky plynu do Evropy. Navíc, jak upozornil, na konci července má jít na opravu další turbína Gazpromu a vůbec není jasné, co se kolem ní díky přístupu západních politiků bude dít.

„Gazprom je připraven těžit a dodávat tolik, kolik bude třeba. Všechno si to uzavřeli Evropané sami,“ vzkazuje ruský prezident, který rovněž použil slova, že Evropané si „šlápli na vlastní hrábě“. A nejen v dodávkách plynu, ale i ropy.

„Je to podobné, jako s plynem. A i výsledek bude samozřejmě stejný - ceny vyletí nahoru,“ myslí si ruský prezident. Vzdělaní lidé to podle něj již nyní říkají jednoznačně.

„Sami to zavřeli, a teď hledají viníka. Bylo by to legrační, kdyby to nebylo tak smutné,“ uzavřel ruský prezident brífink.

