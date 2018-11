Slavíte Halloween? Podle aktivistů jste prý možná větší zrůda než Hitler!

Ve střední Evropě se na začátku listopadu slaví Dušičky. Lidé vzpomínají na své rodiče, bratry, sestry a další příbuzné, kteří již nejsou mezi námi. Ale stejně jako do našeho prostoru pronikly oslavy Valentýna coby svátku lásky, ač se v Česku dříve slavil jako svátek lásky spíše 1. květen, pronikly k nám i oslavy anglo-amerického svátku známého pod jménem Halloween.

A tady se to podle komentátora Jana Paličky začíná komplikovat. Publicista má za to, že pokud slavíte Halloween, můžete se stát terčem kritiky mnoha aktivistů, kteří o vás možná řeknou, že jste horší než Adolf Hitler.

„Kroutíte nevěřícně hlavou nad tím, jak by něco tak neškodného jako halloweenské veselení se v kostýmech mohlo být zdrojem nekorektního zla? Inu, neváhejte zabrousit do internetových diskusí, kde vám ušlechtilí bojovníci za sociální spravedlnost vysvětlí, že jsou to právě kostýmy, kterými se dopouštíte útoků na city utlačovaných, což z vás v očích toleranční policie dělá prakticky větší zrůdu, než byl Adolf Hitler,“ napsal Palička pro server Zdroj.cz

„Šli byste na Halloween za Vinnetoua? Gratulujeme, právě jste se dopustili kulturní apropriace vůči původním obyvatelům Ameriky (a opovažte se jim říkat indiáni). Líbil se vám komiksový hit Black Panther a chtěli byste jít v přestrojení za jednoho z jeho hrdinů? Tak to tedy prrr! Pokud nejste černoch, nemáte na to právo. A co takový Joker z Batmana? Chcete se tím snad vysmívat psychicky nemocným lidem? Jste ženou a zvažujete mezi kostýmy sexy jeptišky a sexy zdravotní sestřičky? Pak se jen podílíte na cisheteropatriarchálním útlaku a počítejte s pomstou feministek. Přijde vám vtipné se jako muž obléci do ženských šatů a naopak? Tak schválně jestli vám přijde vtipné, až vám na dveře zaklepe genderové komando hájící zájmy transsexuálů,“ pokračoval kousavě Palička.

Možná by bylo nejlepší jít šiřitelům progresivních myšlenek vstříc a raději okamžitě zrušit Halloween, než to udělají oni. Jen bez Halloweenu se prý vydáme vstříc světlým zítřkům. „Kupředu levá,“ zvolal na závěr po vzoru komunistů.

autor: mp