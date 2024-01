Slibuji věrnost, budu dodržovat zákony? Novinářka zveřejnila Pavlovy prohřešky

reklama

„Víte, že Petr Pavel sliboval pravý opak toho, co skutečně dělá? Víte, že se lidé podle prezidenta nemají až tak špatně, když mohli hodit na jeho kolonu vejce za sedm až deset korun? A víte, že novinářům, kteří nadšeně a nekriticky pomáhali Petru Pavlovi na Hrad, zakazuje kancelář prezidenta republiky účast na prezidentově besedě s občany? Pojďme na to," uvedla Jana Bobošíková v úvodu pořadu.

V Aby bylo jasno ukázali, jak se Pavlovy výroky v čase měnily. Zatímco nejdříve tvrdil, že jako prezident by nebydlel se svou rodinou na Pražském hradě, protože není uzpůsoben bydlení, ale budou stále bydlet ve svém bytě, netrvalo dlouho a koncem března se objevily zprávy, že se Pavel přestěhuje na Pražský hrad, v říjnu pak oznamoval stěhování do Lumbeho vily na pražských Hradčanech.

Také na původní skromná slova Pavla, že jako prezident nechce být na poštovní známce, protože na nich se mu více líbí hrady, zámky a přírodní krásy než tváře politiků. „Myslím, že to není nezbytně nutné a byl bych rád, kdyby tomu tak nebylo,“ vysvětlil pro Český rozhlas, že nechce být na poštovní známce. I toto prohlášení vzalo brzy za své. „Proběhlo to tak, že to není budování kultu osobnosti, ale je to uděláno velice moderně, civilně,“ oznámil později vznik své poštovní známky novinářům. Podobně tomu bylo i u Pavlova portrétu ve školách.

Za pozastavení také stojí postoj prezidenta Petra Pavla ohledně výjezdů do regionů. „Na jednu stranu hodnotím, že Miloš Zeman jezdil do regionů, ale z některých výjezdů, které jsem měl možnost vidět, tak mi to připadlo jako když vyjel císařův dvůr a jel na podřízené panství. Zatížené rozpočty krajů, tohle mi připadalo víc kontraproduktivní, než aby to něco přinášelo,“ řekl Petr Pavel 23. ledna v podcastu Insider s tím, že prezident by měl jezdit do krajů, ale spíš na pracovní cesty a namísto autem, klidně vlakem, třeba do Ostravy.

20. dubna loňského roku se prezident Pavel do Ostravy skutečně vydal, nikoli však pohodlně vlakem, jak upřednostňoval, na návštěvu přijel s nemalým doprovodem v drahých autech.

Loni v lednu jako prezidentský kandidát Pavel také tvrdil, že vlakem bude cestovat do zahraničí. „Do sousedních zemí se dá cestovat třeba vlakem. Je to mnohdy pohodlnější a časově kratší, s tím já rozhodně problém nemám. Stejně tak jako se dá třeba létat komerční linkou," řekl tehdy serveru Aktuálně.cz.

Anketa Líbil se vám novoroční projev prezidenta Petra Pavla? Líbil 4% Nelíbil 35% Nesledoval jsem ho 61% hlasovalo: 38614 lidí

To, že nakonec do Bratislavy nejel vlakem, jak původně sliboval v jednom z rozhovoru Spotlight, později vysvětlil následovně: „Jeli jsme autem a bylo to z toho důvodu, že ne vždy člověk na první dobrou rozumí všem okolnostem. V tomto případě jsem nezvažoval, že přesun vlakem je mnohem náročnější z hlediska zajištění ochrany. Varianta autem byla nejméně rušivá,“ kličkovala hlava státu.

V Aby bylo jasno se také zaměřili na to, jak si Pavel vede v dodržování zákonů. „Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony,“ složil 9. března Petr Pavel slib do rukou předsedy Senátu a stal se tak čtvrtým prezidentem České republiky. Načež jej v létě načapali novináři, jak se například vesele projíždí po silnici na motorce bez helmy.

A také v otázce důstojnosti, respektu a slušnosti prezident Pavel pokulhává. „Slíbil jsem, že do vedení naší země pomohu vrátit důstojnost, respekt, slušnost a další hodnoty, které v posledních letech ztrácely na významu,“ prohlásil při inauguraci. V praxi to pak vypadlo například tak, že se na Hradě proháněl na koloběžce. Nebo když poté, co jeden z hradních vozů zasáhlo vejce, pronesl, že se lidé nemají až tak špatně, když mohli hodit na jeho kolonu vejce za sedm až deset korun.

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2023

Na závěr v Aby bylo jasno ukázali, jak se Petr Pavel odměnil novinářům, kteří mu nadšeně a nekriticky pomáhali na Hrad. A to tím, že jim kancelář prezidenta republiky zakázala účast na prezidentově besedě s občany. „V Blansku měl pan prezident rozhovor s naším podcastem Ptám se já a Vlevo dole tam měli být jako takoví předskokani, měli jsme tam mít nějaké vystoupení, ale prezidentská kancelář řekla, že buď oni, nebo Vlevo dole, zvítězil Hrad. Zkrátka nás tam nechtěli, protože jsme trošičku kritizovali dění v prezidentské kanceláři,“ uvedli Lucie Stuchlíková a Václava Dolejší z podcastu Vlevo dole ze Seznam Zpráv.

Psali jsme: Hnůj! Witowská se neudržela. Jde o partnera Koláře Přikryje Ústavní soud škrty na důchodcích? Událost, která to naznačuje. Zapojen soudce Šimíček Prezident Pavel: Katar je země, která je velice otevřená, nakloněná spolupráci „Spojenec i válečný veterán“. Pavlova návštěva Izraele v líčení redaktora ČT

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE