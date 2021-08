Sloučit průmysl a dopravu, navrhuje Havlíček. Potřebujeme skutečně prvoligové ministerstvo

Vicepremiér ANO, ale také ministr dopravy a ministr průmyslu a obchodu volá po vzniku „superministerstva“ hospodářství, které by hrálo absolutní první ligu v české ekonomice. Expert pro dopravu z opoziční ODS Stanislav Blaha to však vidí zcela jinak.

Karel Havlíček začal v Babišově vládě jako ministr dopravy poté, co Babiš ukončil angažmá Marty Novákové. Když potkal stejný osud i ministra dopravy Dana Ťoka, Havlíček převzal i tento resort. A při řízení obou těchto kolosů seznal, že by je bylo možné spojit, a vytvořit tak jedno „superministerstvo“ hospodářství.

„Ta provazba těch hospodářských resortů, průmyslu a dopravy – je obrovská. Je tam celá řada synergických efektů, a když se to řízení dobře uchopí, tak se z toho dá vytvořit jedno skutečně velké, možná říkejme superministerstvo hospodářství. Já si i dovedu představit, že by to v budoucnu takto mohlo fungovat, protože by to prospělo oběma resortům. Nesmírně by posílily, získaly by obrovské množství zdrojů a hrály by skutečně absolutní první ligu v rámci hospodářské politiky,“ prohlásil Havlíček v rozhovoru pro CNN Prima News.

Když nastoupil do vlády, resorty průmyslu a dopravy prý byly jen otloukánci, kteří se mezi sebou hádali o zdroje. Havlíček konstatoval, že se mu to podařilo změnit, a rozhodně by neměl radost, kdyby se Česko mělo vrátit k původnímu stavu.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP

Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Obě opoziční koalice, tedy Piráti a Starostové na straně jedné a koalice SPOLU, to je koalice ODS, lidovců a TOP 09, na straně druhé, říkají, že Havlíček svou práci nezvládá. Jako příklad nezvládání práce superministra uvádějí nemalý počet železničních neštěstí a nehod z posledních měsíců a let.

Opozice je přesvědčena, že kdyby se Havlíček na sto procent věnoval např. situaci v dopravě, k neštěstím možná nemuselo dojít.

„Opět se ukazuje to, co jsme tvrdili už od začátku, dopravu nejde řídit na poloviční úvazek. Bohužel už ale nejde jen o zničená auta z tragického stavu českých silnic, ale stále častěji také o zdraví lidí, v poslední době obzvlášť těch, kteří cestují vlakem. Není možné, aby půlministr Havlíček nadále sledoval rostoucí počet nehod na železnici, a tvářil se, že je všechno v pořádku. Proto vyzývám Karla Havlíčka, aby rezignoval na post ministra dopravy, a vyzývám také premiéra Andreje Babiše, aby našel schopnou osobnost, která se bude věnovat resortu dopravy na sto procent,“ konstatoval dopravní expert ODS Stanislav Blaha již v září loňského roku.

Ing. Stanislav Blaha ODS

Tento profil není poslancem aktivně využíván

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

