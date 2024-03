Slovenské volby: O křeslo prezidenta se utká Korčok s Pellegrinim

reklama

Po sečtení sta procent hlasovacích lístků získal Ivan Korčok 958.393 platných hlasů, což je 42,51 %. Za ním následuje Peter Pellegrini, kterého podpořilo 834.718 voličů, což je 37,02 %. Štefan Harabin na třetím místě získal 260 tisíc hlasů (11,73 %) a Krisztián Forró na čtvrtém místě přes 65 tisíc hlasů (2,90 %).

Předseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka věří, že první kolo Ivanu Korčokovi dodá sílu do druhého kola. Pogratuloval mu k vítězství v prvním kole. Ukázalo se podle jeho slov, že lidé chtějí prezidenta, který bude sloužit lidem. „Před druhým kolem voleb jsou dva důležité těžké týdny. Máme naději. Udělejme to, pozvěme k volbám co nejvíce lidí a zvolme Ivana Korčoka prezidentem Slovenské republiky,“ vyzval Šimečka, podle nějž lidi vědí, co od Korčoka čekat. „Ukazuje se, že opravdu hodně lidí na Slovensku nechce, aby se prezidentem stal někdo, kdo bude slepě poslouchat Roberta Fica,“ uvedl na sociální síti X Šimečka.

Gratulujem @IvanKorcok k víťazstvu v prvom kole! Ukazuje sa, že naozaj veľa ľudí na Slovensku nechce, aby sa prezidentom stal niekto, kto bude slepo poslúchať Roberta Fica. Naopak, chcú prezidenta, ktorý bude slúžiť ľuďom, tak ako ponúka Ivan Korčok.

Sú pred nami dva dôležité,… pic.twitter.com/YCsV1G2OjA — Michal Šimečka (@MSimecka) March 23, 2024

„Peter Pellegrini je člověk západního střihu, ale i tento světonázor je ochoten podřídit politickému cíli,“ říká Ivan Korčok po vítězství v prvním kole voleb. „Dobře ví, že Rusko je agresor, ví, jak manipuluje se slovy válka a mír,“ sdělil Korčok, a že se chce zaměřit i na zklamané voliče vládní koalice.

Pellegrini varuje, že Korčok by Slovensko zavlekl do války na Ukrajině. Hovořit chce s prezidentskými kandidáty, kteří v prvním kole neuspěli, o tom, jak náloží se získanou důvěrou voličů. „Podařilo se mi zachovat si tvář. V kampani jsem byl takový, jaký skutečně jsem,“ řekl Pellegrini podle webu hnonline.

O prezidentovi republiky Slováci budou rozhodovat v druhém kole, které se uskuteční 6. dubna. Očekává se, že druhé kolo prezidentských voleb bude nejtěsnější v historii.

Volební účast byla 51,91 %, což znamená, že voleb se zúčastnilo 2.265.656 voličů.

