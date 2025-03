Slovenské vyšetřování covid vakcín: „Vlna, která se rozšíří do světa.“

Jaký důsledek bude mít skutečnost, že ve vakcínách byla nedeklarovaná DNA, v některých šaržích dokonce ve větším množství než RNA? Kdo by měl, či neměl stanout v souvislosti s řízením epidemie před soudem? Jaké tlaky se odehrávají kolem snah vyšetřit, které mechanismy a proč v souvislosti s covidem selhaly? Tyto otázky zodpověděl Peter Kotlár, poslanec NR SR a zmocněnec vlády, Nadačnímu fondu Svědomí národa.

Chceme oslovit další státy

Co tedy přináší zpráva MUDr. Soni Pekové, soudní znalkyně v oboru mikrobiologie, o obsahu vakcín proti covidu, která se zaměřila na látky, jež výrobci nedeklarovali, a přesto se ve vakcínách našly, někde i v extrémních hodnotách? Změní tato zpráva situaci ohledně obsahu mRNA vakcín? Podle Kotlára je otázkou, do jaké míry je relevance zprávy dostatečná na to, aby se věci změnily.

„Společně s českými kolegy spolupracujeme na tom, abychom oslovili i jiné státy, aby zastřešily výsledky analýzy, které jsme společně s doktorkou Pekovou udělali,“ objasnil slovenský politik.

Podaří se spustit další kroky v rámci celé Evropy či světa?

Bylo by podle něj dobré, aby tuto záležitost zastřešily státy jako USA, které už byly oficiálně osloveny, a zrealizovaly by podobné analýzy. Další kroky by pak bylo možno podniknout v rámci silnější aliance. „Nemůžu se tvářit, že výsledky, které jsem přinesl na generální prokuraturu, budou zabezpečovat ten první, startovací bod ve vztahu ke spuštění nějakých procesů v celé Evropě nebo ve světě, ale je třeba říct, že to, co se nám podařilo zorganizovat – jí vypracovat a mně odprezentovat – tak to je celosvětový unikát. Po doplnění nějaké informace ve vztahu k jiným státům, které zrealizovaly analýzy na přítomnost DNA, co se týká kvantity, tak si myslím, že jsme byli dostatečně přesní, a hrozby, které z toho vyplývají, podtrhává a zvýrazňuje naše zpráva,“ uvedl poslanec Kotlár.

„Semínko naděje“ zaseto v Česko-Slovensku

Slovenský politik odpověděl také na otázku, jak se změnilo od pandemie covidu-19 postavení lidí poškozených očkováním mRNA vakcínami na Slovensku. „Je to jen začátek. Musím říct, že malá skupina států – malé Česko-Slovensko ve středu Evropy – pravděpodobně spustí vlnu nějakého směřování lidí, kteří byli poškození vakcínou proti nemoci covid-19. Otázkou bude, kam se bude upírat pozornost, zda na ŠÚKL, SÚKL, EMA či stát nebo potom na jednotlivé farmaceutické firmy. To je otázka rozhodnutí a dohody, do jaké míry uzná nějaká aliance silných států, že tato zpráva je správná, pravdivá a oficiální. To je otázka, která se dnes nedá zodpovědět. Pokoušíme se o to na úrovni vlády Slovenské republiky a věříme, že materiály, které poskytujeme i do celého světa, potom pomohou jednotlivým státům zrealizovat stejné analýzy, dospět ke stejným výsledkům a přijmout stejné postupy,“ řekl Kotlár.

Je podle něj těžké říct, kdo bude první a vyhraje souboj mezi pravdou a těmi, kteří potlačovali tuto pravdu. „Je těžké předpovědět, jestli to bude malé Slovensko nebo to bude Česká republika po blížících se volbách nebo to budou Spojené státy. Rozhodně semínko naděje, aby se věci už neopakovaly a politická moc se nezneužívala na takové účely, bylo zaseto nikoliv na Slovensku, ale v Česko-Slovensku,“ zdůraznil politik.

Zdvihneme varovný prst

Kotlár hovořil také o tom, zda ŠÚKL, slovenská obdoba českého Státního ústavu pro kontrolu léčiv, funguje ohledně hlášení nežádoucích účinků tak, jak má. „To je, jako kdybyste se zeptali, jestli všechna data a informace ohledně nežádoucích účinků jsou na správných místech správně zaznamenané a jestli jsou tato data k dispozici. Podle mého názoru to není nikde na světě. Otázkou je, jak to nastavíme do budoucna. Nejdřív musíme najít důvod, kvůli kterému je třeba zdvihnout varovný prst, a s důkazním materiálem předstoupit v soudním procesu před struktury, které byly zodpovědné za to, že povolily aplikaci této genové terapie pro tak široké množství lidí, pro celou populaci bez toho, aby si suverénními způsoby vlastními státními slovenskými analýzami ověřily alespoň zhruba bezpečnost a účinnost těchto vakcín a jen se slepě odvolávaly na vyjádření Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). Toto je proces, na který chceme upozornit,“ odpověděl Kotlár.

Kdo nese zodpovědnost?

V budoucnosti podle něj musí existovat dohoda mezi stranami, ke kterým se ten varovný prst vztahuje. „Aby začaly spolupracovat, abychom se s nimi dohodli, do jaké míry, by měly do budoucna nést zodpovědnost. Když bychom teď řekli, že všichni, kdo nesou zodpovědnost za to, co se tu stalo, zda je to ŠÚKL nebo lékaři, kteří to podávali, nedospěli bychom k žádnému výsledku. Ano, stala se velká, velmi nepříjemná věc. Když se prokáže, že máme pravdu, tak je to celospolečenský problém,“ připustil Kotlár.

Viníky je třeba postavit před soud

Sám prý se kvůli strachu očkovat nenechal, zatímco jiní lidé se právě kvůli strachu očkovat nechali. „Za to, že tu došlo k rozdělení a polarizaci společnosti si můžeme my všichni, nikoliv já nebo protistrana. ŠÚKL by měl ve správném okamžiku stáhnout ocas a počkat si na výsledky, ověření posudku. Potom bychom si měli společně sednout za jeden stůl a dohodnout se, co budeme dělat dál. Zda budeme hledat všechny viníky, u kterých budeme muset odlišit, zda jednali vědomě, nebo nevědomě – už dnes upozorňuji na to, že to není možné, táhlo by se to léta – nebo přijmeme předběžná opatření i ve vztahu k WHO, která pandemii nezvládla, a ve vztahu ke strukturám státu, který nezvládl kontrolu léčiva použitého pro celou populaci. Musíme dojít ke společné dohodě,“ zdůraznil Kotlár.

Namísto hledání všech viníků je podle něj třeba nalézt ty, kteří jsou na vrcholu pyramidy zodpovědnosti. Je nutné je postavit před soud, ať se zodpovídají, ale je třeba odlišit ty, kteří museli konat rychle, protože na ně bylo tlačeno shora.

Poslance fyzicky napadli

Politik hovořil také o tom, zda jsou na něj vyvíjeny tlaky, aby se věci nevyřešily důkladně. „Všechny, které si dokážete představit – výslechy, osočování, plivance do tváře v přítomnosti mých vlastních dětí, fyzické napadení,“ přiblížil Kotlár a zdůraznil, že závěry, které prezentoval, nejsou z jeho hlavy.

