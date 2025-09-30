Slovensko, Maďarsko, USA. Je to tu. Svět „kavárníků“ se hroutí

Slovensko v minulém týdnu změnilo ústavu. Vláda a podstatná část opozice se dokázaly shodnout na změnách, které posilují konzervativní hodnoty a více podporují tradiční rodinu.
Čtvrteční hlasování vkládá do ústavy existenci pouhých dvou pohlaví a také například znemožňuje adopce dětí nesezdanými páry.
„Buďme hrdí na to, čeho jsme dosáhli. Toto je vítězství Slovenska, není to vítězství Smeru. Slovensko ukázalo Evropě i světu, že jsme tady tak jako před staletími, jednoduše, že existujeme a umíme říct, že nám Brusel nebude diktovat, že existuje nějaké třetí, čtvrté či páté pohlaví,“ řekl po schválení premiér Fico.
Podle něj liberalismus a progresivismus ničí Evropu a Slovensko může být příkladem i pro jiné země. Andrej Danko z vládní Slovenské národní strany vyjádřil radost, že jeho děti a vnuci nebudou žít ve světě, kde bude líbání dvou mužů považováno za normu.
Třetí koaliční strana Hlas na novele ocenila garanci rovnosti mužů a žen včetně rovnosti platové.
Ficova vláda v parlamentu ústavní většinou nedisponuje, tento návrh ale podpořila i významná část opozice. Zejména poslanci tradičně konzervativního Křesťansko demokratického hnutí. „Přijatá změna vede k ochraně lidské důstojnosti, proto mě těší, že návrh prošel,“ ocenil jeho předseda František Majerský.
Klíčové hlasy ale dodali někteří poslanci bývalého premiéra Igora Matoviče, který přitom jinak Ficovu vládu ostře kritizuje. Matovič tím vytočil Michala Šimečku, lídra Progresivního Slovenska, hlavního odpůrce novely. Ten vzkázal, že toto je konec jakýchkoliv úvah o vzájemné spolupráci.
Šíře shody přesvědčila i prezidenta Petera Pellegriniho, který se rozhodl, že nebude využívat svých práv novou úpravu brzdit. Jak uvedl, ústavní většina je tak silná, že by se proti ní měl prezident stavět jen ve zcela výjimečných případech.
Kromě toho má návrh i podporu veřejnosti. A nejen dnes, Slovensko si na své kulturně-etické svébytnosti zakládá dlouhodobě. Už před vstupem do EU v roce 2002 přijala Národní rada deklaraci, kde konstatuje, že Slovensko považuje „ochranu života a důstojnosti lidské bytosti od početí až po smrt, ochranu života a institutu manželství za součást svrchovanosti a výlučné působnosti členských států EU“. Bylo konstatováno, že v otázkách „národní identity Slovenska“ má slovenské právo přednost před unijním.
Již v roce 2014 bylo do slovenské ústavy zaneseno, že manželství je svazkem muže a ženy, nyní byla doplněna definice rodičovství jako postavení muže – otce a ženy – matky.
Někteří právníci ale tvrdí, že novela je v rozporu s právem EU, které se Slovensko zavázalo dodržovat. Jde zejména o ustanovení, jímž se do ústavy zanáší svrchovanost země ve věcech národní identity včetně kulturně-etických otázek, dříve dovozovaná pouze z parlamentní deklarace.
Eurokomisař Michael McGrath obratem pohrozil, že právo EU má přednost i před ústavami členských států, a dodal, že v podobném případě Evropská komise už v minulosti zažalovala Polsko.
Mluvčí Evropské komise pak uvedl, že zákonná pravidla by neměla vést k diskriminaci žádné skupiny lidí.
„Vidíme změnu předpisů, která v každodenním životě nemusí znamenat žádnou zásadní změnu. Jde spíš o to, že ta změna symbolizuje nástup úplně jiných mocenských poměrů a úplně jiného systému vládnutí,“ říká pro ParlamentníListy.cz sociolog Petr Hampl.
Z českého internetu zazněla v předvolebním čase jak slova pochvalná, tak ta o fašizujícím Slovensku.
Protestovat proti dvěma pohlavím? Politická sebevražda
Slovenské hlasování ale zapadá do kontextu posilování konzervativního pohledu na svět, který lze pozorovat od nástupu Donalda Trumpa. Někteří to spojují s vlivem konzervativních skupin kolem amerického prezidenta, jiní připomínají spíše zásadní vliv škrtů v podpoře neziskového sektoru prostřednictvím „humanitární“ agentury USAID, která za prezidenta Bidena vydatně podporovala právě LGBT aktivity a boj za proměnu tradičních rodinných struktur.
Z tohoto pohledu je posilování konzervativního pohledu na svět výsledkem autentické lidové vůle, očištěné od zkreslení drahého LGBT marketingu.
Symbolickým momentem byly nedávné připomínky památky zavražděného amerického konzervativního aktivisty Charlieho Kirka.
Často zaznívala paralela, že zatímco před čtyřmi lety po kauze George Floyda, afroamerického recidivisty zabitého při nešetrném policejním zákroku, docházelo k masovému vandalismu a zapalování aut i budov, připomínka konzervativního aktivisty probíhala pietně, v klidu a se svíčkami.
Přesto se musel kardinál Dominik Duka, který v Týnském chrámu mši za zemřelého celebroval, hájit v České televizi.
Podle Hampla dnes nemůžeme přímo mluvit o lidové revoluci. Ale je zřejmé, že nový přístup je vůči normálním lidem a jejich pohledu na svět nesrovnatelně ohleduplnější než předcházející agresivita liberální oligarchie žádající veřejnou deklaraci postojů.
Hysterická reakce těchto lidí na události, jako je ústavní novela na Slovensku, je podle sociologa naprosto normální. „Pokaždé, když se zlepší postavení pracujících mas, reagují předchozí elity s touto hysterií. Pokaždé poukazují na domnělé nebo skutečné osobnostní slabiny představitelů nové moci. Pokaždé straší, že to skončí katastrofou. A pokaždé katastrofa nepřijde a oni sami upadnou do zapomnění,“ dodává historický kontext.
Že si k protestům vybrali právě slovenskou ústavní novelu, to podle Hampla svědčí o mentálním úpadku končících liberálních elit.
„Ficovy změny ústavy jsou absolutně konsenzuální a žádný aspoň trochu rozumný člověk proti nim nemůže nic namítat. Pokud je pro někoho nepřijatelné, že pohlaví jsou dvě, pak má na takový názor právo, ale musí počítat s tím, že bude pokládán za vyšinutého magora. Protestovat proti existenci dvou pohlaví je politická sebevražda. Celá ta šaškárna jenom potvrzuje a ukazuje, proč je starý režim neudržitelný,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Hampl.
Každá elita si generuje svou podobu „spravedlnosti“, kterou veřejnosti ospravedlňuje své postavení. Ale systém, který se definuje na takto pochybném tématu, podle Hampla nemá šanci přežít.
„Po změnách v Maďarsku, na Slovensku a v USA dojde na další země. Netvrdím, že všude budou vyhrávat orbánovské osobnosti, ale starý režim už skončil,“ soudí sociolog.
autor: Jakub Vosáhlo