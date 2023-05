Slovensko bez Čaputové? Nová vláda ji může stát křeslo

reklama

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová jmenovala kvůli vleklé krizi úřednickou vládu, která má dovést zemi k předčasným volbám v září tohoto roku. Premiérem bude ekonom a viceguvernér centrální banky Ľudovít Ódor.

„Je to uznávaný ekonom, představuje takovou klidnou sílu. Je to poprvé, co bude na postu premiéra člověk maďarské národnosti, v minulosti by to vzbudilo velké emoce, ale dnes ne. To je ta lepší strana mince,“ říká Vašečka v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál.

Kritici mimo jiné namítají, že nová vláda je de facto vládou prezidentky Čaputové. Expremiér Robert Fico tvrdí, že si do vlády Čaputová nominovala své kamarády a úřednická vláda prý bude moc progresivní. To ale podle Vašečky není pravda.

„Používá se to jako urážka, podobně jako slovenští fašisté vymysleli bizarní označení liberální fašista. Připomíná to Orwellův román 1984, kde černá je bílá, válka je mír a fašisti nejsou fašisty. Sem se Slovensko dostalo. Ta vláda není progresivní, jsou v ní i kovaní konzervativci a lidé, kteří dosud neměli nic společného s politikou,“ tvrdí Vašečka.

Sněmovní krize na Slovensku byla podle Vašečky dána zejména tím, že jednotlivé resorty vedli lidé, kteří nebyli připraveni vládnout. Stejně tak to prý bylo ve Slovenské informační službě. „Pod sebe si ji do značné míry zabrala strana Jsme rodina, a to mnohým nevyhovuje. Slovenská politika se dostala tam, kde je, i kvůli tomu extrémnímu rozparcelování si státní správy,“ soudí Vašečka. Vláda odborníků tak prý nepřijde s žádnou legislativní smrští, ale bude spíše jen uklízet na jednotlivých ministerstvech.

Útoky na úřednickou vládu, kterou jmenovala prezidentka, podle Vašečky můžou zhoršit šance Čaputové na znovuzvolení. „Stále neoznámila, jestli bude kandidovat – a není to mediální hra. Skutečně se rozhoduje, což mimo jiné souvisí s tím, jak je útočeno na ni a její rodinu,“ uvádí sociolog.

Podle něj červenou čáru s útoky na Čaputovou překročil právě Fico. „Opakovaně tvrdí, že je americká agentka placená Georgem Sorosem a antislovenská politička,“ připomíná Vašečka a dodává, že mnoho lidí podobným konspiracím věří.

Právě Ficův Smer nyní vede předvolební průzkumy pro zářijové volby. Fico směrem k prezidentským volbám mimo jiné prohlašuje, že volby nebudou svobodné. „Jestli po volbách nastane stabilita, tak bude zničující. Pro demokratickou a prozápadní část Slovenska v podstatě neexistuje dobrá varianta,“ zdůrazňuje Vašečka.

Reálnou možností je například koalice Smeru, strany Republika, Slovenské národní strany a hnutí Jsme rodina. „Taková koalice by byla stabilnější, ale také autokratická. To, že Slovensko ještě nemá autoritářskou vládu, tak je vlastně štěstí, protože když sledujeme preference lidí, tak půda pro to je do jisté míry vytvořena už dnes,“ uzavírá s tím, že nejlepší by asi byl návrat strany Hlas expremiéra Roberta Pellegriniho v koalici s některou z demokratických stran.

