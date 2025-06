Biden je pustil dovnitř. USA ve stavu vysoké pohotovosti

Anketa Jak hodnotíte práci Donalda Trumpa? (Ptáme se od 23.6.2025) Výborný prezident, dle očekávání 34% Zklamal mě 52% Mizerný prezident, dle očekávání 10% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 2600 lidí



Úředníci Bílého domu i FBI jsou ve vysoké pohotovosti kvůli možným „íránským spícím buňkám“, které by mohly podniknout útoky přímo ve Spojených státech, a hrozby teroristických útoků se obávají i bezpečnostní složky ve velkých amerických městech.



„Sledujeme vývoj situace v Íránu. Z důvodu maximální opatrnosti nasazujeme dodatečné zdroje na náboženská, kulturní a diplomatická místa po celém New Yorku a koordinujeme to s našimi federálními partnery. Budeme i nadále sledovat jakýkoli potenciální dopad na New York,“ informovalo policejní oddělení nejlidnatějšího amerického města.

A po uklidnění situace na Blízkém východě se úřady rozhodly v obezřetnosti pokračovat. Navazují tak na rozhodnutí, které padlo ještě před samotným zásahem v Íránu, kdy ředitel FBI Kash Patel podle CBS News nařídil sledovat aktivitu zejména ve spojení se spícími agenty Íránem podporované teroristické organizace Hizballáh. Zvýšený dohled započal krátce poté, co byla spuštěna samotná izraelská operace.



Současná i bývalá administrativa se podle deníku The Independent obává hrozby ze strany íránských agentů už od doby, co Trump v lednu 2020 nařídil zlikvidovat íránského generála Kásima Sulejmáního. V návaznosti na jeho zabití FBI, ministerstvo vnitřní bezpečnosti a další agentury zvýšily své zdroje k boji proti potenciálním hrozbám.



Od té doby již státní zástupci také obvinili několik osob žijících v USA ze spiknutí s cílem zavraždit Trumpa i jeho někdejšího poradce pro národní bezpečnost Johna Boltona.

Stanice Fox News v dané souvislosti uvádí, že nepřehledný se pohyb rizikových osob po Spojených státech stal zejména kvůli politice „otevřených hranic“ za Bidena, a existuje tak možnost, že by se Írán a jeho spojenci mohli uchýlit k terorismu. „A hraniční krize za Bidenovy administrativy jen zhoršuje hrozbu aktivace teroristických buněk v USA s cílem poškodit Američany doma,“ píše Fox News.



Ministerstvo vnitřní bezpečnosti ve svém prohlášení pro Fox News Digital popsalo, že konflikt „s sebou nese možnost zvýšené hrozby“ pro USA v podobě možných kybernetických útoků, násilných činů a antisemitských zločinů z nenávisti.



Bývalý poradce pro vnitřní bezpečnost státu New York a expert na kybernetickou bezpečnost Michael Balboni ve vyjádření pro stanici varoval před schopnostmi Teheránu infiltrovat USA. „Přes hranice přešly desítky milionů lidí a my nevíme, kdo jsou, odkud přišli, jaké mají schopnosti ani úmysly,“ hodnotí.

Generální prokurátorka USA Pamela Bondiová v pondělí prohlásila, že byl aktuálně vyhlášen stav „vysoké pohotovosti“ a sledována má být možnost, že se extremisté v USA „nezávisle mobilizují k násilí“ a jsou připraveni podniknout útoky, pokud k němu íránští vůdci vyzvou. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti rovněž uvedlo, že by se mohl zvýšit počet kybernetických útoků a incidentů antisemitismu.



Zakladatel organizace Američané proti antisemitismu Dov Hikind v pořadu „Fox & Friends First“ podotkl, že je potřeba, aby Američané byli ostražití nejen ve vztahu k ilegálním migrantům z Íránu, ale též před „přáteli“ íránského režimu – například radikály, kteří se promenádují americkými ulicemi se slovy podpory teroristům z Hamásu a Hizballáhu. „Kdo je tak hloupý, že si nedokáže uvědomit, jak nebezpečné to může být?“ ptal se a pozastavil se nad tím, že zatímco Američané varují před útokem Íránu, se na newyorském Time Square sešli lidé na podporu íránského režimu a slyšet podle něj není ani kritika od demokratů směrem k lidem, kteří americké nepřátele veřejně podporují.

