Slovo demokracie se zneužívá k manipulaci. Stala se z něho prodejná děvka. Vlastimil Vondruška školí „kavárenské elity“

Historik a spisovatel Vlastimil Vondruška se v dnešním vydání MF Dnes zamyslel nad okopáváním vítězů v demokracii. Podle něj je totiž největší ctností v demokracii respektování vůle většiny. A to ať se to elitám líbí, či nikoli.

„Lidem nejvíc vadí, pokud ti nahoře nechtějí slyšet jejich hlas a hrají si na polobohy. Pak je většinou potrestají svým hlasováním ve volbách,“ míní Vondruška.

Následně se rozhovořil o tom, že jazyk vždycky byl a stále je nástrojem manipulace. „Doma v rodině to platí v malém, v politice a v mediálním prostoru ve velkém. Ale metody se používají stejné. Pokud chceme druhému vnutit určitý názor, musíme volit vhodná slova, která v jeho podvědomí vytvářejí asociace, jež podporují naše zájmy,“ tvrdí Vondruška s tím, že voliče je třeba neustále strašit a ohromovat expresivními prohlášeními.

Uvedl, že mu vadí, že slovo demokracie se začalo používat nikoliv v původním smyslu, ale jako nástroj manipulace. „Mně osobně to vadí, protože dělá z toho pojmu prodejnou děvku. I když slovo samotné, a hlavně myšlenka, již ztělesňuje, za to nemůže,“ píše Vondruška a následně rozebírá význam slova demokracie.

„Už dobrých sto let u nás ve volbách rozhoduje hlas kvalifikované většiny. A to teď vehementně ‚kavárenské elity‘ zpochybňují. Pokud většina volí jinak než ony, je to špatně, protože pravdu mají ti ‚moudří‘. A s hloupostí většiny je třeba skoncovat!“ popisuje dále Vondruška a dodává, že už skoro třicet let si vybíráme své zástupce ve svobodných a demokratických volbách.

„Hlasy všech mají stejnou váhu a uchází se o ně široké spektrum politických stran. Předpokládám, že tohle rámcově vědí všichni. A přesto se tím mnozí a zvláště politici jaksi nechtějí řídit. Když se tento politický systém po pádu komunismu zaváděl, všichni ho velebili. Zvláště nová politická garnitura, kterou volby vynesly k funkcím. Jenže nic netrvá věčně. Politická garnitura zestárla, mnohé její kroky se lidem nelíbily, přišly aféry, chybná rozhodnutí. A najednou se stalo, že další demokratické volby tyhle fosilní politiky a strany funkcí zbavují,“ zdůvodňuje Vondruška to, proč se podle něj ozývá křik ohledně ohrožení demokracie.

„Pokud v minulosti někoho demokratické volby vynesly ke korytu, bylo to správné, pokud ho teď od něj odhánějí, je to nedemokratické. Trochu přeháním, ale v podstatě to tak vypadá,“ zmínil dále historik a rozčílil se nad tím, když někdo říká, že vítězné partaje jsou nedemokratické.

„Co je to proboha nedemokratická strana? Strana může být levicová nebo pravicová, poctivá nebo korupční, proevropská či nacionální, může mít desítky různých přívlastků, ale žádná nemůže být nedemokratická, pokud byla v demokratických volbách zvolena. Nelze zaměňovat pojmy,“ sdělil Vondruška se slovy, že politici nálepkují jiné, že jsou nedemokratičtí.

„Demokracii všichni uznáváme, a tak stačí jako mor zasévat do duší lidí opakované tvrzení, že političtí konkurenti jsou nedemokratičtí. A i když je to pojmoslovně nesmysl, opakují ho do omrzení, protože nikdo neumí neříkat pravdu tak mistrovsky jako politici a jim přisluhující komentátoři,“ sdělil závěrem Vondruška se slovy, že lid se v nedávných volbách demokraticky vyjádřil a platí tak vůle většiny. Žádná demokracie dle jeho slov ohrožena není.

autor: vef