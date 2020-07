Slyšíte dobře. „Jaromír Soukup chválí Mirdu Kalouska.“ Tibet, alkohol, finance? Všechno jinak

Vlastník televize Barrandov a moderátor několika pořadů Jaromír Soukup obhajoval ve svém Týdnu podle Jaromíra Soukupa Miroslava Kalouska. „Říkalo se, že má někde miliardy, dokonce Andrej Babiš to říkal, že má někde miliardy poschovávané. Řekl bych, že ne,“ obhajoval ho moderátor. To však nebylo vše. Kalousek prý financím rozumí a má pravdu ve všem, co říkal ohledně plánovaného rozpočtu. „To jsou věci, Jaromír Soukup chválí Mirdu Kalouska a se slzou v oku vzpomíná na jeho eskapády,“ uznal sám moderátor a došlo i na jeho vlajku Tibetu, údajný odchod z politiky a alkohol.

reklama

V poslední epizodě Týdne podle Jaromíra Soukupa se moderátor věnoval odcházejícímu Miroslavu Kalouskovi. Ten totiž oznámil, že již nebude v dalších parlamentních volbách kandidovat do poslanecké sněmovny, kdy je poslancem již od roku 1998. „Pojďme bez zbytečných řečí k první velké události,“ uvedl Soukup. Velikost této události má podtrhávat zlidovělá hláška: „Toho bohdá nebude, aby Kalousek odešel z politiky. Vidíte, dějí se tu věci a k tomuto teď směřujeme,“ načal majitel televize téma. Skutečným koncem polistopadové politiky by však prý bylo, kdyby Marek Benda ohlásil odchod z politiky, jelikož právě Benda je nejdéle sloužícím poslancem České republiky. „Každopádně je tam skoro třicet let a já doufám, že tam ještě nějakou dobu vydrží, protože až Marek Benda nebude v politice, tak já budu muset jít do důchodu,“ přiznal Soukup. Anketa Chcete, aby Česká republika ratifikovala Istanbulskou úmluvu? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 11334 lidí

„Pojďme si krátce projít život a dílo Miroslava Kalouska,“ navrhl Soukup. Prý si též myslí, že ohlášený konec Miroslava Kalouska v politice znamená jeho skutečný konec v politice. „On možná nebude kandidovat do sněmovny anebo bude… Ale to si ještě vysvětlíme,“ pověděl moderátor. Předtím se podívejme na nejslavnější momenty,“ ukázal Soukup na tabuli, kde byly tři obrázky Miroslava Kalouska. Jeden z nich ukazoval, jak během jednání sněmovny ukázal Miroslavu Topolánkovi sprosté gesto prostředníčkem, které zevšeobecnělo do podoby „Mirku, jsi jednička“. „Taky se vám trochu stýská po Topolánkovi a Kalouskovi? Ono ve světle vládnutí Andreje Babiše to byly takové idylické doby, takové čestné souboje, mi přijde,“ myslel si Soukup.

Gesto známé jako „Mirku, jsi jednička“.

„Já když teď poslouchám komunisty, kteří říkají, že chtějí státní banku, velkou státní banku, třeba na půdě České pošty nebo něco podobného a bez tohoto nepodpoří vládu, tak si říkám: krásná to doba. To jsou věci, Jaromír Soukup chválí Mirdu Kalouska a se slzou v oku vzpomíná na jeho eskapády, protože mimo jiné ta banka, to co říkají komunisté, že budou podporovat vládu, když budeme mít velkou státní banku, tak to bude takový státní kapitalismus, tam se pod vedením Andreje Babiše posouváme. Státní kapitalismus… Prostě budou existovat podnikatelé, kteří to u té státní banky budou mít dobré a dobré to tam budou mít podnikatelé, kteří mají rádi politiky a třeba jim něco schovají na dobu, až z té politiky odejdou,“ kritizoval Soukup. Prý samotný Kalousek moc velké úspory nemá a nevěří tomu, že by je měl u nějakého podnikatele schované. „Říkalo se, že má někde miliardy, dokonce Andrej Babiš to říkal, že má někde miliardy poschovávané. Řekl bych, že ne,“ dodal Soukup.

Dále Soukup poukázal na alkoholové eskapády Kalouska. Všichni prý říkali, že je těžký alkoholik, ale prý to tak nevypadá. „Když se na něj podíváte v posledních dvou, tří letech v televizi, tak mluví normálně. Žádné motání jazyka, blábolení z cesty, no čas od času mu to ujelo,“ shrnul.

Fotogalerie: - Jak je to s Covidem?

Psali jsme: Soukup přitvrdil. Velká zloba na Babiše. Použil výraz, který by z očí do očí neřekl

„No a tyto věci? Ta tibetská vlajka? Kalousek s tibetskou vlajkou, no jo…“ ukázal na ikonickou fotku Kalouska s vlajkou Tibetu a zamířil ke kartonové postavě Kalouska, kterého měl ve studiu i se zmíněnou vlajkou. „Uznejte, že Mirda Kalousek v porovnání s dneškem prosazoval vlastně takové neškodné věci,“ míní vlastník Barrandova.

Ikonická fotka Miroslava Kalouska s vlajkou Tibetu.

Soukup držící tibetskou vlajku stojící vedle kartónového Kalouska.

Anketa Miroslav Kalousek nebude v příští sněmovně. Bude to jeho konec ve velké politice? Bude 66% Nebude 34% hlasovalo: 4921 lidí

Kalousek si prý tehdy myslel, že to na voliče TOP 09 zabere. „Že bude bránit Tibet jako slabého proti silnému. Tibet proti Číně a že ti slabí budou mít pocit, že je Mirda taky ochrání. Úplně mu to nevyšlo,“ konstatoval Soukup. Dále se tázal diváků, zda si všímají jeho smířlivého tónu. „Já jsem Mirdou Kalouskem ne pohrdal, dělal jsem si z něj legraci kvůli té tibetské vlajce, kvůli těm alkoholickým eskapádám, kvůli té nesmiřitelnosti vůči Miloši Zemanovi, kvůli své nesmiřitelnosti ke svým ideovým odpůrcům a politickým odpůrcům. Tento styl toho rozdělování mi úplně vlastní není, ale teď, teď poslouchejte, já se za Kalouska musím postavit v oblasti, které on opravdu rozumí, a to jsou finance,“ pronesl Soukup na adresu vystudovaného chemika.

„Ano, slyšíte dobře, Jaromír Soukup se staví za Mirdu Kalouska v oblasti financí a proč to dělám? Víte, já jsem slyšel v rádiu, že Miroslav Kalousek nechce už kandidovat, tak jsem si počkal na opakování Otázek Václava Moravce. Na ČT24 je dávají nějak pozdě v noci a celé jsem to dokoukal a já musím říci, že Miroslav Kalousek mluvil rozumně a teď samozřejmě hovořím o státním rozpočtu, ne o jeho politických preferencích nebo o skutečnosti, že by se Jaromír Soukup stal voličem TOP 09,“ pověděl a ukázal další obrázek, fotomontáž, která ukazovala Miroslava Kalouska a ministryni financí Alenu Schillerovou jako hráče pokeru.

Fotogalerie: - Symboly

Psali jsme: Jakýkoliv politik mi může závidět, pochlubil se Kalousek. Chodí prý na něj stovky lidí, v Brně stála fronta...

Prý to, co říkal v střetu s Alenou Schillerovou v diskusi na téma státního rozpočtu, byla pravda. „On říkal v zásadě toto, teď tady máme pět set miliard korun státního rozpočtu. Z toho sedmdesát miliard korun z navýšení a teď si jenom vezmeme tu rekapitulaci. Ano, měli jsme čtyřicetimiliardový schodek, pak jsme ho navýšili na tři sta miliard korun, tedy o dvě stě šedesát miliard korun po vypuknutí té korona krize s tím, že to bude stačit. Teď ministryně financí přišla s tím, že to stačit nebude a potřebuje schodek státního rozpočtu navýšit o dalších dvě stě miliard korun,“ popsal. Vláda, ministryně i Andrej Babiš prý říkají, že to prý bude stačit. „Mimochodem těch lidí placených z veřejných peněz přibylo za dobu vlády Andreje Babiše šedesát tisíc, což je tedy obrovské číslo. Digitalizace pak tedy vůbec nefunguje.

„Máme výdaje státního rozpočtu, které jsou z valné většiny dány těmito mandatorními výdaji (mandatorní výdaje jsou výdaje povinné ze zákona. Jde například o důchody či platy státních úředníků a státních zaměstnanců. Pozn. red.). Ty vzývané investice, ty jsou samozřejmě v jednotkách procent celkových výdajů státního rozpočtu, i když jsou mediálně vděčné a já říkám, že těch 500 miliard korun v žádném případě stačit nebude a nebude proto, že ty příjmy budou daleko nižší, než je vláda ochotna si přiznat, protože s ekonomikou nedělá nic. Ekonomice se na podzim bude dařit katastroficky, a pokud se podnikům daří katastroficky, no tak logicky příjmy státního rozpočtu jsou menší,“ konstatoval Soukup. Prý právě toto říkal Kalousek ve výše zmíněných Otázkách Václava Moravce. „Já říkám, že Miroslav Kalousek má pravdu. Miroslav Kalousek má pravdu,“ uzavřel téma financí moderátor.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Prý na ČT24 řekl, že tam nemusí být, nikoliv, že tam nebude. „On to myslel tak, že on je tak silná persona, kterou tolik lidí nenávidí, že by pro projekt spojení těch pravicových stran mohl být škodlivým, toxickým, takže tam radši nebude, ale bude to řídit zezadu. Buď se mu ten projekt spojení těch pravicových stran TOP 09, STAN, KDÚ a možná ODS a Pirátů, jestli se jim to povede, tak tam Kalousek nebude. Jestli se jim to nepovede, tak tam Kalousek bude, takhle to je,“ pověděl na závěr Jaromír Soukup.

Psali jsme: Řekněme Rusku a Číně, že o jejich produkty nestojíme! Pekarová Adamová si vzala na pomoc tajné služby. Jde o Dukovany a stovky miliard Ezopíč*viny! Pirátský volební autobus rozhádal stranu. Tohle v něm chtěli vozit. Padla i urážka SPD Istanbulská smlouva: Chtějí dětem vymýt mozky bez dohledu rodičů. A je toho víc. Nina Nováková varuje Soros opět bojuje za demokracii. Teď do toho narval přes miliardu korun. Zastaví Trumpa?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.