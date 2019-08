Šmarda promluvil: Chci být ministrem. Neustoupím!

Místopředseda ČSSD Michal Šmarda v rozhovoru pro deník Právo prohlásil, že chce být ministrem kultury i navzdory tomu, že o jeho účast ve vládě nestojí premiér Andrej Babiš. Kdyby teď ustoupil, přišlo by mu prý, že vráží kudlu do zad ČSSD. Není to přitom tak dávno, co tvrdil, že na ministerské funkci nelpí.

Šmarda v rozhovoru připustil, že na funkci ministra nejprve netrval. Ale pokud to předseda strany Jan Hamáček považuje za principiální věc, prý rozhodně nepůjde proti němu.

„... řekl jsem předsedovi Hamáčkovi, že mu pomůžu. Zároveň jsem mu řekl, že na nominaci nelpím, a pokud se vedení rozhodne nominaci změnit, tak to budu respektovat a nebudu to nikomu vyčítat. Když ale Jan Hamáček bojuje za nějakou věc, tak ho nebodnu zezadu do zad a neřeknu mu, že mu na ten jeho boj kašlu. To je věc, která se nedělá a týmový hráč jí udělat nemůže,“ vysvětlil Šmarda.

Michal Šmarda ČSSD



starosta Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

ČSSD se prý musí o situaci poradit na předsednictvu a pak vydá stanovisko. Prezident Miloš Zeman se prý ke stávající krizi vyjadřuje jednou za čas a média to respektují. Šmarda má proto za to, že podobné chování mohou novináři uplatnit i vůči sociálním demokratům. Kdyby to bylo na něm, jako starosta Nového Města na Moravě by podobnou situaci vyřešil do čtyř dnů. Podobně by si prý počínal i manažer menší či střední firmy. Prezident Zeman a premiér Babiš (ANO) však jednají jinak. A dávají vodítka, jak se mohou politici chovat i v budoucnu. A to je podle Šmardy vlastně trochu problém, protože se tu podle místopředsedy ČSSD otevírá prostor pro překračování Ústavy.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Na Zemana se plive, ale když to samé udělal Kiska... Zimola se neudržel Nejlepší by bylo ministerstvo kultury úplně zrušit, radí Štěpán Kotrba. Anarchističtí augusti se beztak chtějí řídit jen sami Dvojí metr Demagogu! Publicista ukazuje, jak server naložil s výroky Drahoše a jak se slovy Marka Bendy Trikolóra uvítá, pokud ČSSD odejde z vlády. Skončí tím devastace republiky Petříčkem a Maláčovou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp