Smejkal ve varu: Zase vylézají odborníci. Třeba Šmucler. Počkal si, až se situace zlepší a zase hlásá...

reklama

„Jsem už unaven, a to, že jsem se stal trochu mediální tváří, to bych si sám nikdy nevybral a nechtěl to. Ale toho, že jsme založili MeSES a šli do toho, určitě nelituju,“ říká v úvodu rozhovoru v Prostoru X epidemiolog Petr Smejkal.

Na práci skupiny MeSES je ale dle svých slov pyšný. „V posledních měsících jsme se podíleli na tom dobře vedeném rozvolňování, které proběhlo. Jako země jsme to zvládli dobře a MeSES na tom měl podíl, zejména v době výměny ministra zdravotnictví Jana Blatného. V tu dobu jsme pochopitelně byli často voláni, protože než se vymění ministr a jeho tým, tak to chvíli trvá a potřebuje trochu pomoci,“ hodnotil Smejkal vliv skupiny.

Skupina podle něj řešila především epidemiologické věci a vládě doporučovala další postup. To, že to nebylo právně v pořádku podle pandemického zákona, jak rozhodl Nejvyšší soud, podle Smejkala skupina neřešila a byla to odpovědnost vlády. „Kdyby to mělo být na nás, tak to už bychom vážně úplně suplovali stát,“ prohlásil s ironickým úsměvem Smejkal s tím, že to už měl mít na starosti právní odbor Ministerstva zdravotnictví.

„Kde to vlastně žijeme, když tady postupné rozvolnění musela vyřešit dobrovolná skupina nadšenců, kteří chtěli pomoct? Ministerští úředníci nás přece nemuseli poslouchat, mohli jít pro rady i k jiným skupinám, které měli k dispozici, jako vlastní klinická nebo epidemiologická skupina. To, že ministerstvo naslouchalo nám, ještě neznamená, že jsme právně odpovědní,“ uzavřel Smejkal. „Ale lidi rádi hledají viníka a už se na nás snaží hodit spoustu věcí, to je asi normální,“ dodal smířeně.

Smejkalovi vadí, že po těžkých měsících, kdy se země potýkala s koronavirem, postupně zase vylézají odborníci, kteří hlásají o proměřování a nesmyslnosti restriktivních opatření. „Třeba takový docent Šmucler a jiní si počkali, až se situace zlepší a opět začínají hlásat, že to celé bylo přehnané, že to vlastně byla jen taková chřipka a že veškerá ta opatření byla zbytečná. Tak nevím, proč tohle neříkali v době, kdy tady umírali lidé a museli jsme překládat pacienty do zahraničí,“ podivil se Smejkal.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Staronový ministr Adam Vojtěch je podle Smejkala slušný člověk a Ministerstvo zdravotnictví se zase obrátilo k lepšímu. „Těch kauz kolem ministra Arenbergera bylo tolik, že bylo na místě, aby odešel. Vojtěch tu první vlnu zvládl dobře, až na ty nejasnosti kolem nákupu roušek. Kdyby byl zájem, tak své rady klidně opět nabídneme, my jsme vždy chtěli být jen poradní orgán a spolupráce třeba s ministrem školství Robertem Plagou nám fungovala výborně,“ nabídl rady Smejkal.

Zpět pod ministerstvo se ale Smejkal s MeSES už nechystá, politika ho prý otrávila. „Tak když poskytujete rady zadarmo ve volném čase, a potom ministr nemá ani tu slušnost zvednout telefon a zavolat, že vás chce vyhodit, tak to bychom si teda dvakrát rozmysleli, jestli se tam zase vracet,“ prohlásil rozhořčeně.

„Arenberger nám zpočátku volal, věřil našim doporučením, ale pak postupem času ta spolupráce chladla a on nějak zapomněl, že jsme ho zpočátku dost podrželi v té funkci a pomáhali mu, jak to jen šlo. Takže se mě fakt hodně dotkl ten způsob, jakým bylo to naše popravení provedeno. S Blatným jsme spolu sice často nesouhlasili, ale jednal férově a neměl jsem pocit, že by nás mohl takto podrazit,“ zkritizoval Smejkal chování Petra Arenbergera.

PhDr. Lubomír Zaorálek ČSSD



ministr kultury Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Opřel se také do ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD), který na MeSES svedl neotevření divadel a jiných kulturních akcí. „On byl ve vládě, kde se schválili rozvolňovací balíčky a nic tam asi neřekl. Ale pak za námi byl, abychom vydali doporučení, že divadla a kina mohou otevřít dřív a my jsme ho v tomto nepodpořili, protože ač milovníci kultury, tak by nebylo fér, aby to přeskakovalo ostatní oblasti. A on potom někde v médiích si na nás postěžoval, že jsme šli proti němu, a proto ta divadla zůstanou zavřená,“ vyprávěl naštvaně Smejkal.

V pandemii se podle něj projevila zvláštní politická kultura v Česku, kdy politici jen zneužívají ochoty občanů pomoci, když se jim to hodí. „Častěji nás ale berou jako nějakou konkurenci a nabídky pomoci nepřijímají. Vzpomínám si na člověka, který chtěl loni pomoci přetíženým hygienám s trasováním ve svých call centrech, ale vláda se s ním vůbec nebavila. Politici asi nechápou, že tady jsou vážně lidi, kteří to myslí dobře, chtějí, aby se tady dobře žilo a věci fungovaly,“ dodal Smejkal.

Psali jsme: „Takže epidemii nikdo nevyhlásil?!“ Advokát griloval ministerstvo. Je v šoku z odpovědí. Chystá odhalení kolem Smejkala Epidemiolog Smejkal varuje: Sílí hlasy, že jsme byli radikálové, kteří to přeháněli. Jenže... Ten pan Smejkal není ani epidemiolog. Profesor Pirk o zločinu na dětech a dalších omylech vlády Smejkal: Teď už to vláda nezkazí. To nejhorší jsme zvládli my

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.