Smích vás přejde, zvyšoval Onderka hlas na Šlachtu. Fiala se dojímal demonstracemi na Letné

reklama

Anketa Vadí vám, že se premiér Babiš ,,kamarádí" s Viktorem Orbánem? Vadí 8% Nevadí 83% Nevím / Je mi to jedno 9% hlasovalo: 31370 lidí

Vláda v pondělí schválila návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 376,6 mld. Koaliční ČSSD jej však nepodpořila, projedná ho až nová Sněmovna. Podle šéfky státní kasy se takový výsledek dal předpokládat.

„Neshodli jsme se na jednom jediném bodu, na růstu platů ve veřejném sektoru,“ uvedla, že ANO chtělo navýšit částku 1400 korun. To podle ČSSD nepokryje inflaci, navrhla proto 3000 korun. Ministryně se oháněla čísly a zrušením superhrubé mzdy, což by podle ní mohlo inflaci pokrýt.

Onderka vyloučil, že by šlo ze strany ČSSD o předvolební taktiku: „Sociální demokracie jen obhajuje zájmy nejslabších a těch, co mají nejméně peněz. Tím, co vláda udělala pod taktovkou tady paní ministryně financí, způsobila, že některé profese například u policistů a hasičů nebudou mít reálnou mzdu letošního roku. Oni si pohorší,“ rozčiloval se.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Bc. Roman Onderka, MBA ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„A je to fascinující, když každý po povodních, po covidu, po tornádu, se chce fotit s hasičem a policistou a slibuje jim hory doly. A následně dojde na lámání chleba a slyší jen ‚nemáme na to peníze‘. Jestli máme na to, že navýšíme faktury na koupi raket ze zahraničí o 12 miliard, tak mi neříkejte, že nemáme 11 miliard na navýšení mezd pro ty nepotřebnější,“ doplnil lídr kandidátky ČSSD v Jihomoravském kraji.

Kritický komentář přidal Petr Fiala: „Tento rozpočet je jen další důkaz zadlužování naší budoucnosti. Ten rozpočet je proinflační, neodpovědný a bude znehodnocovat úspory lidí,“ konstatoval, že takový ve Sněmovně v žádném případě nepodpoří.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Rovněž Piráti takový rozpočet podpořit odmítají: „Tohle je přesně ten styl politiky, který vytváří křehkou českou ekonomiku. Osobně bych byl velmi rád, kdyby se nám po volbách podařilo najít nějakou společnou řeč, abychom našli jiný model rozpočtu,“ vymezil se Holomčík proti tomu, jaký rozpočet si ANO „na sílu“ protlačilo.

Mgr. Radek Holomčík Piráti



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pojezný z KSČM zmínil především zbytečné peníze na zbraňové systémy. „Odsunout finanční závazky je jediná možnost, jak získat nějaké peníze. Takovýto rozpočet bychom nebyli schopni podpořit. Pokud si Sněmovna troufne jít do rozpočtového provizoria, hrozí ale větší problémy, než schválení tohoto rozpočtu,“ míní.

Mgr. Ivo Pojezný KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Rozpočtové provizorium není vůbec legrace,“ zapojil se do diskuse Šlachta. Pokud by se Přísaha dostala do Sněmovny, není pro ni takový rozpočet optimální: „My bychom to nepodpořili v tento okamžik, ale uvidíme, jak budou po volbách rozvržené síly,“ vyčkal by.

Mgr. Robert Šlachta PŘÍSAHA Roberta Šlachty



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokud ceny poletí vzhůru takovým tempem jako nyní, bude se ČSSD – pokud se dostane do Sněmovny – chovat podle Onderky férově a nebude vykládat občanům, že zrušením superhrubé mzdy dostali všichni peníze, ale bude lidem říkat, že bohatší dostali více a méně movití dostali méně. „Ty nůžky se nám takto rozevírají, ale my chceme nastartovat spotřebu a navýšením mzdy získá stát 7 miliard,“ zdůraznil.

„Neporadíme si s inflací, pokud vláda bude pumpovat stále víc peněz, které si půjčuje. Musí se šetřit. A ne na lidech, ale na provozu státu,“ zapojil se Fiala, jenž zároveň říká občanům, že ODS nebude zvyšovat daně a nebude zavádět ani daňovou brzdu.

Moderátorka Světlana Witowská poté uhodila na Schillerovou, zda „nepřestřelila“ v kritice České národní banky pro razantní zvýšení úrokových sazeb. „Stojím si za svým názorem,“ argumentovala Schillerová především prodražením úvěrů pro podnikatele a občany.

Na stůl přišlo hlavní téma, justice a spravedlnost

Anketa Byla Angela Merkelová přínosem pro Evropu? Ano 14% Ne 77% Nevím / Je mi to jedno 9% hlasovalo: 14104 lidí

Jaká největší výzva čeká podle Holomčíka novou vládu v justici? „Je to digitalizace a ještě větší věc je otevření trestního řádu a občanského soudního řádu,“ uvedl.

Hlavní priorita v oblasti spravedlnosti a justice pro KSČM je podle Pojezného zjednodušení justice tím, že se zjednoduší zákony. „Je třeba vyškrtat nepotřebné normy. Pokusy o toto už byly ze strany ODS a ČSSD, ale šli na to špatně, a sice poslaneckým návrhem,“ řekl, že jde o parketu legislativní rady vlády.

Za ODS a koalici SPOLU vyzdvihl Fiala zjednodušení justice. „Právní systém je zaplevelený, i sami soudci říkají, že se v tom nevyznají. Lidé musí mít pocit, že se domohou spravedlnosti, že tu máme právní stát!“

Poukázal na kauzy, které se táhnou a vrhají na justici špatný stín: „Čapí hnízdo nebo katastrofa na Bečvě. Vzpomeňte i na demonstraci proti ministryni spravedlnosti Benešové a když statisíce lidi šly proti Babišovi právě z obavy o právní stát,“ zdůraznil lídr koalice SPOLU. „A nepovedlo se nám to proto, že jste to nepodpořili,“ uhodil na Pojezného.

Naopak Schillerová nemá žádnou pochybnost o tom, že česká justice je nezávislá: „Já v ni mám naprostou důvěru a mám důvěru v to, že soudy prostě fungují tak, jak mají.“ Jako problém zmínila rychlost soudního řízení, pomohla by prý digitalizace.

Opačný názor vyjádřil Šlachta, i on by rád vrátil důvěru občanů v justici. „A vracet důvěru nejen slovy, ale vrátit jí na úrovni Ministerstva spravedlnosti. Těžké ekonomické kauzy na lidi působí tímto způsobem. Navrhujeme speciální senáty soudů, navrhujeme vzdělávaní soudců,“ uvedl.

Kontroval mu svými slovy Onderka: „Nesměšujte nezávislost soudů a Ministerstvo spravedlnosti. Ministr spravedlnosti neřídí soudce; stejně tak ani ministr vnitra neřídí policii. Podívejme se do Polska a do Maďarska a ten smích nás přejde!“ napomenul Šlachtu.

Politici se pozastavili i u exekucí

KSČM má ve svém programu psáno „stop exekučními byznysu“, systém exekucí navrhuje převést do rukou státu a k tomu zřídit specializované soudy. Pojezný se neobává, že by tím zatížili už tak přetížené soudy. „Takové obavy nemám. Z exekucí se stal soukromý byznys. A proč se z toho stal byznys? Protože kolegové z ODS měli zájem vytvořit skupinu lidí, kteří na tom majetku budou vydělávat,“ ohlédl se znechuceně po Fialovi.

„V Česku je stále smyslem zbohatnout na procesu vymáhání, aby se všechny články na tom napakovaly,“ dal mu za pravdu Hrnčíř. Prstem ale ukázal kromě ODS i na hnutí ANO: „Ti stoji na straně velkých exekutorských úřadů a velkých továren na bídu. Je třeba si říct, že za to mohou tyto dvě strany, ODS a ANO, které mají ve Sněmovně většinu. Cílem do budoucna by mělo být zestátnění těch exekutorů,“ řekl za SPD.

PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M. SPD

předseda SPD JmK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na vážné nařčení reagovala Schillerová slovy: „Já bych si tato obvinění vyprosila! Faltýnka už také nechte v klidu spát, asi už je v klidu na lůžku,“ čílila se, že byl jmenovitě zmiňován i její kolega z hnutí ANO. „Naprosto to odmítám,“ řekla rezolutně ministryně.

Dotčeně kroutil hlavou i Petr Fiala: „To, co tady říkají kolegové, je nesmysl,“ rozhodil šokovaně rukama. „Hledali jsme zde rovnováhu a udělali jsme pro to v poslední době hrozně moc, nedělejme hlouposti, teritorialita by tu byla úplně špatná,“ hájil postup ODS. Slyšet byl ale Hrnčířův smích.

„Na Slovensku je teritorialita pátým rokem a výrazně, výrazně snížila ty částky, které se vymáhají“ zvedl Hrnčíř výstražně ukazováček, že ceny exekuci šly díky teritorialitě výrazně dolů. Následovalo skákání do řeči ze strany Fialy, který opakoval, že to je rozhodně „špatná cesta“.

Stranou nezůstalo ani ožehavé téma očkování a dezinformací

Anketa Jsou čeští Romové utlačováni? Ano 12% Ne 78% Nevím / Je mi to jedno 10% hlasovalo: 47034 lidí

Bojuje podle Schillerové vláda úspěšně proti dezinformacím typu, že vakcína proti koronaviru mění DNA či že mohou narušit plodnost? „Ve svém okolí slyším děsně hlouposti. Děláme proto kampaň proti dezinformacím a na podporu očkování,“ uvedla Schillerová, že kabinet se snaží dokola vše vysvětlovat.

V okamžiku se hlásil o slovo Fiala, Holomočík a Šlachta, který dostal slovo jako první: „Kdyby se dělala kampaň na očkování tak, jako dělá teď kampaň hnutí ANO, tak by dezinformace nebyly žádné,“ rýpnul do členky vlády lídr hnutí Přísaha.

„Vláda slibovala tu kampaň, nedělala ji! My jsme prosili vládu,“ zabrala kamera modlícího se Fialu, který konstatoval, že vláda přišla s kampaní pozdě. „Je to hrozně špatné, teď mluvit o kampani je směšné,“ uhodil na Schillerovou.

Kampaň měla být až krok číslo dva, pokračoval Holomčík. Vláda podle něj podcenila komunikaci. „Celá zmatená komunikace dezinformacím jen přispěla,“ obořil se na celý kabinet.

Vládní ČSSD hájil Onderka, pustil se do Lubomíra Volného coby prý dezinformátora: „Ono se těžko bojuje s takovýmto nešvarem, pokud jeden z politických subjektů má dokonce dezinformace jako hlavní svůj volební program. My všichni víme, o koho se jedná! Je to pan Volný ze Sněmovny. To je jeho byznys plán, jak přijít k penězům v rámci volebního boje!“ gestikuloval rozhořčeně.

Závěrem dodal, že očkování je jediná normální cesta, jak nemoc covid-19 překonat. A vyjádřil názor, že není možné vakcinaci přikázat, musí jít o svobodnou vůli každého z občanů, totéž platí i u dětí, tedy jde o svobodnou vůli rodičů. „Nezbývá nám nic víc, než v rámci kampaně vysvětlovat, že co lidé čtou na internetu, jsou opravdu bludy a nesmysly,“ pravil Onderka.

Psali jsme: Obchodník se smrtí Fiala. Že mlčel, když mohl konat?! Po debatě Primy se zvedl informovaný muž Lžete, Fialo! Po konci na Primě vypluly zlé věci. I na „hvězdu“ Lžete, udeřil Bartoš na Babiše. Ten si to nenechal líbit. Ústecká debata lídrů měla grády „Pláčete na špatném hrobě. Ne, netrefil jste ani hřbitov!“ Vondráček a Benešík v drsné přestřelce. Živě a před kamerami

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.