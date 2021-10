Šmíry do karantény! StarDance se po úderu covidu třese: Toto ČT nečekala

ČT potkalo neštěstí, moderátorka populárního pořadu StarDance Tereza Kostková má pozitivní test na covid. Televize věří, že sobotní přenos ohrožen nebude. Ale na internetu už se to hemží otázkami. Byla Tereza Kostková očkovaná? A ostatní tanečníci a Marek Eben? A diváci? Hygiena už trasuje? Nebude uplatněn dvojí metr? Podle některých by do karantény měli jít všichni účastníci pořadu. A že by se pak soutěž nevysílala? K žádné škodě prý nedojde.

Jak informuje iRozhlas, moderátorka televizní taneční soutěže StarDance Tereza Kostková má pozitivní test na koronavirus, a tedy v dalším díle nevystoupí. Jedná se prý o nový typ koronaviru, ještě před týdnem byla moderátorka při testu negativní.

„Vše nyní koordinujeme s hygienou a řídíme se jejími pokyny. Věříme, že divákům sobotní přenos nabídneme. Zdraví účinkujících a štábu je pro nás ale nejdůležitější,“ oznámila ČT. Ve StarDance by v tomto roce měli vystupovat herci Simona Babčáková, Jan Cina, Zdeněk Godla a Marika Šoposká, zpěváci Tereza Černochová a Mirai Navrátil, sportovci Andrea Sestini Hlaváčková a Tomáš Verner a farářka Martina Viktorie Kopecká. Jejich výkony hodnotí Richard Genzer, Jan Tománek, Zdeněk Chlopčík a Tatiana Drexler.

Okamžitě se objevila přání brzkého uzdravení a také aby pořad co nejdříve pokračoval. Co ovšem některé lidi zajímá, je, jak bude Česká televize postupovat a hlavně jak k ní bude přistupovat hygiena. Jak je možné vidět z pořadu, do styku s Kostkovou přišli jak tanečníci, tak druhý moderátor Marek Eben.

„StarDance moderátorka Tereza Kostková má covid, veřejná taneční služba možná půjde do karantény... bude to teď hygienicky napínavé,“ glosoval situaci bývalý ředitel ČRo Vltava, Petr Fischer. A přidal ještě jednu důležitou otázku: „Byla ta Tereza Kostková ze StarDance očkovaná? A ostatní soutěžící, moderátoři, porotci?“

StarDance moderátorka Tereza Kostková má covid, veřejná taneční služba možná půjde do karantény... bude to teď hygienicky napínavé ??? — petr fischer (@petrfischer3) October 25, 2021

Kontrolní otázka: byla ta Tereza Kostková ze StarDance očkovaná? A ostatní soutěžící, moderátoři, porotci??? — petr fischer (@petrfischer3) October 25, 2021

Zda byla nebo nebyla moderátorka očkována už se řeší na sociálních sítích ze všech stran. Podle současných pravidel ti, kdo mají očkování nebo prodělali nemoc v posledních šesti měsících, do karantény nemusí.

Takže očkovaná Tereza Kostková má covid.

?



Hmmm?? pic.twitter.com/1O5olpA5vZ — Nedy (@NedyNadija) October 25, 2021

To dostala paní Kostková po druhém očkování covid+?https://t.co/VfiWDeLoCH — Marki (@takyrebelka) October 25, 2021

jestlipak je Tereza očkovaná? — Petr Jánský (@PetrJansky) October 25, 2021

Byla ta paní očkovaná? ČT nesleduju a je mi jedno, zda ta soutěž bude, nebo nebude, pokud nebyla očkovaná, tak proč ne? — Josef Beranek (@josefberanek) October 25, 2021

Byla očkovaná? Normálně bych se neptal, ale protože média opovrhují s neočkovanýma a považují očkované za nadlidi, tak se musím prostě zeptat. — Bigstance (@BigStanceYT) October 25, 2021

Že je současný systém nespravedlivý, argumentoval právě v souvislosti se StarDance Tomáš Kučera, když reagoval na požadavek na bezinfekčnost v restauraci. „Předpokládám, že paní Kostková byla očkována a stejně byla pozitivně testována. Očkování nezajistí bezinfekční prostředí a systém OTN je proto diskriminační.“

K čemu? Jsem zvědav, co nám řeknou v sobotu v ČT. Předpokládám, že paní Kostková byla očkována a stejně byla pozitivně testována. Očkování nezajistí bezinfekční prostředí a systém OTN je proto diskriminační. pic.twitter.com/w85VsJkUyW — Tomáš Kučera ???? (@kucera_tom) October 25, 2021

Jeden ze zakládajích členů ODS, Petr Paulczyňski k tomu dodal: „Tereza Kostková má covid, teď by nám měla jít ČT příkladem a všichni, co s ní byli v sobotu ve styku bez respirátoru, by měli jít do izolace a na test, tipuju ale, že se dočkáme klasického dvojího metru.“

„Takže půjdou všichni do karantény, tak jako to mají děti ve škole? Ukážete nám, jak máme dodržovat pravidla v praxi?“ ptala se publicistka Nora Slonková. A podobné myšlenky mělo více lidí.

Takže půjdou všichni do karantény, tak jako to mají děti ve škole? Ukážete nám, jak máme dodržovat pravidla v praxi? — Nora Slonková (@NSlonkova) October 26, 2021

Neměli by tedy do karantény všichni, kteří s ní přišli do styku? — Martina B ... (@MartinaB_etc) October 25, 2021

Když má covid, tak to asi jdou všichni přítomní do karantény a příště bude po karanténě, nebo vyhraje něco jiného, peníze, sledovanost??? — Kozich (@Kozich5) October 25, 2021

Budete se řídit stejnými pravidly jako školy? Všichni, kdo s ní byli v místnosti, na 14 dní do karantény, i když budete mít do 5 dnů negativní PCR? Nebo máte nějaké spešl zacházení. — Miki (@Miki80662193) October 25, 2021

„Možná by v tomto případě bylo vhodné upřesnit, zda je nemocná nebo jen v karanténě. Respektuju soukromí, ale takto se to tu začíná hemžit spekulacema, které mi přijdou horší než jasná informace.“

Možná by v tomto případě bylo vhodné upřesnit, zda je nemocná nebo jen v karanténě.

Respektuju soukromí, ale takto se to tu začíná hemžit spekulacema, které mi přijdou horší než jasná informace. — Marek Ševčík (@mismasem) October 25, 2021

„Doufám, že nenakazila i toho vola Ebena,“ popsal krátce své pocity Karel Vázler.

Doufám, že nenakazila i toho vola Ebena... Tereza Kostková má koronavirus, StarDance moderovat nebude https://t.co/FuACtKmHrg — Karel (@vazler_karel) October 25, 2021

Padly také dotazy na trasování hvězd i diváků.

Trasováním bylo zjištěno, že se Tereza Kostková během natáčení přímého přenosu s nikým nesetkala? — Hanuš R. (@dozor1984) October 25, 2021

A co hygiena? Trasovala i všechny diváky ze studia? A ostatní kolegové a tanečníci, co se s ní setkali? Že se ptám, takže zase obcházení pravidel, jinak by už půlka osazenstva byla v karanténě... ?? — Andulka Šafářovic ???? (@ASafarovic) October 25, 2021

A projevili se také odpůrci pořadu StarDance. „Už je to tady. Za chvíli zruší StarDance a konečně vrátí zpět Maigreta,“ přisadil si jeden z komentujících. „Ten kýč, který se vydává div ne za umění, nijak kulturu českou neochudí, když nebude,“ mínil další. „Národní neštěstí, ještě kdyby na Primě onemocněla Eva, nenatáčela se další Slunečná a stát vyhlásí národní smutek se stovkami sebevražd,“ ironizoval možnost, že pořad StarDance bude odsunut nebo dokonce zrušen další komentátor. „A koho zajímá StarDance? A jaké hvězdy? Šmíry to jsou,“ uvedl Jiří Mikisch.

Už je to tady. Za chvíli zruší StarDance a konečně vrátí zpět Maigreta. — sakal (@sakal128) October 25, 2021

Ten kýč, který se vydává div ne za umění, nijak kulturu českou neochudí, když nebude. — Šibab Ydna (@quartofine) October 25, 2021

národní neštěstí, ještě kdyby na Primě onemocněla Eva, nenatáčela se další Slunečná a stát vyhlásí národní smutek se stovkami sebevražd...D — jak malej JARDA (@Jar_melicharek) October 25, 2021

A koho zajímá stardance? A jaké hvězdy ? Šmíry to jsou — Jiří Mikisch?? (@JiriMikisch) October 25, 2021

